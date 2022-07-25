 大學全面推行國安教育 港大中大列必修 | 文化经纬 | DW | 26.07.2022

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大學全面推行國安教育 港大中大列必修

港區國安法實施兩年後，國安教育已漸漸融入學校課程之中，最新消息指也包含香港兩家最高學府——香港大學和中文大學也宣布將國安教育列為必修。在政府要求和資金壓力下，學校亦幾乎沒有拒絕的空間。

China Hongkong National Security Education Day

香港大學在籍學生從今年9月起，必須完成北京規定的國安必修課程才能畢業。（資料畫面）

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今年是香港回归25周年，“50年不变”的承诺已经过了一半，与此同时《香港国安法》实行已届2年。德国之声访问了3位选择留在香港的人，透过他们的故事，来观察这些年来经历了风风雨雨，他们的生活有何改变？

香港年度書展將於下週舉行，今年有本地出版社遭禁止參與，甚至在就連民間自籌的書展也被迫夭折。但與此同時，也有更多人投身書業，讀者對實體書的渴求漸漸增加，令生態有所改變。在後《國安法》時代，香港書業真的路路不通嗎？如何在狹縫中尋找生存空間？

香港国安法实施两年，不仅香港政治选举、传媒生态领域，教育和文化等方面也受到冲击。一名香港中学老师指出，教师的功用本是引导同学思考，可是现在"老师已经没有这个功用了"。

（德國之聲中文網）香港大學在週一（7月25日）向全體學生發電郵，指從今年九月新學年開始，所有學生必須修讀「憲法、基本法及國安法入門」課程（Introduction to the Constitution, the Basic Law and the National Security Law），才可畢業。此消息由香港大學學生媒體《學苑》首先報導，港大教務長在郵件中表示，這個新增的必修課程並不是學分課程，而是以網上自學形式進行，詳情將於九月交代。

除了香港大學，《明報》週一報導，中文大學及科技大學也會在九月首次新增國安教育課程。中文大學將要求本科生修讀兩個各佔1學分的課程，分別關於國家憲制秩序和認識中國歷史文化，當中包含國安法教育。

中文大學校方稱，還會在新生迎新活動加入國家安全專題講座，國安推廣活動的對象也包括教職員。而科技大學則要求新生必修包含國安法內容的「法律教育」課程，學生須在網上自學後通過3個單元的測試，但不計學分。

隨著港大公布此一消息後，香港全部受政府資助的大學均把國安教育納入課程中。早前，在2021/22學年，理工大學、浸會大學、城市大學、嶺南大學和教育大學均以不同方式推行國安教育。課程內容還包括教授公民責任、中國經濟發展、媒體素養等，教育大學亦會開設課程培育傳授國安教育的師資。教授同學未來在學校推行國安教育。

高中「公社科」教授國安

香港有8間受政府資助的大學，這些學府比私人大學的學術排名更高，收生分數也高。政府每3年會向受資助大學提供經常補助金，此為大學的重要資金來源。在接下來2022至2025年間，教育局建議大學要把憲法、基本法和國安法教育訂為課程的重要組成部分；而8間大學也隨後陸續宣佈設立國安課程。

港區國安法第十條規定，「香港特別行政區應當通過學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育」，即學校應提高香港居民國家安全意識和守法意識。自2021年起，港府跟隨中國內地於每年4月15日主辦「國家安全教育日」，舉行大量官方活動。

Hong Kong | 25. Jahrestag der Übergabe an China

在中學教育方面，從2021年9月起，當局以「公民與社會發展科」取代原有的「通識教育科」（liberal studies），列入高中生必修科目之一。課程三大核心主題是：香港、國家和當代世界，並加入國安法教育和強制的內地考察活動，當局稱希望新科目能加強學生的中國國民身份認同。此前，通識教育科經常被親北京人士攻擊，指稱課程「荼毒」學生，引起對政府的批判。

有意見擔心，新課程和國安教育會過於側重「愛國教育」和官方論述，削弱原來課程所強調的獨立和批判思考，甚至誤解史實。

今年6月，教育局公佈經過審批的公民與社會發展科新教材，香港媒體發現多本新課本明確表示「香港不是殖民地」，並聲稱英國只有治權、沒有主權。對於2019年反修例運動的描述，也一面倒引用官方的負面形容。

（綜合報導）

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