大国梦魇：德国还有哪些“第三帝国”建筑

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纳粹时期的实体印记在德国已经不多了。那个时代遗留的一些庞大建筑，则从侧面见证那一段沉重历史。如何对待这份遗产，对后人来说是个难题。
希特勒的国家社会主义工人党多次在纽伦堡举行党代会。主要建筑——建于20世纪30年代的半圆形大会堂留存至今。因其建筑的体量结构，也因特殊的历史背景，人们至今未能给这个庞然大物找到理想的利用方案。
大会堂及附属建筑所占地面积巨大，一部分曾经被用作仓库、停车场等。目前会堂内部新建有一个历史文献资料馆，周边有公园绿地。广场是一年一度的“纽伦堡市民节”举办地。
距离党代会场不远的齐柏林广场(Zeppelinfeld)和观礼台是纳粹党举办群众集会和阅兵游行的地方。人们熟悉的很多纳粹巨型游行影像资料即拍摄于此。
1936年在柏林举办的奥运会，成为希特勒不可多得的宣传舞台。主会场柏林奥林匹克体育场同一年建成，带有那个时代线条刚硬、质感厚重的建筑风格。它是为数不多的仍发挥其原有功能的纳粹时期修建的大型建筑之一，如今是德甲柏林赫塔队的主场。
建成于1935年的这座建筑，最初是“第三帝国”航空部的办公大楼，也是当时柏林最大的办公建筑物。二战后是东部占领区的行政机构曾落户此处，德意志民主共和国即在此宣布成立。东德时期这里一直是政府部委办公楼。两德统一后，负责处理东德国有企业资产的托管局入驻该建筑。1999年联邦德国政府迁都柏林，这座大楼成为联邦财政部的办公地。
这座体现纳粹时代典型风格的实用建筑因躲过了战火的摧毁，得以继续使用至今。内部仍保留有出自东德时期的社会主义写实风格的大型壁画。
吕根岛是波罗的海上的度假胜地。“第三帝国”时期，这座风景如画的海岛上一个叫普罗拉（Prora）的地方，修建了一组巨大的“招待所”，供来此地休假的劳动人民住宿。纳粹政权十分重视为劳动阶层提供福利，包括为工薪者和青少年组织建设集体休假设施。二战后这里是东德人民军的兵营。统一后，建筑的大部分被闲置。
在德国西部艾弗尔山区的村庄佛格桑（Vogelsang）附近，一组宏伟的建筑高踞群山之间。这里曾是纳粹培养后继人才的干部学校。二战后，这里曾驻扎过英国和比利时军队。
进入新千年后，这所希特勒时代的“高级干校”，逐渐告别军事设施，经过修缮和改建，成为一个讲述有关历史的档案馆，同时也是艾弗尔国家公园的一个旅游信息中心。“校园”里典型第三帝国建设风格的浮雕把人们带回那段不堪回首的历史。
拜登周五宣布新的对乌军援计划，总价值达到1.5亿美元。欧盟仍在为如何禁止进口俄罗斯石油而争论不休。乌克兰总统泽连斯基则再次向德国总理肖尔茨发出了访问基辅的邀请，而且是在俄罗斯庆祝“胜利日”这天。
80多年前，奥比德科娃在马里乌波尔（Mariupol）的地下室躲避纳粹。由于俄军入侵，这位91岁的老太太今年再次躲进地下室。她当时在大屠杀中活了下来，但现在却因俄罗斯的围攻而死。
欧盟统计局表示，乌克兰战争和中国新冠疫情对经济的影响正在继续推动价格上涨，3月份欧元区通货膨胀率已达到欧元问世以来的最高水平。
数天前，美国总统拜登指控俄罗斯总统普京对乌克兰实施“种族灭绝”。这一指控在国际社会引起广泛争论。那么，“种族灭绝”这个词什么时候使用是正确和恰当的呢？
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