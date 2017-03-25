大坂贫民老街区 中资入主下的新生共存

（德国之声中文网）走出新今宫车站，北面有着大型漂亮的新型百货商场跟一排整齐地新建公寓，这里位于日本大坂市中心西城区，不过往车站南面一看，收入眼底的是一排老旧，平均不满三层楼的老式住宅，夜里灯光昏暗，与北边繁华的住宅大相径庭。

贫民区的"中华街"

西城区是日本知名的游民集散区，这边有着历史悠久地色情行业、还有一处三角公园，里面聚集着许多零散临时日雇工人，等待新的零散工作上门。一直以来，这边被视为犯罪温床，不少罪犯都藏匿在这，当地居民也视行经该处为畏途。

然而，长久以来的治安死角，却有可能在中资的挹注下，未来成为新型的商业区域。根据日本《朝日新闻》报导，这几年来，不少的中国资金开始慢慢收购当地楼房，并且改建为餐厅或酒家，将来更有可能打掉过去的楼房，盖起新的中资建筑。

记者也在10月中来到该处探访，发现位于当地唯一一条十字型商店街中，过去是当地日本居酒屋与杂货铺的店家，已然改头换面，挂上「娜娜」或是「夜来香」等中国风的店名，店铺总共达10间之多，成为「隐形版中华街」。

老社区的中资买收

走进其中一间居酒屋，裡面传出许多中国店员吆喝声与中文歌曲，其实走在路上，就可以听到不少小店内传出卡拉ＯＫ的歌声，这是当地日雇临时工晚上回到当地歇息的乐趣。一名30出头的中日混血服务生说，这家店开了5年多，很多日雇临时工都是常客。

根据大坂市的资料显示，这样的卡拉ＯＫ居酒屋从2012年起开始大量增加，其中很多是来自中国大陆资金、或是现地华侨的收购旧公寓改装而来。一楼改建为中国地方料理、二楼成为给中国观光客的民宿、三楼成为当地华侨的聚会中心。

这样的中资居酒屋消费便宜，一位来自中国西部某省的女服务员说，这边的店服务生都是中国大陆籍，日雇临时工多半是大坂以外来当地讨生活的，反而让两边比较不会有戒心，店内瀰漫着欢乐气氛。

一位当地上班族跟记者说，他自学中文很久，后来发现这边可以跟中国服务员练习中文、还可以一起唱中文歌，就变成每周报到的「死忠客户」。

其中一位年逾60多岁的老人，身穿工地服，拿起麦克风高歌一曲香港歌手张学友名曲「一千个伤心的理由」，女服务员很得意地跟我说：「这首是我教他唱的！」。其实这些日本日雇临时工，根本不识得中文，只是跟着中文歌词上面的假名一起哼唱，不过这是他们跟这些女服务员们聊天，拉近距离的机会。

中国观光客爱大坂

大坂一直以来深受中国观光客喜爱，根据2017年的日本观光局数据，来大坂的外国观光客1100万人，其中中国大陆籍观光客就超过400万，几乎占比36%。追究其原因，日本媒体认为，这几年来关西机场允许不少中国廉价航空公司设立直飞航班，让更多中国观光客愿意来消费。

加上距离上来说，大坂属于大都会，又比东京、北海道等相比减少不少飞航时间，物价也相对比东京亲民。大坂人性格上也比较豪爽、不拘小节，跟典型日本人不同，对于中国大陆观光客的沟通上，也能用热情态度跟手势来化解。

这几年来，不少市中心商店街出现更多中文招牌的大型药局、专门服务观光客，还有中国大陆各地料理等，让观光客或留学生思念家乡味时「一解乡愁」。这样的风气也逐渐传到西城区，让当地贫民街区的印象出现一丝转变。

两边朝向共存共荣？

当然，这样的转变也让西成当地商店街出现一丝不安，在《朝日新闻》的访问中，就有当地老西服店的店长说：「经营者一直更迭，感觉无法建造安定的街区」。而记者在店裡面询问时，一位「年资」41年的老日雇临时工高田则说：「西城区就像是个大家族，更多人加入，一起共同患难不也很好？」。

不过，根据日本国税厅估计，西成区的地价比2017年上升许多，最高的路段甚至来到5.6％涨幅。目前在当地贫民区收购房屋的中国商人，最少就有10位，不难想像将来会有出现给观光客的民宿跟旅馆。

最被冲击的，恐怕是当地的日雇临时工生活，当地原本充斥许多「日租旅馆」，方便给临时工们打完散工回来居住。由于只是临时居所，很多日租旅馆都脏乱不堪，价格低廉，平均1000日币（9美金）、最低甚至500日币（4.5美金）都有。

根据《朝日新闻》报导，不少中国商人出手阔绰，愿意用两倍、甚至三倍的价格收购土地或老公寓来改建。一旦这些房屋减少，将来势必压迫日雇临时工的生活，高达数万的日雇临时工，如何与中资、甚至是新的外来华侨一起共存共荣，将是未来这个老旧贫民区的新生课题。