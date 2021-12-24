大学移除六四艺术品 香港自由剩多少?

(德国之声中文网) 香港中文大学周五(12月24日)清晨移走校内的民主女神像，香港岭南大学的天安门大屠杀浮雕也传出被拆除。前一日，港大也才移除国殇支柱。一连串的事件引发关注，讨问在香港六四还剩下多少讨论空间?

移居台湾的前港台主持人曾志豪告诉德国之声，香港与中国其它城市最大的区分就是对于六四的纪念，而且这个自由可以很具体的展现在这些六四艺术品上。

他认为，这些动作正反映香港民主言论的写照，等于是「政府带头告诉全世界香港已经没有自由」。他说：「应该移走的，都已经没有民主自由。」他认为过去香港的六四记忆是包含支联会和维园晚会，现在这些都被没了，「单单指把雕塑留下也没有意义，像是道具，欢迎他们移走。」

当年六四的学生领袖，中国民运人士周锋锁接受德国之声访问表示，这些行动「非常可耻」，也指「肯定来自北京的授意」。

他说自己作为当年屠杀的幸存者感到非常恨怒，也强烈谴责，并表示：「他们在黑夜中精心策划，非常诡秘的做这些事，一方面反映了这些纪念品真正代表当年的真相，他们见不得真相的力量，所以才移之而后快。」

中大民主女神像是华裔雕塑家陈维明的作品，在2010年6月4日晚间由支联会常委、香港中文大学政治与公共行政学系校友李耀基护送进入中大，当时有超过2千名中大师生和市民迎接。岭南大学的天安门大屠杀浮雕也出自陈维明2009年5月的创作，在纽约和华盛顿等地展览后才送至香港。

2010年，为了纪念六四事件21周年，陈维明的民主女神像和六四浮雕在当年5月被送到香港，因为被香港海关扣押在当时引起争议，后来经过民众抗议，要求交还艺术品后才交还。随后两件作品在香港各大学校园巡回展出，成为香港争取平反六四的象征。

六四事件标志性之一就是民主女神雕像，在1989年由北京学子创作，不过随后遭到官方批评，表示其是「对国家尊严与民族形象的污辱与践踏」，6月4日清场时遭到解放军戒严部队推倒。其后雕像在各地复制或是再创作，作为纪念六四的方式。

香港「一国两制」名存实亡？

香港中大24日发表声明，证实从大学站广场移走「一个未经许可摆放的雕像」，强调从未准许该雕像于校园展示，亦没有任何组织为该雕像的维修及管理承担责任。

不过，民主女神像早从2010年就放在中大校园中，过去这11年来从未遭校方反对摆设，直至12月24日凌晨才突然悄悄被移走。

校方声明说：「曾参与安排雕像于校园展示的两个组织『香港市民支援爱国民主运动联合会』及中大学生会现已解散或无实际运作。大学作为校园管理者，经内部评估后决定移走该雕像。」

曾志豪说，这些学校从曾经默许到突然反对六四艺术品摆放，其实是找借口。他表示，内心很感慨，「没有想过最后连一根雕塑都容不下。」他说：「不要再幻想香港会跟以前一样，真的是毁掉了。」

周锋锁认为，事件过程中，校方不让记者采访或接近，「想试图掩盖事实，反倒让这件事受到更多关注」，他也强调，香港这样一个唯一能在中国纪念六四的地方，现在必须把历史真相全面抹去，让它「大陆化」，他感到「非常痛心」。

他说：「这当然显示『一国两制』已不存在......香港作为一个自由的城市，他最重要的文明标志，就是每年的六四烛光晚会，以及保存八九六四的精神遗产......在共产党这种独裁专制下，这是一个必然的结果。」

曾志豪则深入分析，记念六四这件事在香港曾经有阶段的变化，回归以前到回归之后十年，香港对中国认同很强烈，理所当然投入六四聚会唱相关的歌曲，觉得跟中国学运关系甚深，但香港经历本土化后，出现了「管好香港就好」的分歧，曾有本土派想把六四切割分开。

他说：「2020年国安法通过时，曾经出现难得场景，在维多利亚公园，有支联会的支持者在点蜡烛，但也有本土派的人在公园中间喊了帮香港的口号， 曾经在那年是大家结合起来，没有再分你我。」

在他看来，本来香港人开始出现共识，认为「中国的事情跟我们相关」，但拆除迁移雕像却等于进一步告诉香港人，「大陆的事情我们都不能管」，彻底把六四这个仅有血脉相连的记忆切断。

周锋锁跟陈维明与高志活谈过，说「欢迎国殇之柱能复制一个到自由雕塑园」，也会支持在全球各地复制扩散现在被移除的这些纪念品。「我想这是我们对他们这种可耻的行为最好的回应。」他期许台湾可以承接六四传统，并希望相关活动可以在台湾继续，海外华人也会继续纪念六四。

曾志豪认为，台湾人可以从香港的事情得到启示：「大陆没有大家想象的这么慈善」，可能今天允许你保留某些东西，但明天它要收回，或是只要感觉你的存在对他的政权产生威胁，「绝不会客气」。

他说：「千万不要以为现在台湾可以拿到的一些自由的空间，特别是寄望对岸会让我们有这种安宁，千万不要这样相信。香港的情况很明显的告诉你，最后他要把这个关系改变的话，你是很难阻止的。」

观看视频 04:32 “国殇之柱”作者：港大做法犹如“黑社会”

(综合报道)

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