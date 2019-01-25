大屠杀纪念日：不忍回忆 未敢忘却

(德国之声中文网) 数百人在周日下午 (1月27日) 齐集台湾国家图书馆，出席由德国在台协会和驻台北以色列经济文化办事处共同举办的「国际犹太大屠杀纪念日」仪式。

活动以全场一同默哀开始，多国使节也到场悼念。随着二战结束踏入第74个年头，在世的幸存者和历史见证人已所余无几，但战争的教训仍未过时。

驻台北以色列经济文化办事处代表游亚旭致词时，把昔日历史与现今局势链接起来。 他说：「新纳粹主义、反犹太主义者，仍然充满无知与憎恨。 ... 我们要反对种族主义和集体的意识形态，守护人权、自由和民主。 」他说犹太人在七十多年后的今天，创伤未完全愈合，大屠杀对当今世界仍是一个警示：「不能铭记过去的人注定重蹈覆辙。 」

德国在台协会处长王子陶致词时说：「他们让我们体认到意识形态宣传、煽动与无知的危险；他们教导了我们禁止反犹太主义、种族主义以及其他形式的歧视；他们也教导我们重视自由、人权与民主的可贵。 」他强调必须透过教育传承记忆，好让下一代抵御仇恨的意识形态，以免历史重演。

活动尾声，现场播放歌曲《When The Heart Weeps》并展示集中营受害者的照片。歌词中提及的「Shma'Yisrael」是不少犹太人在被杀害前默念的祷文。

烛光、祷文、剧作

回首七十多年前，1945年1月27日苏联红军解放纳粹德国辖下最大的集中营——波兰奥斯威辛集中营。 二战期间，纳粹德军在欧洲屠杀近600万犹太人，当中过百万人死于奥斯威辛集中营。 联合国在2005年通过决议案，把1月27日定为国际犹太大屠杀纪念日。

今年是台湾第四年参与悼念，王子陶说到目前为止举办活动的大多是民主国家，台湾的参与反映了她与其他自由民主国家并列，持续成为维护人权的典范。 代表台湾与会的副总统陈健仁表示，在实现转型正义的路上，台湾要学习德以两国「携手向前的远见和胸怀」。

除了驻台代表致词以外，台北市可巴德犹太协会拉比到台上点燃烛光和念出犹太祷文。 主办方也放映偶戏《我有名字》，纪念超过1.7万名被逐出荷兰的犹太和吉普赛儿童，他们最后全部死于集中营。 影片负责人分享他寻访受害儿童家属的经历。

希特勒在掌权的十几年期间，建立超过4.2万个集中营、隔离区及关押所。 纳粹德国针对的不只是犹太大，还有吉普赛人、波兰人、斯拉夫人、苏联人、政治异见者、同性恋者、宗教团体等等。 大规模屠杀和虐待由德国境内，蔓延至纳粹占领的欧洲领土甚至北非地区，有统计指因此而死亡的人数高达1700万人。