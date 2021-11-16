 大坂直美想知道：彭帅在哪里？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.11.2021

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大坂直美想知道：彭帅在哪里？

彭帅指责前中共高官张高丽性侵事件尚未出现平息的现象。日本网球名将大坂直美公开谴责彭帅被失联，高声询问"彭帅在哪"。

Australian Open Tennis | Peng Shuai

彭帅在2020年墨尔本的一次比赛中

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国际女子网球协会的现任与前任主席15日持续关注中国网球选手彭帅的安危，重申国际网坛将彭帅的安危至於商业利益之前。现任主席西蒙强调，若事件未有个适当的结果，不排除撤出中国。

国际女子网球协会主席针对彭帅事件发布公开声明，要求中国政府对她做出的指控进行全面性调查。也有网球选手在推特上以「彭帅在哪」的关键字发表看法，自彭帅在微博上发文後，外界对她的安危与行踪没有任何消息。

彭帅指控张高丽性侵的真相仍扑朔迷离，相关内容已在中国被屏蔽，但许多网民通过不同方式逃避网络审查，这是否代表MeToo运动在中国社会能持续发酵？

（德国之声中文网）继国际网坛以及国际女子网球协会执行长前后发声要求追责之后，日本网球名将大坂直美周三（11月17日）在推特加入"彭帅在哪"的追问行列。

现年24岁的大坂直美曾是女子网球世界排名第一，两次获得美国网球公开赛以及两次澳大利亚网球公开赛女单冠军。本次东京奥运会开幕式上，大坂直美代表日本点燃奥运会火炬。

这名网球名将在推特上写道，"不清楚你们是否也在跟踪这以新闻，我前不久获知，我们的一个网球同伴在公开指责被性侵之后，失联了！屏蔽信息在任何时候都是不对的。"

大坂直美写道，"目前的情况，让我很震惊。"她希望彭帅及其家人"一切安好"，并"寄上爱和光明"。

本月初，彭帅在其微博账号帖了一份长篇文字，指责原中共政治局常委、前副总理张高丽强迫其发生性关系，虽然彭帅多次拒绝。该帖发布后不久被删除，彭帅、张高丽性侵等词汇在中国网路上都成了敏感词，无从查询。

彭帅对张高丽做出的指控，是中国的#Metoo运动自2018年发展至今，首位被女性指控性侵的前中国政府高官。

国际女子网球协会（WTA）首席执行长西蒙 (Steve Simon)在一份声明中称， "彭帅，以及所有女性，都应该被倾听，不能被屏蔽。"他指出，彭帅对前中国高官的指控，"必须以极其认真的态度对待"。

职业网球联合会男子巡回赛（ATP）周一（11月15日）也表示支持国际女子网球协会的呼吁。ATP主席高登茨（Andrea Gaudenzi）发布的声明称，"对我们来说，没有什么比我们的网球界的安全更重要。我们一直对围绕彭帅的直接安全和下落的不确定性深感关切。"他重申，ATP全面支持女子网协的呼吁，中国政府应该对彭帅性侵的指控进行全面丶公正且透明的调查。

中国外交部15日在例行记者会被问到相关问题时，发言人赵立坚称从未听说过该事件，并重申这不是外交问题。

自从11月2日在个人微博上发布帖子后，彭帅便再也没有出现在公众视野中。

彭帅职业网球生涯中曾赢过23座女网巡回赛的双打冠军，其中包括2013年的温布尔登网球公开赛与2014年法国网球公开赛的女双冠军。根据国际女子网球协会网站显示，彭帅最後一次公开比赛是与韩馨蕴参加2020WTA卡达公开赛。

（综合报道）

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