大屠杀前奏——80年前的万湖会议

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1942年1月20日，纳粹高层在柏林万湖的别墅举行了臭名昭著的万湖会议。会上讨论了“犹太人问题最终解决方案”，是大屠杀的前奏。
在德国纪念历史上臭名昭著的万湖会议（Wannseekonferenz）80周年之际，德国和以色列共同呼吁联合国通过决议，制止否认和淡化犹太人大屠杀的行为。
1941 年 10 月 21 日，作为”偿命行动＂的一部分，德军在其占领的塞尔维亚杀害了近 4000 人。死者来自社会各阶层，其中还有儿童。
1944年7月20日，纳粹德国国防军上校施陶芬贝格等人试图刺杀希特勒、结束战争，起义并没有成功。如今，德国官方每年都会为这场失败的起义举行纪念活动。对于施陶芬贝格的儿子而言，7月20日更是一个永生难忘的日子。
中国经济今年走向如何，这不仅关系到中共的命运，也关系到整个世界经济的局势。一个以经济成果为唯一合法性基础的威权政府，当然不能跟西方的市场经济的经济政策一视同仁。为此，旅德政治学者张俊华认为有必要透视一下今年中共可能在经济方面的一些措施。
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