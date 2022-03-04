 大批乌克兰难民抵达德国柏林 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2022

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时政风云

大批乌克兰难民抵达德国柏林

柏林市政府表示，正在努力接纳大量抵达德国的乌克兰难民。全欧洲仍持续笼罩在俄罗斯入侵乌克兰战争阴影下，柏林希望联邦政府能够协调其他地区参与接纳以妇女儿童为主的难民。

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