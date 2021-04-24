大国梦魇：德国还有哪些第三帝国建筑

（德国之声中文网）第三帝国的很多标志性建筑，在战火中成为废墟。但也有少数一些遗存了下来。其中有纳粹党国的权力象征，有奥林匹克“面子工程”，还有当年为民众“办好事”修建的度假村。如何保存、重新利用这些往往规模宏大、背负沉重历史阴影的建筑，是挑战几代德国人的问题。



纽伦堡：纳粹党代会遗址

希特勒的国家社会主义工人党多次在纽伦堡举行党代会。主要建筑——建于20世纪30年代的半圆形大会堂留存至今。因其建筑的体量结构，也因特殊的历史背景，人们至今未能给这个庞然大物找到理想的利用方案。

大会堂及附属建筑所在地皮的一部分曾经被用作仓库。目前会堂内部建有一个历史文献资料馆，周边有公园绿地。距此不远处的齐柏林观礼台及广场曾是纳粹党举办群众集会和阅兵游行的地方，现部分可参观。

至于未来如何处置这一历史遗产，专家和城市管理当局面对尴尬难题：它是德国历史的重要见证——虽然是一段黑暗的历史，存在保留的意义；但另一方面，长期以来一直没有找到合理利用的可能性，以至于危及建筑的有效保护。因此有人建议，与其花费巨资修缮又无用途，不如拆除。

柏林：奥林匹克体育场

1936年在柏林举办的奥运会，成为希特勒不可多得的宣传舞台。主会场柏林奥林匹克体育场同一年建成，带有那个时代线条刚硬、质感厚重的建筑风格。它是为数不多的仍发挥其原有功能的纳粹时期修建的大型建筑之一，如今是德甲柏林赫塔队的主场。

物尽其用的奥林匹克体育场

除加盖部分顶棚外，体育场基本保留了初始外观。1974年和2006年，这里曾是足球世界杯的赛场。

柏林：财政部大楼

建成于1935年的这座建筑，最初是第三帝国航空部的办公大楼，也是当时柏林最大的办公建筑物。二战后是东部占领区的行政机构曾落户此处，德意志民主共和国即在此宣布成立。东德时期这里一直是政府部委办公楼。两德统一后，负责处理东德国有企业资产的托管局入驻该建筑。1999年联邦德国政府迁都柏林，这座大楼成为联邦财政部的办公地。

财政部大楼

这座体现纳粹时代典型风格的实用建筑因躲过了战火的摧毁，得以继续使用至今。内部仍保留有出自东德时期的社会主义写实风格的大型壁画。

东德时期的装饰壁画

吕根岛：普罗拉度假村

吕根岛是波罗的海上的度假胜地。第三帝国时期，这座风景如画的海岛上一个叫普罗拉（Prora）的地方，修建了一组巨大的“招待所”，供来此地休假的劳动人民住宿。纳粹政权十分重视为劳动阶层提供福利，包括为工薪者和青少年组织建设集体休假设施。

这组一体式建筑长达2.5公里，能同时容纳2万人度假。二战后这里是东德人民军的兵营。统一后，建筑的大部分被闲置。很多人看来，这个让人感到沉重压抑的庞然大物与海岛休闲氛围格格不入，与自然环境也难协调。

由于鲜少有人有兴趣投资，至今只有一小部分房屋被出售，改建为住宅、酒店、青年旅社。这个昔日度假天堂的大体只能在风吹雨打中败落。

佛格桑：纳粹干部学校

在德国西部艾弗尔山区的村庄佛格桑（Vogelsang）附近，一组宏伟的建筑高踞群山之间。这里曾是纳粹培养后继人才的干部学校。

二战后，这里曾驻扎过英国和比利时军队。进入新千年后，这所希特勒时代的“高级干校”，逐渐告别军事设施，经过修缮和改建，成为一个讲述有关历史的档案馆，同时也是艾弗尔国家公园的一个旅游信息中心。

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