大堡礁珊瑚30年死亡近半 气候变暖是祸首

（德国之声中文网）根据英国《皇家学会报告》发表的一项研究报告，自1990年代以来，澳大利亚大堡礁约有50％的珊瑚死亡。

研究报告作者之一特里·休斯（Terry Hughes）教授表示："不管是浅水或深水区域都发生了生物数量减少的情况，几乎所有物种数目都出现了下降，分支珊瑚和表形珊瑚的情况尤为严重。由于创纪录的高温，2016年和2017年大规模珊瑚白化最为严重。"而失去表形珊瑚也意味着鱼类种群的多样性降低。

休斯补充指出，大堡礁的恢复能力受到了损害，因为大型繁殖珊瑚数量减少了。

他说："一个充满生机的珊瑚种群应该有数以百万计的小珊瑚，以及许多可进行繁殖的大型母体珊瑚。"

他补充："研究结果表明，大堡礁的复原能力与过去相比受到了损害，因为幼小和成年繁殖珊瑚数量都减少了。"

气候变化威胁珊瑚生存

大堡礁拥有世界上最丰富的珊瑚礁生态系统，是儒艮和绿蠵龟等保育生物的栖息地。

珊瑚死亡归因于气候变化导致的海洋暖化，海洋温度变化给健康的珊瑚带来压力，使它们排出藻类，这使它们失去了鲜艳的色彩，也就是所谓的珊瑚白化。

此外，珊瑚礁还受到了数个热带气旋和两次荆棘冠海星暴增的影响，这些海星会吞噬珊瑚。

研究作者警告，为了拯救珊瑚，必须立即减少温室气体的排放。

大堡礁位于澳大利亚北部水域

休斯表示："生长最快的物种也大约要花十年时间才能得到一定程度恢复，而在未来的第六，第七和第八次珊瑚白化发生之前获得几十年喘息的机会几乎为零，因为温度还在不断升高。"

研究作者还表示，为了进一步了解珊瑚种群的变化及它们在干扰中的恢复情况，需要取得更详细的繁殖和栖息地生物统计数据。

杨宇/叶宣（法新社、德新社）

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