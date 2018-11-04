大桥开通 大批旅客“攻陷”东涌

动用千亿元兴建的港珠澳大桥开通后，争议声不但未能平息，还持续发酵。大批中国大陆游客涌入大桥口岸市镇东涌，使昔日宁静的新市镇人声鼎沸，部分居民苦不堪言，以“沦陷”形容东涌。
（德国之声中文网）港珠澳大桥通车后，香港交通交汇处东涌成为内地游客的"落脚点"，大批内地旅客团乘坐接驳巴士 -- 金巴港观赏大桥，兼匆匆一日游。根据官方公布数字，周六( 10日)为通车后第三个周末，入境处公布共有9.2万人次经大桥香港口岸出入境。而平日每天也最少二万人出入。由于大部分旅行团过了香港口岸，只匆匆逗留数个小时, 东涌成为唯一停留的景点，因此把整个东涌挤得水泄不通，再加上大量违规"黑团"来港，使东涌更见挤涌。
东涌位于香港新界大屿山北部，属于离岛区，为北大屿山新市镇发展的一部分，邻近香港国际机场及港珠澳大桥香港口岸，为香港出入境其中一个枢纽。东涌人口只有9万，由东涌出市区中环，大约四十分钟。
大陆旅客涌入 东涌人满为患
由于大批内地团涌至，原本平静的小区变得到处都是人人山人海，几乎所有公众休憩的地方、商店、食肆以及超市全部迫满旅客。由于他们只短暂逗留几小时，旅客便利用这数小时尽情搜购日用品，如婴儿尿片、奶粉以及药品等…不少更是有备而来，推着大大少少的行李箱，大量搜购，使区内日常用品抢购一空，东涌居民对此莫不叫苦连天，大叹生活受滋扰，并谓东涌已经沦陷。
居住在东涌十多年的张女士，育有一名一岁半的儿子，她告诉德国之声，早两个星期，所有区内的尿片及奶粉都被这些大陆旅客抢购光光，自己只得无奈地乘车往另一个市镇添置。张女士坦言感到很委屈，认为千亿兴建的大桥只是方便了这些内地旅客。
另一方面，不但东涌居民生活大受影响，就是商户亦叫苦连天，皆因人流太多，他们霸占店铺门口，席地而坐，大大影响了他们生意经营。
大桥的旅客消费力较低
吴先生为东涌一电子商品店的店员，也是东涌的居民。吴告诉德国之声，港珠澳大桥落成后，每天由中午时分至晚上七八时, 一团团内地旅客大军不停进驻，然而, 人流旺不等于生意畅旺。吴先生坦言，这些经大桥来港一日游的旅客，大部份购买力较弱，就以他们的店子卖的手机及电子配件，旅客们都嫌贵，"他们说深圳华强十多元便可以买一个手机外套，我们却要三十多元，太贵了。"而旅客们大部份都以购买日用品居多，所以真正生意滔滔的是生活用品连销店及药店。
吴先生表示，看见昔日宁静和谐的小区，沦为另一个大陆旅客购置日用品的地方，心里感到很可惜。他坦言，不少人以为居住于东涌的他，必定会乘坐接驳巴士--金巴过关到澳门及珠海，殊不知他看见每天起码要排上两个小时才能坐上金巴，讽刺地笑言宁愿出市区乘坐喷射船往澳门，省回排队的等候，时间上可能更划算。
支持与反对派爆发冲突
东涌居民群情汹涌，普遍获得香港人的理解及同情。伞后组织"东涌人"于周日发起"光复东涌"行动，表示要寻找黑工导游并主动举报游客不雅举动，与支持大桥通车的亲中团体"珍惜群组"爆发冲突。"珍惜群组"，高呼"本是同根生、陆港一家亲"口号，批评反对者的目的是为了"搞分裂"、"撕裂香港"。
另一方面，建制派立法局议员周浩鼎及叶刘淑仪分别到东涌了解情况时，亦被示威者包围兼质议他们"出卖香港人"，最后要警方开路下才能离去。
面对东涌沦陷，政府不断呼吁旅客们往另一个交通交汇处转车出市区其他地方，亦建议内地客可绕过东涌出市区，期望能疏导人潮及减低东涌的压力。
自幼住在东涌、"东涌居民关注组"发起人刘永贤接受德国之声访问时表示，早于港珠澳大桥落成前，东涌居民也有忧虑, 将来会否有大批内地旅客像"困兽斗"迫满东涌；然而，政府却后知后觉, 没有足够及相应的措施配合。另一方面，刘永贤表示，纵使不少东涌居民感到不满, 然而，他们只有无奈地慢慢学习"适应"这个局面，因为若要搬出市区，谈何容易呢？! 市区疯狂的房价，并不是人人可以负担得来。刘永贤指出，几过近日东涌市民不断的反映，日用品商店不断补充货品, 因此旅客与东涌居民争购日用品的情况已略有舒缓；另一方面，随着两个多月后，东涌一个大型商场的第二期兴建落成，内里的美食城可容纳千多人, 相信亦有助舒缓旅客挤迫情况。
社会弥漫着对立情绪
香港理工大学社会政策研究中心主任钟剑华接受德国之声访问时表示，香港政府在因应习近平"南巡"而急于开通大桥，措施及配套因而未能完备，九万人的市区被逼沦陷，这个灾难性局面政府也很难收拾。他认为政府要想办法尽快处理这场危机，因为目前社会弥漫着一股强烈对立情绪，不少人认为兴建港珠澳大桥，香港政府并不是站在香港人的利益出发，而是出于政治任务，对政府不满的情绪扩大。