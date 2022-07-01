 大众CEO迪斯突然辞职 继任者已出炉 | 德国新闻 | DW | 23.07.2022

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大众CEO迪斯突然辞职 继任者已出炉

据大众方面称，其总裁迪斯于周五提交了辞呈，将由目前的保时捷负责人奥博穆接替。这一高层人事更迭非常令人意外。

迪斯（Herbert Diess）于2018年开始执掌大众汽车，推动了大众的电动汽车战略

迪斯（Herbert Diess）于2018年开始执掌大众汽车，推动了大众的电动汽车战略

（德国之声中文网）大众汽车集团总裁迪斯（Herbert Diess）7月22日出人意料地提交了辞呈。现年63岁的迪斯通知了监事会其决定，称他将于9月1日卸任。

大众在周五晚的一份声明中确认了这一消息，称就迪斯的离职达成了“共同的”协议。这家汽车制造商也宣布，目前的保时捷CEO奥博穆（Oliver Blume）接任迪斯，他将同时担任大众汽车和保时捷的CEO。

现年54岁的奥博穆将接任迪斯

现年54岁的奥博穆将接任迪斯

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中国是大众公司最重要的市场，因此大众总裁迪斯在达沃斯世界经济论坛上，对中国政府经济政策赞不绝口，并呼吁西方国家进一步加强同中国的合作也就不足为奇了。

大众首席执行官迪斯接受德媒采访时为在华业务进行辩护，表示若没有与中国的业务往来，德国的通货膨胀将进一步加剧，经济增长和就业也会受到影响。他也就大众新疆设厂做出回应表示，新疆工厂不存在强迫劳动。

德国大众汽车据报道无法再获得德国政府的在华投资担保，原因很可能是因为该公司坚持在新疆经营工厂。大众汽车因此会面临怎样的风险？德国政府的投资担保对于海外经营的德企又有怎样的意义？德国之声专访了一名熟悉投资中国的德国公司法律师。

宝马集团去年在中国的年度销售量创新高，但大众汽车销量却下滑了14.8%，大众中国区总裁冯思翰认为是受到半导体短缺、新冠疫情和停摆措施影响。专家指出，宝马的采购流程比大众更能灵活应对疫情和芯片短缺带来的冲击。

现年54岁的奥博穆自2015年开始担任保时捷的全球执行董事会主席。他20多岁从奥迪见习生开始，一直在车企效力（奥迪、大众、保时捷）。

大众方面同时表示，目前正在为保时捷公司计划于今年秋季进行的首次公开募股（IPO）进行最后准备的奥博穆，将由大众汽车首席财务官安特利茨（Arno Antlitz）支持其日常运营。

大众汽车集团的监事会主席珀奇（Hans Dieter Pötsch）代表董事会，向迪斯表示了感谢，称迪斯“不仅带领公司度过了极端动荡的局面，还实施了全新的战略”。

迪斯曾在宝马担任经理人，于2018年4月开始执掌大众。他推动了大众向电动车的转型，但在软件开发等方面遇到了阻碍。在管理公司预算方面，迪斯也与职工委员会存在分歧。

（法新社，德新社，路透社）

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