 大屠杀前奏——80年前的万湖会议 | 文化经纬 | DW | 20.01.2022

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文化经纬

大屠杀前奏——80年前的万湖会议

1942年1月20日，纳粹高层在柏林万湖的别墅举行了臭名昭著的万湖会议。会上讨论了“犹太人问题最终解决方案”，是大屠杀的前奏。

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