大峡谷成为国家公园满百年

（德国之声中文网）大峡谷的历史究竟仅是600万年还是7000万年，学者们说法不一。不过，可以确定的是，科罗拉多河用了相当长的时间，冲刷出这条450公里长的峡谷，它最宽处有30公里，最深处达1800米。

自1919年2月26日起，大峡谷大部分区域作为国家公园受到特别保护。与之前的国家公园一样，这要归功于环保主义者的努力，如作家梭罗、自然哲学家缪尔，还有一位备受爱戴的国家总统--西奥多·罗斯福（Theodore Roosevelt）。

大峡谷中的瀑布

罗斯福在任期间，通过行政命令对许多美国的自然景观加以保护。1908年，罗斯福就将大峡谷定为国家纪念地："让那里保留原状。人类不可能让大峡谷变得更美丽。是时间将它雕琢塑造。人类只会给它带来损坏。"

20世纪初期，罗斯福要去大峡谷还得乘火车。如今，许多游客是经过著名的66号公路前往小城弗拉格斯塔夫。这座美国亚利桑那州的小城被称为进入大峡谷的门户。从这里到大峡谷的南缘--已开发的部分，还有约80公里。南缘全年向游客开放。地势更高的北缘仅夏天的半年开放。

大峡谷成为国家公园100周年之际，有很多庆祝活动。弗拉格斯塔夫市向罗斯福总统表达缅怀与敬意，此外还有不少印第安人的文化活动。霍皮族（Hopis）和纳瓦霍族（Navajos）的生活与大峡谷紧密相连。6月活动的高潮是连续数天的观星节。大峡谷上的星空在那时看得特别清晰。

不过，大自然所受到的威胁也是系列活动的一个主题。奥巴马总统任内下令暂停大峡谷内的铀矿石开采，特朗普任内共和党人希望推翻这一命令。过去数十年，人类的活动已经对那里的生态系统带来多重的侵犯。1963年建造的葛兰峡谷大坝改变了科罗拉多河的流速和水温。当地的一些鱼类濒临灭绝。

科罗拉多河仍是大峡谷生态系统的大动脉。如果不想只在边缘看大峡谷，可以进入峡谷的内部。可以沿着"光明天使道"在河岸徒步，也可以乘小船在科罗拉多河上观景。

大坝的修建使河流更平缓，这对未经训练的游客来说，乘船旅行更容易。环保人士兼小船导游桑伯恩（Steve Sanborn）经常在科罗拉多河上航行。他在一次16天的大峡谷之旅之后对亚利桑那共和日报的记者团说："每一位看到如此原始的景观的游客，都会更发自内心地想要保护自然。"

大峡谷水流湍急的一段

苗子/凝炼（法新社）