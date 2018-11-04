大桥开通 大批旅客“攻陷”东涌

（德国之声中文网）港珠澳大桥通车后，香港交通交汇处东涌成为内地游客的"落脚点"，大批内地旅客团乘坐接驳巴士 -- 金巴港观赏大桥，兼匆匆一日游。根据官方公布数字，周六( 10日)为通车后第三个周末，入境处公布共有9.2万人次经大桥香港口岸出入境。而平日每天也最少二万人出入。由于大部分旅行团过了香港口岸，只匆匆逗留数个小时, 东涌成为唯一停留的景点，因此把整个东涌挤得水泄不通，再加上大量违规"黑团"来港，使东涌更见挤涌。

东涌位于香港新界大屿山北部，属于离岛区，为北大屿山新市镇发展的一部分，邻近香港国际机场及港珠澳大桥香港口岸，为香港出入境其中一个枢纽。东涌人口只有9万，由东涌出市区中环，大约四十分钟。

大陆旅客涌入 东涌人满为患

由于大批内地团涌至，原本平静的小区变得到处都是人人山人海，几乎所有公众休憩的地方、商店、食肆以及超市全部迫满旅客。由于他们只短暂逗留几小时，旅客便利用这数小时尽情搜购日用品，如婴儿尿片、奶粉以及药品等…不少更是有备而来，推着大大少少的行李箱，大量搜购，使区内日常用品抢购一空，东涌居民对此莫不叫苦连天，大叹生活受滋扰，并谓东涌已经沦陷。

居住在东涌十多年的张女士，育有一名一岁半的儿子，她告诉德国之声，早两个星期，所有区内的尿片及奶粉都被这些大陆旅客抢购光光，自己只得无奈地乘车往另一个市镇添置。张女士坦言感到很委屈，认为千亿兴建的大桥只是方便了这些内地旅客。

另一方面，不但东涌居民生活大受影响，就是商户亦叫苦连天，皆因人流太多，他们霸占店铺门口，席地而坐，大大影响了他们生意经营。

大桥的旅客消费力较低

吴先生为东涌一电子商品店的店员，也是东涌的居民。吴告诉德国之声，港珠澳大桥落成后，每天由中午时分至晚上七八时, 一团团内地旅客大军不停进驻，然而, 人流旺不等于生意畅旺。吴先生坦言，这些经大桥来港一日游的旅客，大部份购买力较弱，就以他们的店子卖的手机及电子配件，旅客们都嫌贵，"他们说深圳华强十多元便可以买一个手机外套，我们却要三十多元，太贵了。"而旅客们大部份都以购买日用品居多，所以真正生意滔滔的是生活用品连销店及药店。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 水上休息区 在香港的这个人工岛屿上，车辆可以进入海下。此外，汽车和卡车司机也可以在岛上停下来休息。估计这里每天的汽车流量可达到6万，人员流量可高达25万。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 水上和水下 这条55公里长的跨海大桥横跨两个人工岛屿之间，包括蜿蜒海面的桥梁和6.7公里长的水下隧道。中国政府斥资1200亿元人民币，约合150亿欧元。建设耗时近十年。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 期待经济繁荣 位于珠江三角洲的跨海大桥将金融和经济大都市香港与中国南方广东省蓬勃发展的地区相连接，从而在澳门和珠海周边建立起一个大型经济区。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 时间就是金钱 如果以每小时100公里的最高速度计算，从香港到澳门的车程将从乘坐渡轮的3小时减少到不到30分钟。自1997年以来香港不再是英国直属殖民地，自1999年以来澳门也不再由葡萄牙人掌管。它们都回归中国，并享有特别行政区的地位。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 比计划的时间更长 这座跨海大桥原计划于2016年底通车。后改为2018年。10月23日，中国党和国家领导人习近平主持大桥落成典礼。香港政府宣布从周三早上起正式通车。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 钢铁混凝土巨物 庞大的建桥工程总共耗用了大约40万吨钢材，是旧金山金门大桥所用钢材的4.5倍。这座钢铁和混凝土建筑可抗时速200公里的飓风和8级地震。即使遭到30万吨位巨轮的碰撞也可安然无恙。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 左行还是右行？ 香港、澳门和中国大陆之间仍保持着严格的边境检查。因此，设计师们在人工岛屿安排了过境检查站。中国大陆车辆规定靠右行驶，但是在香港和澳门却是靠左行。因此驾驶员必须拥有两个有效的驾驶执照才能顺利过桥。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 最佳前景？ 施工延误，建筑成本增加，致命的工伤事故和腐败嫌疑等等，该项目存在很多的争议。 虽然跨海大桥的建成增强了相互之间的人际和文化联络。 然而，七百多万香港居民中有许多人担心与中国的捆绑会更紧密。 他们宁愿基于“一国两制”的原则保持自己的特殊地位。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 打破记录 港澳珠大桥全长42公里，总共使用45万吨钢材，约230万吨水泥，从而打破了胶州湾大桥或者也叫做青岛湾大桥迄今保持的吉尼斯世界纪录。 位于山东半岛的胶州湾大桥连接着青岛和黄岛两座城市。



