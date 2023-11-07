 大撒幣時代結束?中國援外資金轉助窮國還債 | 经济纵横 | DW | 07.11.2023

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经济纵横

大撒幣時代結束?中國援外資金轉助窮國還債

過去20年間，中國為廣大發展中國家提供了價值逾萬億美元的援助專案，贏得諸多盟友的同時也導致不少國家陷入債務危機。現在，中國援外貸款的很大一部分都是在為中低收入國家「救急」，幫助他們償還舊債。

斯里兰卡的汉班托塔港被租借给中国企业，往往被视作“债务陷阱”的典型案例

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（德國之聲中文網）總部位於美國維吉尼亞州的援助資料分析中心AidData統計發現，2000年到2021年間，中國各金融機構總共為發展中國家提供了1.34萬億美元的援助款項。該智庫還發現，近期中國的對外援助支出更多地用於緊急紓困而非為了投資大型基建項目。

AidData在11月6日最新發佈的報告指出，中國援外資金的最高峰出現於2016年，當年總共承諾了1360億美元的對外援助貸款。到了2021年，援外資金下降至800億美元。AidData的資料涵蓋了165個中低收入國家的近2.1萬個相關項目。

近年來，中國的對外援助成為了外交戰略的重要組成部分，贏得諸多盟友的同時也引起了不少國家的警覺。圍繞“債務陷阱”問題也屢屢產生爭議。而正是這些陷入債務危機的國家，迫使中國援外貸款的資金來源以及用途在最近幾年發生顯著變化

2013年，中國國家主席習近平首次提出“一帶一路”倡議時，國家開銀行、進出口銀行等所謂“政策性銀行”提供了愈半貸款。但是從2015年起，中國政策性銀行的貸款比例就開始逐漸下降，到了2021年僅剩22%。與此同時，由中國央行、國家外匯管理局提供的援外貸款比例不斷上升，2020年後更突破50%，其中絕大多數都是紓困貸款。

  • Shops with Laotian and Chinese signage

    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

    中国人来了

    目前，老挝磨丁镇居民中有80%是中国公民。其中许多是建筑工人，还有一些人在商店和餐馆工作。但变化还远不止这些。

  • Chinese nationals in Boten

    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

    昔日赌场

    2002年，磨丁建了一个大型赌场，开始吸引许多中国游客。2011年，老挝政府应中国政府的要求关闭了该赌场，导致磨丁经济衰败。

  • High-speed railway connecting southwest China to Laos

    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

    时来运转

    当中国政府宣布将老挝-中国高速铁路项目纳入其“一带一路”项目时，磨丁的命运突然发生了变化。该项目于2016年开工，五年后竣工。这条连接中国西南部城市昆明和老挝首都万象的跨境铁路全长1035公里，其中422公里位于老挝境内。

  • Chinese men in front of high-rise buildings in Boten

    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

    高楼大厦

    中国的投资涌入以后，即使在首都万象也不多见的高楼大厦在这座边境小镇雨后春笋般矗立起来。

  • Local restaurant with Chinese signage

    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

    人民币和普通话

    在磨丁，用人民币而不是当地货币基普支付已经成为一种普遍现象。普通话是该镇中国和老挝居民之间的主要交流语言。

  • A restaurant in Boten serving Chinese food

    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

    火锅挤走糯米饭

    随着中国投资的进入，小镇繁荣起来。然而，该镇的老挝特色却渐行渐远。如今，磨丁的大多数企业都由中国人经营或拥有。在这里，以红汤火锅为特色的中餐馆比供应如腊肉和糯米饭等主食的老挝餐馆更为常见。

  • Shops stocked with Chinese products

    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

    磨丁大变样

    “这里是老挝，但感觉不像老挝，也许将来它会成为中国的一部分”，一位老挝工人说。从中国国酒茅台到带有中国标签的软饮料，磨丁的商店里摆满了中国产品。

    作者: Oliver Raw (发自老挝磨丁)


被迫成為“全球最大討債人”

該智庫機構指出，這一趨勢表明，中國政府正在扮演“陌生而不自在的角色——全球最大的官方討債者”。統計資料顯示，中國不斷增長的紓困貸款往往以人民幣計價，人民幣貸款的金額已經在2020年超過了美元貸款。同時，對中國債權方的逾期支付額也在上升。

為了管控還款風險，中國方面採取了多種措施，其中一種方式就是通過中國官方機構控制的外幣現金託管帳戶。AidData指出，這種做法頗具爭議，因為中國被賦予了債務優先權。這意味著多邊開發銀行等其他債權方在債務減免時，會相對於中國債權方處於不利地位。

根據AidData對15個主要位於非洲的國家的統計，2023年6月這些國家的外幣現金託管帳戶金額達到了高峰，總額高達25億美元。

報告第一作者帕克斯（Brad Parks）指出，由於此類託管帳戶通常都是保密的，因此研究團隊無法鑑別出所有的此類帳戶。但是，他們依然發現了6140億美元的抵押貸款，而現金則是中方債權人所要求的主要抵押品。這也意味著託管帳戶的金額可能遠遠高於25億美元。

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誰來承擔損失？

此外，中國也在加強與西方商業銀行及多邊貸款機構的合作。2021年，中國非緊急貸款的一半是銀團貸款，其中80%是與西方銀行和國際金融機構合作。

目前，國際貨幣基金組織（IMF）每年發放的紓困貸款金額依然超過中國金融機構，不過兩者差距正在縮小。在試圖減輕發展中國家債務壓力時，中國與其他債權方圍繞“誰承擔”損失這個問題，正產生越來越大的分歧。不過，曾任巴基斯坦央行行長的IMF前官員巴希爾（Reza Baqir）在今年10月的廣州國際金融論壇上表示，中國的紓困貸款不應被視為同IMF競爭，“我認為這在很大程度上是一種互補。”

（路透社、紐約時報）

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