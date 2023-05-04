大众股东大会：维吾尔人代表将发言

（德国之声中文网）"大众坚持继续保持在中国维吾尔地区有争议的工厂。而那里灾难性的人权状况有足够的记录。"世界维吾尔人大会、被压迫族群协会(GfbV)和持批评态度股东协会（Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionären）发布的一份新闻稿中如此写道。

受"持批评态度股东协会"邀请，世界维吾尔人大会代表库尔班（Haiyuer Kuerban）将在5月10日的大众股东大会上发言。库尔班向德国之声表示，根据德国供应链法，大众须确保在新疆的供应商没有维吾尔人强制劳工问题，然而，由于在新疆无法进行独立的确认，这一法律责任大众实际上是无法确保能落实的。因此，他呼吁大众撤出在新疆的生产。

"持批评态度股东协会"负责人杜夫纳（Markus Dufner）向德国之声表示，这是该协会近来第二次邀请世界维吾尔人大会代表在德国大企业股东大会上发言。杜夫纳说，在4月27日巴斯夫股东大会上，库尔班也作了发言。他同时介绍说，该协会具有股东联合会和NGO双重性质，当遇到德国大企业与侵犯人权或环境丑闻有关的事件时，该协会会创造条件让相关群体代表有机会在股东大会上发声。

大众中国总裁称新疆厂无强迫劳动 维族学者：说法有问题

库尔班引述英国谢菲尔德哈勒姆大学的一份研究。该大学学者在为期六个月的调查中，对公开文件进行了分析，发现其中揭示出西方汽车品牌与维吾尔人强制劳工之间存在大量联系，包括汽车车架、发动机外壳、汽车内饰和电子设备等。该研究称，中国政府将一些原材料开采加工以及汽车零部件制造商转移到新疆，以至于国际供应链很容易涉及那里包括强制劳工在内的侵犯人权的问题。此次大众股东大会前，世界维吾尔大会、受压迫族群协会与持批评态度股东协会的新闻稿中，引述该研究的作者之一萨尔西托（Kendyl Salcito）说，大众在新疆地区的伙伴商侵犯人权的行为是有记录和令人震惊的。

2月底，大众中国CEO布朗特施泰特（Ralf Brandstätter）前往新疆的大众工厂视察后表示，将继续在那里生产，但对于相关的批评性报道持十分严肃对待的态度。布朗特施泰特当时表示，没有发现大众工厂内存在侵犯人权的问题。

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