 大屠杀纪念日：不忍回忆 未敢忘却 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.01.2019

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时政风云

大屠杀纪念日：不忍回忆 未敢忘却

恶名昭彰的奥斯威辛集中营解放74周年，对于已经远离二战回忆的一代人来说，这段人类黑历史还有何意义？ 曾经不共戴天的他们告诉世界：守护记忆是避免历史重演的不二途徑。

Internationale Zeremonie zum Holocaust-Gedenktag 2019 in Taipei (DW/W. Y. Kong)

国际犹太大屠杀纪念日活动第四年在台湾举行。 图中展示在匈牙利布达佩斯的纪念雕塑——「多瑙河岸的鞋子」，二战时犹太人被命令在岸边脱下鞋子后遭枪杀。

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白俄罗斯首都明斯克附近曾有过一处纳粹时期苏联国土上最大的集中营。而今那里新建的纪念馆落成开张。德国联邦总统施泰因迈尔参加了该馆的剪彩仪式。 (02.07.2018)

以色列的大屠杀纪念馆Yad Vashem举办在线展览，展出犹太人在遭纳粹屠杀前写下的信。那是令人震颤的对家人说的话。现在，人们可以读到这些信了。 (27.01.2018)

一位出生于瑞典显赫家族的32岁年轻人，来到纳粹占领下的匈牙利，不顾生命危险，以外交斡旋等方式，奇迹般的营救了约10万名犹太人。他自己却在与苏军的一次会面后生死无着、再无音讯。 (25.12.2018)

德国至今无法摆脱与其纳粹历史的干系。明斯特地方法院青少年法庭对一名前纳粹集中营的党卫军看守涉嫌卷入100起杀人案进行开庭审判。他曾经是施图特霍夫集中营的看守。现在这名前纳粹党卫军成员因协助谋杀受到法庭审判。 (06.11.2018)

(德国之声中文网) 数百人在周日下午 (1月27日) 齐集台湾国家图书馆，出席由德国在台协会和驻台北以色列经济文化办事处共同举办的「国际犹太大屠杀纪念日」仪式。

活动以全场一同默哀开始，多国使节也到场悼念。随着二战结束踏入第74个年头，在世的幸存者和历史见证人已所余无几，但战争的教训仍未过时。

驻台北以色列经济文化办事处代表游亚旭致词时，把昔日历史与现今局势链接起来。 他说：「新纳粹主义、反犹太主义者，仍然充满无知与憎恨。 ... 我们要反对种族主义和集体的意识形态，守护人权、自由和民主。 」他说犹太人在七十多年后的今天，创伤未完全愈合，大屠杀对当今世界仍是一个警示：「不能铭记过去的人注定重蹈覆辙。 」

德国在台协会处长王子陶致词时说：「他们让我们体认到意识形态宣传、煽动与无知的危险；他们教导了我们禁止反犹太主义、种族主义以及其他形式的歧视；他们也教导我们重视自由、人权与民主的可贵。 」他强调必须透过教育传承记忆，好让下一代抵御仇恨的意识形态，以免历史重演。

Internationale Zeremonie zum Holocaust-Gedenktag 2019 in Taipei (DW/W. Y. Kong)

活动尾声，现场播放歌曲《When The Heart Weeps》并展示集中营受害者的照片。歌词中提及的「Shma'Yisrael」是不少犹太人在被杀害前默念的祷文。

烛光、祷文、剧作

回首七十多年前，1945年1月27日苏联红军解放纳粹德国辖下最大的集中营——波兰奥斯威辛集中营。 二战期间，纳粹德军在欧洲屠杀近600万犹太人，当中过百万人死于奥斯威辛集中营。 联合国在2005年通过决议案，把1月27日定为国际犹太大屠杀纪念日。

今年是台湾第四年参与悼念，王子陶说到目前为止举办活动的大多是民主国家，台湾的参与反映了她与其他自由民主国家并列，持续成为维护人权的典范。 代表台湾与会的副总统陈健仁表示，在实现转型正义的路上，台湾要学习德以两国「携手向前的远见和胸怀」。

除了驻台代表致词以外，台北市可巴德犹太协会拉比到台上点燃烛光和念出犹太祷文。 主办方也放映偶戏《我有名字》，纪念超过1.7万名被逐出荷兰的犹太和吉普赛儿童，他们最后全部死于集中营。 影片负责人分享他寻访受害儿童家属的经历。

Internationale Zeremonie zum Holocaust-Gedenktag 2019 in Taipei (DW/W. Y. Kong)

会场外有书摊介绍二战太平洋战争中受害的慰安妇。

希特勒在掌权的十几年期间，建立超过4.2万个集中营、隔离区及关押所。 纳粹德国针对的不只是犹太大，还有吉普赛人、波兰人、斯拉夫人、苏联人、政治异见者、同性恋者、宗教团体等等。 大规模屠杀和虐待由德国境内，蔓延至纳粹占领的欧洲领土甚至北非地区，有统计指因此而死亡的人数高达1700万人。

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