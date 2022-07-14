大旱之年的欧洲河流：水位下降 流量骤减 温度过高

（德国之声中文网）欧洲的几大河流都是重要的经济命脉和生态平衡的保障，也是沿岸大小城市不可或缺的重要景观。然而，由于整个欧洲大陆陷入持续高温和干旱，这些河流都出现了水位过低和水温过高的问题。

莱茵航运已无法维持

莱茵河的水位急剧下降，流量严重不足。正常情况下，莱茵河的夏季水位大约为两米，然而现在许多河段的水位已经不足一米。在科布伦茨附近的一个狭窄河段，八月初水位甚至一度降至56厘米。

莱茵河是世界上最为繁忙的航道之一，但不断下降的水位已经使航运受到严重影响。要想让一艘满负荷的货船安全通过科布伦茨附近的狭窄河道，至少需要1.5米的最低水位。也就是说，现在货船只能大幅减少装载量才能行驶，而这就使得运输成本大幅提高。如果短期内水位不能升高，很多货轮将被迫停止运营。

河底宝藏重见天日

河道的干涸，也给人们带来了一些意想不到的发现：动物骨骼、各类化石，甚至被淹没了数千年的古代村落也得以重见天日。意大利最长的河流 - 波河的水位大幅下降后，渔民发现了一枚重达450公斤的二战炸弹。意大利北部，目前正在遭受七十年以来最严重的旱灾。

值得庆幸的是，意大利军方已经成功将这颗哑弹运至安全地点后引爆，没有造成任何损失。打捞过程中，波河沿岸的大约三千居民一度被迫疏散。

和白金汉宫和议会大厦一样，泰晤士河也同样是伦敦的标志。泰晤士河的源头是英格兰西南部的 Kemble，或者更准确地说，这里曾经是泰晤士河的源头。

这张2006年拍摄的图片显示的是泰晤士河曾经的源头。就在这一年，由于干旱，河流源头向西南方向偏移了1.5公里。而今年，由于旱情更为严重，河流源头甚至从原点偏离了八公里。

泰晤士河原有源头已经枯竭

卢瓦尔河已无法为核电站提供冷却？

说起卢瓦尔河，人们首先会想到美丽的河岸风光和河谷里闻名世界的辉煌宫殿。而位于卢瓦尔河畔的贝尔维尔核电站却很少被提及。事实上，核电站通常都会建在河边上，因为只有通过河水，才能对核反应堆进行有效降温。

为了保护河流中的动植物生态环境，当局对冷却水排放的温度有严格限制。一旦达到水温上限，核电站就必须降低运行功率，供电量也就随之减少。而盛夏时节，由于大量使用电风扇和空调，正是法国人电力需求最高的时候。

多瑙河鳟鱼面临生存危机

今年夏季，多瑙河水位极低，而水温则非常之高。八月初，巴伐利亚境内的多瑙河水温已连续七天超过25摄氏度。当地政府表示，水温甚至有可能会升至26.5摄氏度。

过高的水温会导致河水含氧量的降低，一旦含氧量降至每升六毫克以下，多瑙河中的鳟鱼将无法生存。当地政府已发出警告，必要时将会叫停影响河流生态环境的河道施工项目以及废水处理设施。

荷兰堤坝告急

严重的干旱也会引发水灾，这听起来不可思议，但事实却的确如此：2003年8月，荷兰乌特勒支市附近一处堤坝被冲毁，附近村庄被淹。调查人员很快发现，这场水灾的罪魁祸首竟是持续多日的干旱。原来，干旱和高温使得堤坝土质变松并出现了裂缝。

今年虽然尚未出现决堤事件，但荷兰有关当局防患于未然，已经制定了紧急应对计划。工作人员定期巡视堤坝，一旦发现裂痕，立即采取修补措施。

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