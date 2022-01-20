大屠杀前奏——80年前的万湖会议

客座评论：一切为了二十大 - 2022年中国经济展望

中国经济今年走向如何，这不仅关系到中共的命运，也关系到整个世界经济的局势。一个以经济成果为唯一合法性基础的威权政府，当然不能跟西方的市场经济的经济政策一视同仁。为此，旅德政治学者张俊华认为有必要透视一下今年中共可能在经济方面的一些措施。