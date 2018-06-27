 大法官肯尼迪退休 特朗普将任命新人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.06.2018

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时政风云

大法官肯尼迪退休 特朗普将任命新人

一向被视为立场超然中立的美国大法官肯尼迪27日宣布退休。特朗普获任命机会后，将重新形塑最高法院。舆论认为他将提名更保守的大法官。

USA - Richter Anthony M. Kennedy - Supreme Court (Getty Images/E. Thayer)

大法官肯尼迪立场中间偏右，是温和的保守派，在社会议题上倾向支持人权和自由。

(德国之声中文网) 81岁的美国最高法院法官肯尼迪 (Anthony Kennedy)宣布退休。虽然他非年纪最长，但他是前总统雷根 (Ronald Raegan)提名的最资深大法官。

他在宣布退休的声明中说：「在联邦司法部门服务43年，其中30年在最高法院。这是我的最高的荣誉和荣幸。」他补充说，做这个决定是因为他希望花更多时间陪伴家人。

美国总统特朗普说：「我认识他很久，也很尊重他。他是最高法院的一位伟大的正义人物，他这个人...展现出宏大的视野和宽广的心灵。我们会想念他。」

特朗普在与葡萄牙总统会晤时发表讲话。他考虑在下一次提名时，从竞选期间收集的25名候选人名单中找出替补人选。

「美国最有权力的人」

肯尼迪在最高法院的职业生涯为他赢得了一个绰号--「美国最有权力的人」。因为他经常在九人法庭保守派和自由派之间做出决定性投票。在社会问题上，他倾向支持自由派，比如美国同性婚姻合法化，以及1992年重新确认「罗诉韦德案」(堕胎合法化)决定。

他的退休将使特朗普有机会提名替补席次。这可能会让最高法院未来几年变得更保守。保守派人士也宣称，他们打算借此推翻1973年堕胎合法化的决定。

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夏立民/罗法（美联社、法新社、路透社）

 

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