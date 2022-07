大學全面推行國安教育 港大中大列必修

(德國之聲中文網)香港大學在週一(7月25日)向全體學生發電郵,指從今年九月新學年開始,所有學生必須修讀「憲法、基本法及國安法入門」課程(Introduction to the Constitution, the Basic Law and the National Security Law),才可畢業。此消息由香港大學學生媒體《學苑》首先報導,港大教務長在郵件中表示,這個新增的必修課程並不是學分課程,而是以網上自學形式進行,詳情將於九月交代。

除了香港大學,《明報》週一報導,中文大學及科技大學也會在九月首次新增國安教育課程。中文大學將要求本科生修讀兩個各佔1學分的課程,分別關於國家憲制秩序和認識中國歷史文化,當中包含國安法教育。

中文大學校方稱,還會在新生迎新活動加入國家安全專題講座,國安推廣活動的對象也包括教職員。而科技大學則要求新生必修包含國安法內容的「法律教育」課程,學生須在網上自學後通過3個單元的測試,但不計學分。

隨著港大公布此一消息後,香港全部受政府資助的大學均把國安教育納入課程中。早前,在2021/22學年,理工大學、浸會大學、城市大學、嶺南大學和教育大學均以不同方式推行國安教育。課程內容還包括教授公民責任、中國經濟發展、媒體素養等,教育大學亦會開設課程培育傳授國安教育的師資。教授同學未來在學校推行國安教育。

高中「公社科」教授國安

香港有8間受政府資助的大學,這些學府比私人大學的學術排名更高,收生分數也高。政府每3年會向受資助大學提供經常補助金,此為大學的重要資金來源。在接下來2022至2025年間,教育局建議大學要把憲法、基本法和國安法教育訂為課程的重要組成部分;而8間大學也隨後陸續宣佈設立國安課程。

港區國安法第十條規定,「香港特別行政區應當通過學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育」,即學校應提高香港居民國家安全意識和守法意識。自2021年起,港府跟隨中國內地於每年4月15日主辦「國家安全教育日」,舉行大量官方活動。

在中學教育方面,從2021年9月起,當局以「公民與社會發展科」取代原有的「通識教育科」(liberal studies),列入高中生必修科目之一。課程三大核心主題是:香港、國家和當代世界,並加入國安法教育和強制的內地考察活動,當局稱希望新科目能加強學生的中國國民身份認同。此前,通識教育科經常被親北京人士攻擊,指稱課程「荼毒」學生,引起對政府的批判。

有意見擔心,新課程和國安教育會過於側重「愛國教育」和官方論述,削弱原來課程所強調的獨立和批判思考,甚至誤解史實。

今年6月,教育局公佈經過審批的公民與社會發展科新教材,香港媒體發現多本新課本明確表示「香港不是殖民地」,並聲稱英國只有治權、沒有主權。對於2019年反修例運動的描述,也一面倒引用官方的負面形容。

