 大火熊熊燃烧！以色列亟需更多灭火飞机 | 科技环境 | DW | 17.08.2021

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科技环境

大火熊熊燃烧！以色列亟需更多灭火飞机

以色列政府要求国际社会提供支援，帮助该国应对耶路撒冷西部地区森林大火。有消息称，此次严重火灾也可能是人为纵火的结果。

两天来已有约 2000 公顷土地在大火中被毁

两天来已有约 2000 公顷土地在大火中被毁

（德国之声中文网）上周日（８月１５日），耶路撒冷西部山丘突发森林大火。成百上千人被紧急疏散至安全地点。   

消防人员最初对火势有所控制，但大风导致火势周一重起。当局表示，两天来已有约 2000 公顷土地被毁。 

地中海国家伸出援手

以外交部在耶路撒冷宣布，希腊和塞浦路斯已许诺向以色列派遣灭火飞机。以方还向意大利和法国等其它国家求助。 

摄于Givat Yearim 地区

摄于Givat Yearim 地区

起火原因尚不清楚。不过，调查人员已怀疑，大火是“人为的结果”。消防及和救援机构指出，上周日并无雷击现象，据此， “我们不知道这是疏忽、鲁莽，还是故意纵火。”   

阿尔及利亚称初战告捷 

近日，阿尔及利亚北部森林也发生大火。此间，情况据称有所缓和。该国消防部门一发言人说，大多数火点已得到控制， “它们不再对当地居民构成威胁。”   

迄今，此次火灾已在这个北非国家导致 90 多人死亡。阿尔及尔政府怀疑，火灾是人为纵火所致。总统特本（Abdelmadjid Tebboune）承诺向受影响家庭每人提供 100 万第纳尔（约 550 欧元）援助金。 

（德新社，法新社） 

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  • Schloss Windsor brennt Firemen fight a huge blaze 20 November 1992 at Windsor Castle (Getty Images/AFP/T. Saliou)

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