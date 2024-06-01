大众首份《供应链法》年度报告：为何不提新疆厂？

德国《供应链法》要求企业承担改善人权的责任。大众汽车集团就此提交了其首份年度报告。然而，最具争议的工厂却不见踪影。

（德国之声中文网）德国大众汽车集团在其根据《供应链法》提交的首份年度报告中发现了两起侵犯人权的行为，其中包括一起薪资奴役案件。这份周五（5月31日）提交的报告显示，该公司的自我评价良好：在对 90个国家的6万多家供应商进行的审查中，仅发现了这两起违规事件。

该公司公布的最严重的案例涉及一家次级供应商。根据大众提供的信息，该供应商存在克扣工资、薪资奴役和违反劳动保障法律法规的行为。大众公司表示，已立即做出反应，纠正了违规行为。当被问及详情时，该公司没有做出回应。第二项违规行为涉及在灭火剂中使用违禁化学品。大众汽车公司表示也随即就此做出了反应。“大众汽车公开了工作中可以改进的地方以及采取相关具体措施的方式”，该集团的人权官瓦尔特伯格（Kerstin Waltenberg）指出：“然而，我们并没有止步于分析情况，而是已经启动了初步措施，以改进我们应对风险的方式”。

备受争议的新疆工厂

据大众汽车公司介绍，中国新疆有争议的工厂和试车场不适用于《供应链法》，因为这两处工厂和试车场并非由大众汽车公司自己运营，而是由大众汽车公司与中国国企上汽集团的合资企业运营。它们也不向大众集团的其他公司提供任何产品。“尽管如此，我们并没有因此而忽视这家工厂”，瓦尔特伯格去年11月如是表示。去年12月，大众汽车委托的外部审计公司发表调查结果称，在大众汽车新疆厂没有发现强迫劳动或其他侵犯人权的行为。

大众新疆设厂 有什么见不得人？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

这家于2013年开设的工厂因可能在新疆侵犯人权而饱受诟病。大众自今年2月以来一直在与其中国合作伙伴就该厂的未来进行磋商。维吾尔族和其他少数族群以及人权组织多年来一直批评称，新疆有数十万人在违背自己意愿的情况下被送往再教育营，部分甚至遭受酷刑并从事强迫劳动。中国政府否认了这些指控。

德国《供应链法》的正式名称是《供应链尽职调查法》，于2023年1月开始生效。最初适用于拥有 3000名以上员工的企业。该法要求企业在整个供应链中尽职确保尊重人权，并必须就此提交年度报告。外国企业在德国的分支机构也受该法管辖。这里的决定性因素是在德国的员工人数；适用的规则与德国企业相同。从2024年起，该法也适用于员工人数超过1000人的企业。上个月，欧洲议会也通过了一项《供应链法》。

（德新社）

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