 大学移除六四艺术品 香港自由剩多少? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

大学移除六四艺术品 香港自由剩多少?

香港各大学接连传出移除六四艺术品，有人认为这是学术自由受到侵害，又或是反映六四在香港已经没有讨论的空间，也有人指称这是「一国两制」不存在的证明。德国之声访问香港媒体人曾志豪与六四学运领袖周锋锁，听听他们的看法。

China I Goddess of Democracy Statue in Hongkong

过去悼念六四一直是香港各大学的传统，但是港大国殇之柱被拆、中大民主女神像遭移走，以及岭南大学除去六四浮雕，六四讨论空间全面受压。

DW.COM

有评论认为，港大校方下令将国殇之柱从校园移走的做法表明，香港高等教育当局看来是在遵循中央政府的命令，消除大学培养未来挑战中国统治的政治领导人的潜力，大学已从过去进行政治启蒙的地方变成了国家监控监管的场所。

(德国之声中文网) 香港中文大学周五(12月24日)清晨移走校内的民主女神像，香港岭南大学的天安门大屠杀浮雕也传出被拆除。前一日，港大也才移除国殇支柱。一连串的事件引发关注，讨问在香港六四还剩下多少讨论空间?

移居台湾的前港台主持人曾志豪告诉德国之声，香港与中国其它城市最大的区分就是对于六四的纪念，而且这个自由可以很具体的展现在这些六四艺术品上。

他认为，这些动作正反映香港民主言论的写照，等于是「政府带头告诉全世界香港已经没有自由」。他说：「应该移走的，都已经没有民主自由。」他认为过去香港的六四记忆是包含支联会和维园晚会，现在这些都被没了，「单单指把雕塑留下也没有意义，像是道具，欢迎他们移走。」

当年六四的学生领袖，中国民运人士周锋锁接受德国之声访问表示，这些行动「非常可耻」，也指「肯定来自北京的授意」。

他说自己作为当年屠杀的幸存者感到非常恨怒，也强烈谴责，并表示：「他们在黑夜中精心策划，非常诡秘的做这些事，一方面反映了这些纪念品真正代表当年的真相，他们见不得真相的力量，所以才移之而后快。」

中大民主女神像是华裔雕塑家陈维明的作品，在2010年6月4日晚间由支联会常委、香港中文大学政治与公共行政学系校友李耀基护送进入中大，当时有超过2千名中大师生和市民迎接。岭南大学的天安门大屠杀浮雕也出自陈维明2009年5月的创作，在纽约和华盛顿等地展览后才送至香港。

2010年，为了纪念六四事件21周年，陈维明的民主女神像和六四浮雕在当年5月被送到香港，因为被香港海关扣押在当时引起争议，后来经过民众抗议，要求交还艺术品后才交还。随后两件作品在香港各大学校园巡回展出，成为香港争取平反六四的象征。

Zum Buch Die Republik auf dem Platz des Volkes – Tagebuch Mai / Juni 1989 FLASH-GALERIE

六四事件标志性之一就是民主女神雕像，在1989年由北京学子创作，不过随后遭到官方批评，表示其是「对国家尊严与民族形象的污辱与践踏」，6月4日清场时遭到解放军戒严部队推倒。其后雕像在各地复制或是再创作，作为纪念六四的方式。

香港「一国两制」名存实亡？

香港中大24日发表声明，证实从大学站广场移走「一个未经许可摆放的雕像」，强调从未准许该雕像于校园展示，亦没有任何组织为该雕像的维修及管理承担责任。

不过，民主女神像早从2010年就放在中大校园中，过去这11年来从未遭校方反对摆设，直至12月24日凌晨才突然悄悄被移走。

校方声明说：「曾参与安排雕像于校园展示的两个组织『香港市民支援爱国民主运动联合会』及中大学生会现已解散或无实际运作。大学作为校园管理者，经内部评估后决定移走该雕像。」

曾志豪说，这些学校从曾经默许到突然反对六四艺术品摆放，其实是找借口。他表示，内心很感慨，「没有想过最后连一根雕塑都容不下。」他说：「不要再幻想香港会跟以前一样，真的是毁掉了。」

周锋锁认为，事件过程中，校方不让记者采访或接近，「想试图掩盖事实，反倒让这件事受到更多关注」，他也强调，香港这样一个唯一能在中国纪念六四的地方，现在必须把历史真相全面抹去，让它「大陆化」，他感到「非常痛心」。

