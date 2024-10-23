大众高管被中方驱逐出境

多家德国媒体报道称，大众一名高管显然已因“吸毒”被中国驱逐出境。受欧盟关税以及中国电动车转型的困扰，大众公司在华业务遇到一系列困难。

（德国之声中文网）《图片报》报道称，担任大众市场营销经理多年的约翰·桑皮尔（Jochen Sengpiehl）是在大约2年前被派往中国的。中国十一假期期间，桑皮尔前往泰国度假。2周前，桑皮尔结束泰国苏梅岛假期在北京入境时，接受警方毒品检查时被发现曾吸食过大麻。

据《图片报》报道，事发后，桑皮尔接受了中国警方数小时的讯问，然后被投入监狱。在大众和德国驻华使馆交涉下，桑皮尔被关押10余天之后终于获释，但中方要求他立即离境。

北京市朝阳公安分局十月十日发布的一份行政处罚决定书上写道，“当事人”在10月5日在泰国吸食大麻、可卡因。以上事实有违法行为人的陈述和申辩、鉴定意见等证据证实。

大众尚未正式证实桑皮尔被中方驱逐的报道。桑皮尔自2017年起出任大众市场经理，此前还曾负责韩国“现代”在欧洲的市场营销。

至于桑皮尔未来是否还有机会重返中国，目前尚不得而知。使用非法麻醉品，在中国往往会受到严苛的惩戒。即使吸食行为发生在境外，只要入境中国时被发现阳性，也同样会受到罚金、关押、甚至更为严厉的惩罚。

在中国，吸食大麻会受到极其严苛的处罚。 图像来源: Christian Ender/PIC ONE/picture alliance

德国外交部在回应《法兰克福汇报》质询时表示，桑皮尔被中方关押期间，得到了德国驻华使馆的领事援助，使馆同当事人本人、他的家人以及中国有关部门一直保持密切沟通。

长期以来，中国一直是大众公司最重要的市场。但电动车转型以及欧盟有关对中国电动车征收特别关税的争论，令大众在中国市场的处境变得越来越艰难。由于来自中国市场的盈利不断下滑，大众正在推出一系列节约措施，其中包括关闭部分在德工厂以及裁减员工。

（路透社，《图片报》，《法兰克福汇报》）

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