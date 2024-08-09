大熊猫重返圣地亚哥动物园

云川和鑫宝是二十多年来首次从中国入境美国的大熊猫。它们本周在加利福尼亚州圣地亚哥动物园露面，重启了北京与华盛顿之间长期停滞的“熊猫外交”。

（德国之声中文网）周四（8月9日），加利福尼亚州圣地亚哥动物园，两只大熊猫在阳光下懒洋洋地晒着太阳，似乎毫不在意自己肩负重启"熊猫外交"的重任。

它们名叫云川和鑫宝，是二十多年来首次从中国入境美国的一对大熊猫。人们正在用中国传统舞蹈和领导讲话来欢迎它们的到来。

加利福尼亚州州长纽森在开幕式上表示："这不仅仅是我们庆祝两只美丽的大熊猫，这象徵着更深层次、更丰富的东西。这是关于庆祝我们共同的人性，是关于庆祝将我们联系在一起的事物。"

欢迎仪式包括传统的中国舞蹈和中国驻美大使谢锋及其他地方官员的讲话。谢锋说："来自加利福尼亚州的两个大熊猫小粉丝给我写了几封信，提议送给中国灰熊以换取大熊猫。"他的话引发了阵阵笑声。

圣地亚哥动物园为两只大熊猫的到来举行欢迎仪式 图像来源: Derrick Tuskan/AP Photo/dpa/picture alliance

云川和鑫宝是谁？

云川和鑫宝在六月抵达圣地亚哥动物园，并在向公众露面前进行了适应性训练。两只熊猫都出生在中国四川省卧龙神树坪熊猫基地。

云川是一只年近5岁的雄性熊猫，动物园形容其"性情温和、温柔可爱"。他的祖先白云和高高都在圣地亚哥动物园生活了十多年，而他的母亲珍珍则是在这家动物园出生的第四只熊猫。

鑫宝是一只年近4岁的雌性熊猫，被形容为"温柔机智的内向者，拥有甜美的圆脸和大耳朵"。谢锋大使说："她的名字意味着繁荣与富足的宝藏，我们希望她能为你们带来好运。"

两只熊猫似乎对舞蹈、演讲和"熊猫外交"的重启毫不在意，在阳光下懒洋洋地晒太阳。

肩负外交重任的鑫宝懒懒地晒着太阳 图像来源: Derrick Tuskan/AP Photo/dpa/picture alliance

动物保护与"熊猫外交"

中国长期以来通过"熊猫外交"来增强与世界各国，尤其是美国的关系，同时也声称促进了这一易受威胁物种的保护工作。

每当关系恶化时，中国政府可能就会把这种保护工作的"促进"放到一边，召回一些熊猫以表达政治上的不满。

“熊猫外交”很甜蜜 但这份爱有时会过期 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

最近，由于美中在贸易竞争、台湾问题、俄罗斯和南中国海问题上的摩擦导致关系紧张，长期以来"借给"美国大熊猫的"保护"合作似乎冻结。在云川和鑫宝到来之前，美国只有四只大熊猫，全部居住在亚特兰大。

去年11月，中国国家主席习近平与美国总统拜登在旧金山会晤，宣布中国将继续在美国开展该项目。

预计到2025年，更多的大熊猫将抵达华盛顿和旧金山的动物园。

（美联社、法新社、路透社）

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