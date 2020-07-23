大使推特点赞色情视频 中国驻英使馆指黑客恶搞

（德国之声中文网）本周三，英国保守党人权委员会委员裴伦德（Luke de Pulford）转发中国驻英大使刘晓明官方推特帐号给一段色情视频点赞的截屏，并问道，“这是否是罗斯福总统所说的大棒外交（Big stick diplomacy）？”。该帖文被数千次点赞及转发。裴伦德之后再发文说，觉得自己说话有些刻薄，但联想到维吾尔人集中营以及香港的情况，马上就释怀了。

在中文媒体上，有关刘晓明点赞淫秽视频的推特截屏也传播甚广。

9月9日稍晚，色情视频已在刘晓明帐户“喜欢的内容”中消失。中国驻英大使馆发言人当天发表声明称，“近日，有个别反华分子通过网络恶意攻击刘晓明大使推特账号，大肆恶搞，手段卑劣。我馆严厉谴责这种恶劣行径，已向推特公司举报并保留进一步采取行动的权利。我们敦促推特公司认真调查、严肃处理，希望广大网友勿信谣传谣。”



该事件在推特上引发各种调侃和质疑。中国外交官的推文引发热议并非首次。中国外交部发言人赵立坚今年初履新第二天被发现其推特帐号关注了日本前ＡＶ女优苍井空，引发网民热嘲。今年２月16日，有推特网友发现，中国外交部发言人华春莹的推特账号点赞了一条"习近平，请你下台，向天下苍生谢罪！"的推文。该推文由流亡美国的民运人士，前六四学运领袖唐柏桥发出，附有将习近平的头像与伊拉克前总统萨达姆·侯赛因被处决的照片并排合成的图片。这一消息引爆海外社交媒体，纷纷猜测这是误操作还是另有玄机。之后，华春莹推特帐号下所有的赞好推文全部清空。但华春莹本人或外交部官方并未出面解释。

和脸书、Youtube等社交媒体一样，推特在中国也被挡在“防火墙”外。但是，尽管普通公民不翻墙就上不了推特，今一年来，越来越多中国外交官却在海外公开注册了推特帐户，他们中主要是派驻各国的大使。活跃用户包括驻美大使崔天凯和驻英大使刘晓明以及外交部发言人、新闻司副司长赵立坚。去年十月，中国外交部也正式注册了推特官方账户。

推特等西方社交媒体越来越被中国当作宣传其官方立场，反驳针对中国批评的平台。中国驻英大使刘晓明、外交部发言人赵立坚等都被视为中国外交官中战狼式的人物，以强硬反击，甚至挑衅性的外交言论著称。





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