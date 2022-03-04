大批乌克兰难民抵达德国柏林

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柏林市政府表示，正在努力接纳大量抵达德国的乌克兰难民。全欧洲仍持续笼罩在俄罗斯入侵乌克兰战争阴影下，柏林希望联邦政府能够协调其他地区参与接纳以妇女儿童为主的难民。
自俄罗斯对乌克兰发动战争以来，身为“普京好友”的德国前总理施罗德面临舆论压力。不少人批评他未鲜明表态反战，也没有辞去在俄罗斯石油公司的高管职位。如今他前往莫斯科与普京会谈，能否起到斡旋调停的作用？
俄罗斯对乌克兰发动军事行动以来，中国政府的立场一直备受关注。一些观察家认为，习近平是当今世界唯一能够对普京施加影响的大国领导人。
德国内政部长菲泽尔(Nancy Faeser)说，国籍不会在收容逃离乌克兰难民的决定中起到作用。目前已经超过一百万人从乌克兰逃往欧洲邻国。
巴伦博伊姆（ Daniel Barenboim ）指挥一场和平音乐会、柏林国际文学节呼吁采取团结行动：艾未未、略萨（ Mario Vargas Llosa und ）和安德鲁霍维茨（ Jurij Andruchowytsch ）纷纷参与。
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