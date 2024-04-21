大力援助乌克兰 日本进一步疏远俄罗斯

（德国之声中文网）最近几个月来，美国政界因为军援乌克兰的问题争论不休，高达数十亿美元的新一轮援助款项迟迟无法获批。而欧洲国家在援乌问题上也往往是观望美国的姿态后再宜机行事。在欧美迟疑的情况下，日本等国在援乌款项中的比重显著上涨。根据乌克兰财政部的数据，今年第一季度，日本已经悄然成为了基辅最为重要的资助方之一。

乌克兰总理什梅加尔(Denys Shmyhal)今年2月到访日本时曾经透露，日本已经援助以及承诺援助的款项总额高达120亿美元。而根据德国基尔大学世界经济研究所的统计，截至今年1月，日本累计已经向日本提供了70多亿美元援助，位居全球第六。

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目前，乌克兰经济之所以能维持运转，在很大程度上都是依靠各国"输血"。乌克兰央行估算，自俄乌战争爆发以来，该国GDP已经缩水了约三分之一。虽然受制于二战战败国的地位、无法向乌克兰输送致命性武器，但是日本向乌克兰提供的食品、药物、发电机、车辆、防弹背心、采矿设备依然发挥了巨大作用。

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防空导弹不算"致命武器"?

然而，乌克兰最为急需的依然是武器弹药。日本能否在这方面绕开和平宪法的限制？据日本媒体报道，日本企业有可能为美国生产一批"爱国者"防空导弹，然后美国再将这批导弹转交给乌克兰。

对此消息，莫斯科方面已经发出了警告：一旦发现日本生产的导弹出现在乌克兰，就会对俄日关系"产生影响"。长年研究俄罗斯及乌克兰问题的日本筑波大学政治学教授东野笃子指出，"爱国者"防空导弹并非杀伤性武器，而是保护乌克兰民众免受伤害。不过，她也承认，鉴于日本自己也急缺防空导弹，因此短期内日本不会对外援助此类武器。

天普大学日本分校的日俄关系专家布朗(James Brown)则指出，向美国供应"爱国者"防空导弹已经被日本各界"广泛认可"。他同时也强调，对于日本而言，这批导弹不直接交给乌克兰"非常重要"。

这位政治学教授在接受德国之声采访时表示，"日本帮助乌克兰、协助抵抗俄罗斯侵略时，其真实想法是维护一个能够阻止武力改变现状行径的国际体系。"布朗认为，日本还需要防止中国武力改变台海现状。

几天前，日本首相岸田文雄刚刚在华盛顿与美国、菲律宾两国总统讨论了如何应对中国的问题。根据俄乌问题专家东野笃子的观察，2014年，日本曾经默认了俄罗斯非法吞并克里米亚半岛及其随后的宣传，但是2022年战争爆发后，东京对俄乌的立场发生了"剧变"。她认为，这主要是因为俄罗斯侵略行径"公然违反联合国宪章"，也因为俄军在布查等地的"残暴行为"被曝光。

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日本立场为何转变？

政治学者布朗还指出，领导人换届也对东京的俄乌问题立场产生了影响。"在安倍晋三当政的时期，日本固然强烈谴责了莫斯科，但是其真正的目标则是试图发展日俄伙伴关系，从而解决两国间的领土争端并签订和平条约。然而，2022年之后，日本政府认识到这些努力不会真正起作用。所以东京的首要任务不再是构建日俄伙伴关系，而是确保俄罗斯对乌克兰的侵略战争会遭受失败。"

东野笃子也对德国之声表示，岸田文雄内阁"对俄罗斯施加了非常深远的制裁"，这对于安倍晋三时期"是难以想象的。"

乌克兰方面也对东京予以回报。2022年10月，乌克兰最高拉达（议会）通过决议，在日俄围绕千岛群岛的领土争端中支持东京。根据决议，乌克兰官方将这些争议岛屿定义为"被俄罗斯侵占的日本领土"。泽连斯基总统随后也签署了相关法令。

尽管如此，日本并未完全切断与俄罗斯的关系。尽管日本汽车厂商已经退出了广阔的俄罗斯时常，但在能源等领域，依然存在着许多例外。比如，和西方国家不同，日本仍然参与由俄罗斯天然气工业集团(Gazprom)主导的"萨哈林2号"油气项目。该项目向俄罗斯供应液化天然气。日本国内几乎没有油气资源，其天然气供应的9%来自于俄罗斯。

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