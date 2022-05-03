大国梦魇：德国还有哪些“第三帝国”建筑

柏林：财政部大楼

建成于1935年的这座建筑，最初是“第三帝国”航空部的办公大楼，也是当时柏林最大的办公建筑物。二战后是东部占领区的行政机构曾落户此处，德意志民主共和国即在此宣布成立。东德时期这里一直是政府部委办公楼。两德统一后，负责处理东德国有企业资产的托管局入驻该建筑。1999年联邦德国政府迁都柏林，这座大楼成为联邦财政部的办公地。