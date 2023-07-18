大国交恶殃及学术环境：华裔学者离美成趋势？

（德国之声中文网）美媒《外交政策》近日的一篇报道指出，越来越多的华裔科学家正在离开美国，这对华盛顿来说是一个坏消息。

报道表示，几十年来，居住在美国的华裔科学家为推动美国科技发展做出了贡献。但是，随着美中政治关系恶化、美国当局针对中国以及华裔研究人员的审查增加，该群体中越来越多人正在离开美国。专家警告，如果这一趋势持续下去，人才流失长期上可能会对美国的科研工作造成重大打击。

“中国行动计划”的寒蝉效应

一份今年6月发表在《美国国家科学院院刊》（PNAS）上的研究报告表示，从2010年到2021年，离开美国的华裔科学家人数有所上升，其中2018至2021年期间科学家离开速度尤其快，很多选择回到中国。这与时任美国总统特朗普推出的 “中国行动计划”（China Initiative，也称“中国倡议”）不无关系，这项有争议的倡议给华裔研究人员以及对华合作带来了寒蝉效应。

据《外交政策》报道，亚利桑那大学高等教育研究中心的教授珍妮·李（Jenny Lee）表示，目前在美国，对华合作面对污名化。

根据PNAS的研究报告，在对1304名美国华裔研究人员进行调查后，发现89%的受访者希望为美国科技领先地位做贡献。然而同时，有72%的受访者表示作为研究人员在美国感到不安全，61%的受访者考虑过在美国以外寻求工作机会。

哈佛大学费正清中国研究中心的前主任墨菲（Daniel Murphy）对《外交政策》说：“我担心美国在处理这个问题时过分关注学术关系的风险，而没有充分考虑其益处。……而且，这种情况在两党都存在”。

专访：美国是时候表明有对话的意愿

中国政府加大了对海外人才的招聘力度

与此同时，中国政府在科学研发等方面投入了大量资源，长期以来一直努力从世界各地招募人才，也包括吸引科学家回国。PNAS的研究报告指出， 2010年离美的华裔科学家中有近一半迁往中国大陆和香港，而这些年来迁往中国大陆的华裔科学家比例不断上升。

2022年11月，著名结构生物学家、美国国家科学院外籍院士颜宁宣布将从普林斯顿大学辞职，回中国协助创建深圳医学科学院。这在当时引起了舆论关注。

中国媒体“每经网”当时在报道中指责美国“对华裔科学家审查和打压，轻则丢掉了研究课题和学校经费，重则被怀疑成间谍而丢掉工作”，并称这些“看似是颜宁的个人选择，代表的其实是当前全球科技人才竞争流动的一个缩影”。

“越来越多人问我‘我们’指的是谁”

近期，又有一位资深的华裔学者选择离开美国、移居香港。在美国布鲁金斯学会工作长达17年的学者李成，近日离开了这个华盛顿智库。李成从7月1日开始在香港大学任教，同时将领导港大新成立的“中国与世界治理中心”。

据港媒《南华早报》报道，李成在接受港大邀请成立“中国与世界治理研究中心”时说，他已经准备好离开华盛顿，他觉得华盛顿对他来说越来越陌生。他说，他认为麦卡锡主义正在美国卷土重来，像他这样的华裔美国人在美国生活变得不那么自在。

在2021年11月接受DW采访时，李成就曾表示，“我的观察是，……在美国的华裔学生或者持有绿卡的学生，因为这种非常令人担忧的麦卡锡主义，尽管美国大学校长们都表现很好，强烈指责这种麦卡锡主义，但是已经造成了这样一种氛围，一些顶级的中国或华裔科学家要到中国或其他地方教书工作”。他指出，美国决策者中鹰派的政策和言论尤其是对中国的公众，包括在美的中国留学生和学者，产生了强烈的负面影响。

伴随着中美关系跌至历史低点，鹰派论调和沟通困难似乎成为新常态。《外交政策》的报道指出，虽然拜登政府结束了“中国行动计划”，但其阴影仍然笼罩着美国华裔科学家。

从半导体芯片到人工智能，技术一直是美中竞争的焦点，华盛顿和中国政府都在设法互相“卡脖子”。在很多关键领域，双方的合作很少。

《南华早报》7月1日的报道中提到了一个细节：在发表公开演讲时，李成说，越来越多的人要求他澄清他是在为哪一方说话： “当我说‘我们’时，人们会问，‘我们’指的是谁？”

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