吴先生表示，看见昔日宁静和谐的小区，沦为另一个大陆旅客购置日用品的地方，心里感到很可惜。他坦言，不少人以为居住于东涌的他，必定会乘坐接驳巴士--金巴过关到澳门及珠海，殊不知他看见每天起码要排上两个小时才能坐上金巴，讽刺地笑言宁愿出市区乘坐喷射船往澳门，省回排队的等候，时间上可能更划算。

支持与反对派爆发冲突

东涌居民群情汹涌，普遍获得香港人的理解及同情。伞后组织"东涌人"于周日发起"光复东涌"行动，表示要寻找黑工导游并主动举报游客不雅举动，与支持大桥通车的亲中团体"珍惜群组"爆发冲突。"珍惜群组"，高呼"本是同根生、陆港一家亲"口号，批评反对者的目的是为了"搞分裂"、"撕裂香港"。

另一方面，建制派立法局议员周浩鼎及叶刘淑仪分别到东涌了解情况时，亦被示威者包围兼质议他们"出卖香港人"，最后要警方开路下才能离去。

面对东涌沦陷，政府不断呼吁旅客们往另一个交通交汇处转车出市区其他地方，亦建议内地客可绕过东涌出市区，期望能疏导人潮及减低东涌的压力。

自幼住在东涌、"东涌居民关注组"发起人刘永贤接受德国之声访问时表示，早于港珠澳大桥落成前，东涌居民也有忧虑, 将来会否有大批内地旅客像"困兽斗"迫满东涌；然而，政府却后知后觉, 没有足够及相应的措施配合。另一方面，刘永贤表示，纵使不少东涌居民感到不满, 然而，他们只有无奈地慢慢学习"适应"这个局面，因为若要搬出市区，谈何容易呢？! 市区疯狂的房价，并不是人人可以负担得来。刘永贤指出，几过近日东涌市民不断的反映，日用品商店不断补充货品, 因此旅客与东涌居民争购日用品的情况已略有舒缓；另一方面，随着两个多月后，东涌一个大型商场的第二期兴建落成，内里的美食城可容纳千多人, 相信亦有助舒缓旅客挤迫情况。

社会弥漫着对立情绪

香港理工大学社会政策研究中心主任钟剑华接受德国之声访问时表示，香港政府在因应习近平"南巡"而急于开通大桥，措施及配套因而未能完备，九万人的市区被逼沦陷，这个灾难性局面政府也很难收拾。他认为政府要想办法尽快处理这场危机，因为目前社会弥漫着一股强烈对立情绪，不少人认为兴建港珠澳大桥，香港政府并不是站在香港人的利益出发，而是出于政治任务，对政府不满的情绪扩大。