大学新闻总监 : 香港之死终来临

（德国之声中文网）瑞凯德在《砚石新闻（Inkstone）》撰写的文章，引用九七香港回归前美国《财富》杂志的封面标题"香港之死（The Death of Hong Kong）"，指当年历史学家预言香港回归代表香港之死，可能是有先见之明或来得太早，但2018年这几个月发生的事，似乎是一个转折点。

瑞凯德重新引用"香港之死"之论述，在九七回归前后曾引起社会广泛而激烈的讨论。香港九七回归前夕，美国《财富》出版"香港之死"的封面故事，引爆香港社会及国际间的舆论。回归十年后，《财富》又在网上刊登一篇题为《噢！香港不死》的编辑署名文章，指97年报道"香港已死" "夸张了"，文中指香港回归10年后，经济发展良好、 "一国两制"方针成功落实、司法独立及新闻自由得到保持….. 因此香港距离"死亡"相距甚远，坦承10年前的预言有错。

曾经伟大的开放与弗里敦市开始衰亡

瑞凯德 在《砚石新闻（Inkstone）》的文章中指出，转折点发生在2018年的七月，香港民族党被列为非法组织；至十月，香港政府首次驱逐外国记者出境。这也是他记忆中首次香港政府透过不延续工作签证，驱逐外国记者。而这个转折点，正展示一个曾经伟大的开放与弗里敦市开始衰亡。

瑞凯德表示，是次香港政府明显"借用"了中国政府一贯的拒绝续批签证的手法。然而，马凯的情况实际上更恶劣，因为它不是因为所写的文章或言论而被驱逐，他的所谓"罪行"似乎是他作为外国记者会执行主席，主持了一个"绝对合法的午餐会"。瑞凯德在文章坦言，"从没有想象过，有一天香港会驱逐外国记者。"

香港记者抗议港府拒绝给马凯发放签证

制造杀鸡儆猴效应

瑞凯德相信香港政府的做法是要达至"杀鸡儆猴"效应，外国记者因此明白，具批判性的报道不会被政权容忍的，"最好听从命令或执包袱离开"。因此，报道时会更小心谨慎，甚至因为担心被驱逐而自我审查。

瑞凯德其后接受德国之声的电话访问。他表示，香港政府及建制派反驳说香港仍然有充份的言论自由，与此同时，他们也说不能跨越一些"红线"。然而他们从未说明那些红线是什么。瑞凯德认为，除非清楚知道底线界限，否则记者可能在不知情的情况下违了法。以他所知了解，没有任何已通过的法律说谈论独立是非法的。 瑞凯德强调，政府需要说明这些红线是什么，因为这衍生一连串的问题：能否有来自台湾的、甚至来自西藏的人在香港发表演讲？能否采访民族党的陈浩天，并在报章上引用他的说话是合法吗？瑞凯德重申，针对言论自由的限制，任何人都需要明确的法律说明。

不少报导指香港政府正在准备廿三条立法，瑞凯德认，廿三条立法后可能严重限制言论自由。他指出，香港政府需要考虑一下, 一方面要投入多少能力才能令北京政府满意，另一方面又不致上演如2003年大规模示威活动，"我们最终看到的是，在北京期望全面控制和服从党中央里，香港传统言论自由与自由集会之间存在的巨大冲突。"

"香港之死"的论述正在陆陆续续地实现

香港记者协会主席杨健兴接受德国之声访问时表示，回望九七前夕，国际社会对香港九七后情况感到忧虑，所以出现了"香港之死"的说话。九七回归后头几年，表面上社会也大致平静，所以《财富》后来也有修正的说法。然而，当再回望这几年香港，再重读"香港之死"的论述时，又会感受到当日的论述正在陆陆续续地实现，特别是次《金融时报》马凯事件，令人担忧的许多的问题相继浮现，虽然只是一个案例， 却令人忧虑香港像"香港之死"所形容的制度、文化以及基本的价值是否能够维持下去？如果悲观一点的会认为己没有希望了。

杨健兴认为，很多香港前线的新闻工作者感到大环境越来越困难，面对着越来越多的"底线"、"红线"，到底新闻还有多少空间？的确令人忧虑。他指出，没错在施政、房屋、民生问题等议题上，香港市民仍然不断批评政府；香港传媒对香港政府内部也非常尖锐。然而当针对中央政治敏感的问题、如主权、港独等议题时，言论及新闻报导的空间却可能不断收窄。杨希望借着今次马凯事件，引发国际社会的关注，从而给中央政府一点压力，予香港多一点新闻自由。

香港民主派议员在立法院抗议当局拒绝给马凯发放签证

大陆化必然使香港走向沉沦

资深新闻工作者及评论员程翔接受德国之声访问时表示，瑞凯德重提"香港之死"的论述颇合符香港的现状，没有危言耳耸听。程翔认为，香港逐渐走向沉沦是很自然的。他指出，九七回归前，他已发表过文章，指出香港回归后最大的忧虑就是"大陆化"。九七回归竹后，香港的意识形态、政治运作都与北京看齐，这是不可逆转的。程翔强调，"香港之死"在回归头几年似乎没有实现，当年预

言虽然落空，但不代表沉沦的病因已解除。他重申，大陆化必然会使香港不可逆转地走向沉沦，如果对大陆化没有制衡，香港必死，只是迟或早的问题.

另一方面，香港民建联副主席、立法会议员张国钧在回复德国之声查询时表示， 这不是第一次有外国人评论香港已死，然而，香港的"一国两制"自回归后一直运作良好，国家领导人也多番清楚表示会确保"一国两制"在香港的实践不变形、不走样。张国钧强调，留意到瑞凯德在文章中声称外国记者写了冒犯的文章就会被驱逐，这完全是不符合事实和危言耸听，更会令到外国朋友对香港的实际情况产生误解。事实上，马凯的工作证问题和香港的言论自由无关，而香港的社会各界，包括特区政府，也一直非常尊重和欢迎外国传媒朋友在香港工作。