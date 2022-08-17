 大屠杀遇害者纪念日 东耶路撒冷发生致命袭击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.01.2023

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大屠杀遇害者纪念日 东耶路撒冷发生致命袭击

以色列警方称，一名巴勒斯坦枪手1月27日在耶路撒冷一座犹太教堂外开枪，造成7 人死亡、3 人受伤，“这起枪击事件是“我们近年来遭遇的最严重的袭击事件之一”。

东耶路撒冷一座犹太教堂外1月27日发生枪击事件，图为安保人员和紧急救援人员在袭击现场

东耶路撒冷一座犹太教堂外1月27日发生枪击事件，图为安保人员和紧急救援人员在袭击现场

（德国之声中文网）据以色列官方消息，周五（1月27日），一名巴勒斯坦枪手在东耶路撒冷一座犹太教堂外开枪，造成至少7人死亡，另外3人受伤。枪手已被击毙。

以色列警察局长科比沙布泰（Kobi Shabtai）说，这起枪击事件是“我们近年来遭遇的最严重袭击事件之一”。以色列警方表示，42人因周五犹太教堂袭击而被捕。

周六（1月28日）， 东耶路撒冷再次发生枪击事件。据法新社报道，以色列医护人员说，一名袭击者于周六在东耶路撒冷开枪打伤了两个人。

巴以地区紧张局势近期有所加剧。本周早些时候，9名巴勒斯坦人——包括至少7名武装分子和一名老年妇女——在约旦河西岸杰宁市的以色列军事行动中丧生。

行凶者身份得到确认

以色列警方和医务人员说，周五的枪击事件发生在东耶路撒冷那弗雅科夫街区（Neve Yaakov）的一个犹太教堂附近。当日（1月27日）是“缅怀大屠杀遇害者纪念日”，教众聚集在那里共度安息日。

 当局说，枪手行凶后试图驾车逃离现场，被追捕的警察打死。

根据初步调查，行凶者被确认为一名 21 岁的东耶路撒冷居民，他是单独行动。

以色列总理内塔尼亚胡前往枪击现场视察，他告诉记者，他的安全部门将很快宣布应对袭击事件的“即时措施”。内塔尼亚胡呼吁以色列公众不要自行报复。

图中是2023年1月28日，以色列人站在前一天晚上枪击事件现场附近的犹太教堂

图中是2023年1月28日，以色列人站在前一天晚上枪击事件现场附近的犹太教堂

国际社会对此次袭击事件的反应

美国国务院谴责这次袭击是“恐袭”。“我们以最强烈的措辞谴责这起明显的恐怖袭击，”国务院发言人帕特尔（Vedant Patel）告诉记者。 “我们对以色列安全的承诺仍然坚定不移，我们与我们的以色列伙伴保持直接联系。”

白宫新闻秘书让-皮埃尔说，美国总统拜登要求他的国家安全团队提供支持。

这次袭击发生在美国国务卿布林肯计划周日访问以色列和约旦河西岸之前。

中央情报局局长威廉伯恩斯（William Burns）最近也在访问以色列和约旦河西岸。路透社援引巴勒斯坦官员的话说，伯恩斯将于周六会晤巴勒斯坦总统阿巴斯。美国官员没有立即就此发表评论。

德国驻以色列大使塞伯特（Steffen Seibert）谴责了这次袭击，并向遇难者家属表示哀悼。他在推特上写道：“对一名巴勒斯坦枪手在那弗雅科夫街区的一座犹太教堂附近杀害礼拜者的报道深感悲痛——这是在大屠杀遇害者纪念日针对犹太人的邪恶恐怖主义行为。我的心与被谋杀的受害者的家人同在，我为受伤者的健康祈祷。”

阿拉伯联合酋长国国家通讯社 (WAM) 援引该国外交部声明报道，阿联酋也谴责了这次犹太教堂袭击事件。 

联合国秘书长古特雷斯称，此次袭击“特别令人憎恶”，因为它发生在一个礼拜场所，而且恰逢“缅怀大屠杀遇害者纪念日”。古特雷斯在其发言人发表的一份声明中表示，他对目前巴以局势的暴力升级深感担忧。

（美联社、法新社、路透社、德新社）

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1月27日是缅怀大屠杀受难者国际纪念日。1945年的这一天，苏联军队解放了奥斯维辛纳粹死亡集中营。2005年11月，联合国大会指定1月27日为缅怀大屠杀遇难者的国际纪念日。德国境内有多处纪念犹太人大屠杀的纪念馆。

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