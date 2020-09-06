 大堡礁珊瑚30年死亡近半 气候变暖是祸首 | 科技环境 | DW | 18.10.2020

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科技环境

大堡礁珊瑚30年死亡近半 气候变暖是祸首

气候变化被认为是造成珊瑚死亡的关键原因。研究人员表示，澳大利亚大堡礁的生态恢复能力已经受到损害。

Australien | Korallenriff | Great Barrier Reef (Kyodo/dpa/picture-alliance)

大堡礁的珊瑚

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大堡礁基金会委托进行的一项研究认为，大堡礁的经济价值是悉尼歌剧院的12倍。近些年来，大堡礁的珊瑚白化问题非常严峻。

海水温度上升及酸度增加导致位于澳大利亚东北部的世界最大的珊瑚礁群遭受史无前例的白化危机。现在，澳大利亚计划投入大笔资金，拯救大堡礁。

（德国之声中文网）根据英国《皇家学会报告》发表的一项研究报告，自1990年代以来，澳大利亚大堡礁约有50％的珊瑚死亡。

研究报告作者之一特里·休斯（Terry Hughes）教授表示："不管是浅水或深水区域都发生了生物数量减少的情况，几乎所有物种数目都出现了下降，分支珊瑚和表形珊瑚的情况尤为严重。由于创纪录的高温，2016年和2017年大规模珊瑚白化最为严重。"而失去表形珊瑚也意味着鱼类种群的多样性降低。

休斯补充指出，大堡礁的恢复能力受到了损害，因为大型繁殖珊瑚数量减少了。

他说："一个充满生机的珊瑚种群应该有数以百万计的小珊瑚，以及许多可进行繁殖的大型母体珊瑚。"

他补充："研究结果表明，大堡礁的复原能力与过去相比受到了损害，因为幼小和成年繁殖珊瑚数量都减少了。"

Australien | Great Barrier Reef (University of Bristol/Isla Keesje Davidson)

大堡礁拥有世界上最丰富的珊瑚礁生态系统，是儒艮和绿蠵龟等保育生物的栖息地

气候变化威胁珊瑚生存

大堡礁拥有世界上最丰富的珊瑚礁生态系统，是儒艮和绿蠵龟等保育生物的栖息地。

珊瑚死亡归因于气候变化导致的海洋暖化，海洋温度变化给健康的珊瑚带来压力，使它们排出藻类，这使它们失去了鲜艳的色彩，也就是所谓的珊瑚白化。

此外，珊瑚礁还受到了数个热带气旋和两次荆棘冠海星暴增的影响，这些海星会吞噬珊瑚。

研究作者警告，为了拯救珊瑚，必须立即减少温室气体的排放。

Australien | Korallenriff | Great Barrier Reef (Marco Brivio/dpa/picture-alliance)

大堡礁位于澳大利亚北部水域

休斯表示："生长最快的物种也大约要花十年时间才能得到一定程度恢复，而在未来的第六，第七和第八次珊瑚白化发生之前获得几十年喘息的机会几乎为零，因为温度还在不断升高。"

研究作者还表示，为了进一步了解珊瑚种群的变化及它们在干扰中的恢复情况，需要取得更详细的繁殖和栖息地生物统计数据。

杨宇/叶宣（法新社、德新社）

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心碎！大堡礁珊瑚白化“危在旦夕”

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    作者: Anabela Linke


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