他说：「这当然显示『一国两制』已不存在......香港作为一个自由的城市，他最重要的文明标志，就是每年的六四烛光晚会，以及保存八九六四的精神遗产......在共产党这种独裁专制下，这是一个必然的结果。」

曾志豪则深入分析，记念六四这件事在香港曾经有阶段的变化，回归以前到回归之后十年，香港对中国认同很强烈，理所当然投入六四聚会唱相关的歌曲，觉得跟中国学运关系甚深，但香港经历本土化后，出现了「管好香港就好」的分歧，曾有本土派想把六四切割分开。

他说：「2020年国安法通过时，曾经出现难得场景，在维多利亚公园，有支联会的支持者在点蜡烛，但也有本土派的人在公园中间喊了帮香港的口号， 曾经在那年是大家结合起来，没有再分你我。」

在他看来，本来香港人开始出现共识，认为「中国的事情跟我们相关」，但拆除迁移雕像却等于进一步告诉香港人，「大陆的事情我们都不能管」，彻底把六四这个仅有血脉相连的记忆切断。

周锋锁跟陈维明与高志活谈过，说「欢迎国殇之柱能复制一个到自由雕塑园」，也会支持在全球各地复制扩散现在被移除的这些纪念品。「我想这是我们对他们这种可耻的行为最好的回应。」他期许台湾可以承接六四传统，并希望相关活动可以在台湾继续，海外华人也会继续纪念六四。

曾志豪认为，台湾人可以从香港的事情得到启示：「大陆没有大家想象的这么慈善」，可能今天允许你保留某些东西，但明天它要收回，或是只要感觉你的存在对他的政权产生威胁，「绝不会客气」。

他说：「千万不要以为现在台湾可以拿到的一些自由的空间，特别是寄望对岸会让我们有这种安宁，千万不要这样相信。香港的情况很明显的告诉你，最后他要把这个关系改变的话，你是很难阻止的。」

观看视频 04:32

“国殇之柱”作者：港大做法犹如“黑社会”

(综合报道)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Als Zeichen der Solidarität für die Demonstranten in Hongkong steht eine acht Meter hohe Skulptur vor dem Parlamentsgebäude, daneben der Künstler Jens Galschiøt. Mit der «Säule der Schande» (Pillar of Shame) solle der Demokratiebewegung in Hongkong gezeigt werden, dass man ihren Kampf nicht vergessen habe, sagte Galschiøt bei der Einweihung des Kunstwerks +++ dpa-Bildfunk +++

专访：破坏国殇之柱证明中国制度野蛮 24.12.2021

丹麦雕塑家高志活 (Jens Galschiøt)用作品国殇之柱纪念1989年北京天安门广场大屠杀的受害者。但这个作品昨天遭到香港大学移除。他告诉德国之声，这种行为只会让六四的叙事更强而有力。

November 21, 2021, Hong Kong, China: The ''Pillar of Shame'', sculpture that memorializes those killed in the 1989 Tiananmen crackdown in China, seen displayed at the University of Hong Kong. (Credit Image: © Isaac Wong/SOPA Images via ZUMA Press Wire

港大连夜移除「国殇之柱」作者扬言求偿 23.12.2021

香港大学22日深夜派多名工人移除悼念六四事件的艺术品「国殇之柱」，并在23日清晨将艺术品运离校园。该艺术品的作者对事件发展表示震惊，并扬言若作品有毁损，要向港大求偿。

SHENZHEN, CHINA - SEPTEMBER 02: (CHINA OUT) The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen is seen on September 2, 2014 in Shenzhen, Guangdong province of China. The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, which is the only university established by Hong Kong in Chinese mainland, held an entrance ceremony on Tuesday. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY CFP456729433 Shenzhen China September 02 China out The Chinese University of Hong Kong Shenzhen IS Lakes ON September 2 2014 in Shenzhen Guangdong Province of China The Chinese University of Hong Kong Shenzhen Which IS The Only University Established by Hong Kong in Chinese Mainland Hero to Entrance Ceremony ON Tuesday PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY CFP456729433

50年历史的香港中文大学学生会宣布解散 07.10.2021

香港中文大学学生会周四发表声明宣布解散。事件的导火索是今年参选学生干事会的“朔夜”内阁，其参选及受访言论被校方指责不实，并被要求向政府独立注册，自行承担法律责任。

广告

媒体看中国

Ukraine Kiew | Logo von Xiaomi

德语媒体：美中的科技战和南海的德国军舰

展望即将到来的一年，《商报》预言美中之间的科技战会愈演愈烈。《新苏黎世报》则分析了德国护卫舰“巴伐利亚”号远航南中国海的使命。  