大火熊熊燃烧！以色列亟需更多灭火飞机

（德国之声中文网）上周日（８月１５日），耶路撒冷西部山丘突发森林大火。成百上千人被紧急疏散至安全地点。

消防人员最初对火势有所控制，但大风导致火势周一重起。当局表示，两天来已有约 2000 公顷土地被毁。

地中海国家伸出援手

以外交部在耶路撒冷宣布，希腊和塞浦路斯已许诺向以色列派遣灭火飞机。以方还向意大利和法国等其它国家求助。

摄于Givat Yearim 地区

起火原因尚不清楚。不过，调查人员已怀疑，大火是“人为的结果”。消防及和救援机构指出，上周日并无雷击现象，据此， “我们不知道这是疏忽、鲁莽，还是故意纵火。”

阿尔及利亚称初战告捷

近日，阿尔及利亚北部森林也发生大火。此间，情况据称有所缓和。该国消防部门一发言人说，大多数火点已得到控制， “它们不再对当地居民构成威胁。”

迄今，此次火灾已在这个北非国家导致 90 多人死亡。阿尔及尔政府怀疑，火灾是人为纵火所致。总统特本（Abdelmadjid Tebboune）承诺向受影响家庭每人提供 100 万第纳尔（约 550 欧元）援助金。

（德新社，法新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。