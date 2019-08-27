大火熊熊燃烧！以色列亟需更多灭火飞机

（德国之声中文网）上周日（８月１５日），耶路撒冷西部山丘突发森林大火。成百上千人被紧急疏散至安全地点。
消防人员最初对火势有所控制，但大风导致火势周一重起。当局表示，两天来已有约 2000 公顷土地被毁。
地中海国家伸出援手
以外交部在耶路撒冷宣布，希腊和塞浦路斯已许诺向以色列派遣灭火飞机。以方还向意大利和法国等其它国家求助。
摄于Givat Yearim 地区
起火原因尚不清楚。不过，调查人员已怀疑，大火是“人为的结果”。消防及和救援机构指出，上周日并无雷击现象，据此， “我们不知道这是疏忽、鲁莽，还是故意纵火。”
阿尔及利亚称初战告捷
近日，阿尔及利亚北部森林也发生大火。此间，情况据称有所缓和。该国消防部门一发言人说，大多数火点已得到控制， “它们不再对当地居民构成威胁。”
迄今，此次火灾已在这个北非国家导致 90 多人死亡。阿尔及尔政府怀疑，火灾是人为纵火所致。总统特本（Abdelmadjid Tebboune）承诺向受影响家庭每人提供 100 万第纳尔（约 550 欧元）援助金。
（德新社，法新社）
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难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹
午夜来袭
本周四当地时间凌晨2点多，日本冲绳首里城发生火灾，火势猛烈，正殿全面燃烧，北殿、南殿也受到波及。首里城是约500年前琉球王国时代兴建的，被列为世界文化遗产，是冲绳的知名观光景点。
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熊熊大火
据风传媒报道，首里城是以木造建筑为主的古建筑群。电视画面可以看到，正殿被烧到只剩骨架。警察表示，目前还无法判定起火原因。
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巴黎圣母院
今年4月，另外一个历史悠久的地标性建筑，法国巴黎圣母院意外起火。塔尖于起火大约一小时后坍塌，房顶全被毁损。幸运的是，这场大火并没有摧毁它的主体。不过，圣母院中堂遍布烧焦的横梁和落下的碎拱石，被消防水浸透的圣坛座椅也有可能长霉。整个教堂内部完全熏黑，重建之路任重道远。
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巴西国家博物馆
去年九月，位于里约热内卢北部的巴西国家博物馆被大火烧毁。据多家媒体报道，这个大型自然历史和人类学博物馆馆内藏有2000余万件艺术品和53万册藏书。博物馆尤以馆藏丰富的古生物学馆而闻名于世，古生物学馆藏有2.6万余块化石，包括一具恐龙骨骼化石。据新浪网报道，巴西国家博物馆几乎全部付之一炬，大约仅剩下10％的馆藏。
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拉萨大昭寺
去年农历大年初二，拥有1300多年历史的大昭寺发生火灾。这座位于拉萨市中心的庙宇被联合国教科文组织列为世界文化遗产。寺内藏有大批珍贵文物，包括文成公主携来的释迦牟尼佛12岁等身金像。传出失火的消息后，一度令外界担心是否文物会受到波及。事发后，新华社发出简短报道，大昭寺局部发生火灾，无人伤亡。
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温莎城堡大火
1992年11月，这座英国女王周末度假的住所发生火灾。中央社报道，经过调查，发生原因是员工做理性维护作业时，聚光灯照射的位置离窗帘过近，导致窗帘高温燃烧。经过了大约5年的修复才重新对外开放。
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日本著名动画公司“京都动画”被纵火
被粉丝称作“二次元巴黎圣母院”的日本著名动画公司“京都动画”遭到人为纵火，造成多人死亡和受伤。大部分的受害者都是京都动画的员工。嫌犯是一名41岁的男子，他被警方抓获。有目击者告诉日本电视台，当警察询问嫌犯为什么要这么做时，这名嫌犯愤怒的回答“抄袭”。
作者: 文木