 大众甲壳虫和纳粹标志：“第三帝国设计展” | 文化经纬 | DW | 22.09.2019

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文化经纬

大众甲壳虫和纳粹标志：“第三帝国设计展”

纳粹十字、宣传牌和盛大游行，这个展览告诉人们，纳粹当年也通过形式美学传播其意识形态。

Porsches Nazi-Vergangenheit: Gute Geschäfte unterm Hakenkreuz (Getty Images/Hoffmann)

（德国之声中文网）从纳粹德国占领者手中解放75年之际，荷兰登博施市（Den Bosch）设计博物馆取名"第三帝国设计"的展览开展。该市早已预告将举办此展。

该展展出了来自荷兰和德国的借品，从希特勒亲自下令生产的大众甲壳虫车到成为纳粹标志的纳粹十字，十分丰富。反映当年历史的纪录片和照片讲述了令人印象至深的纳粹游行场面或1936年奥运。展览馆墙壁上播放着擅长以画面展示纳粹意识形态的女导演里芬施塔尔（Leni Riefenstahl）的影片，比如，表现1934年国家社会主义工人党纽伦堡大会的《意志的胜利》（Triumph des Willens）。博物馆馆长德赖克（Timo de Rijk）指出，"所有这些展品都显示出，创造性的形式美学如何有力帮助了无耻的纳粹意识形态的产生。"

来自反纳粹人士的批评

展览举办者指出，1933年，首批集中营已经开设，但纳粹对外仍展示一幅德国人民富裕、乐享生活的画面。德赖克表示，设计常被表现为对一个更美好世界的贡献，但事实上大谬不然。他强调，从原则上讲，设计本身没有立场，"因此，人们理应费一番功夫，分析当时的宣传机器是如何运作的。"

Hitler Rede Berlin 1. Mai 1936 (picture alliance/akg-images)

但这下，让赖克和他的策展人也立即遭到了对其展览项目的批评。荷兰反法西斯联盟（AFVN）便拒绝这一展览，称它是一种"挑衅"，并要求市行政当局"干预"。海牙以色列信息与文献中心主任鲁登（Hanna Luden）指出，这一展览计划尤如"走钢丝"。不过，她认为，如果解释宣传手法如何操控人们，这"原则上是好的"。

设计"富于政治性"

科隆设计专家埃尔豪夫（Michael Erlhoff）在接受德国之声采访时指出，"设计关乎存在的每一种形式"，"纳粹颇懂这一点"，大规模游行图案、衣着、手势、语言，"所有那些人们今天以品牌和企业认同相连接的东西"，都不例外。埃尔豪夫撰写了登博施展览的说明书。他指出，设计"富于政治性"，因为，它是构成社会的一部分，"可以被每个人掌握和拥有，并用于自身目的"。

Ausstellung Design des Dritten Reichs im Design Museum Den Bosch (Muenchner-Stadtmuseum-Sammlung-Reklamekunst)

长期在科隆国际设计学校任教的设计专家和艺术理论家埃尔豪夫对荷兰展览批评者们表示理解。他指出，"终于有机会了解到当年发生了什么，而且，看到它给人留下深刻印象，这自然很有挑衅意味儿。"不过，他说，他更希望，展览的举办地是德国。

有一点可以确定：博物馆馆长德赖克追求的不是轰动效应。他说，否则，他就会举办一个全然不同的展览了，比如，他可以从柏林借一具战争时期的断头机来的。不过，他不愿意。

"第三帝国设计"展从2019年9月8日至2020年1月20日在荷兰登博施设计博物馆展出。

  • Formation des Bundes Deutscher Mädel (BDM) auf dem Reichsparteitag 1938 (Getty-Images/Time Life Pictures/H. Jaeger)

    权力的工具：第三帝国的设计

    集体造型

    在1938年的纳粹帝国党代会上，数千名德国少女联盟（BDM）的成员在会场上排列成各种造型庆贺党代会的召开。她们不断变换着队形，动作整齐划一。这是希特勒领导下的帝国指挥部发起的一次政治示威。

  • Ein Turner schwingt sich auf den Barren (picture-alliance/dpa/akg-images)

    权力的工具：第三帝国的设计

    希特勒欣赏的纪录片

    女导演莱妮·里芬斯塔尔（Leni Riefenstahl）将1936年的柏林奥运会拍摄成为一部“人民的盛会”和“美的盛会”的历史史诗。超过40位摄影师参与了奥运会的拍摄。里芬斯塔尔让她的纪录片成为对运动员矫健身姿的一部颂歌，同时充分体现了纳粹的审美观。希特勒对他这位“最喜欢的女导演”更是欣赏有加。

  • Ein Sportler entzündet das olympische Feuer bei den Olympische Sommerspielen von Berlin 1936 (picture-alliance/akg-images)

    权力的工具：第三帝国的设计

    1936年柏林奥运会开幕式

    这张图片也是选自里芬斯塔尔奥运史诗纪录片中的一个场景。图中展示的是奥运会火炬手高举奥运圣火，成千上万的人则向领袖伸出手臂致敬的画面。在此届奥运会开幕式上，现场众多民众横成排、竖成行，动作整齐的壮观场面无疑给人留下最深刻印象。

  • Wehrmachtssoldaten paradieren beim Reichsparteitag der NSDAP 1934 in Nürnberg. (picture alliance / akg-images)

    权力的工具：第三帝国的设计

    权力的演示

    里芬斯塔尔称在1934年为在纽伦堡召开的第六届纳粹党党代会拍摄的宣传片是意志的胜利。这部片子至今都被认为是这位女导演最有影响力的作品之一。它反映了德国人的强大和坚定的献身精神以及国防军做好的战争准备。

  • Das Reichsparteitagsgelände der NSDAP in Nürnberg. (DW / Maksim Nelioubin)

    权力的工具：第三帝国的设计

    体现纳粹强大欲望的建筑

    图中这一纳粹时期的建筑体现了纳粹追求帝国强大的欲望。希特勒执政时期在纽伦堡修建的这个广场，是纳粹党举行大规模集会、传播纳粹精神的地方。

  • Ein Hund aus Porzellan (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    权力的工具：第三帝国的设计

    纳粹时期的小摆设品

    这是来自纳粹时期的小摆设品：陶瓷牧羊犬由慕尼黑Allach陶瓷作坊制造。该公司是党卫军及其头目希姆莱（Heinrich Himmler）的“御用” 供货商。希姆莱将这些陶瓷牧羊犬送给了他在纳粹报刊《黑色军团》工作的同僚。而制作这些陶瓷牧羊犬的人有很多是达豪集中营的囚犯。

  • Die Häftlinge in den NS-Arbeits- und Vernichtungslagern mussten besondere Kennzeichen tragen. (DW / Maksim Nelioubin)

    权力的工具：第三帝国的设计

    为集中营囚犯设计的标识图案

    这是为集中营囚犯设计的标识图案。纳粹政权甚至为其屠杀机器也进行了统一的美学图案设计。荷兰Den Bosch博物馆正在展览这些当年遗留下来的物品。该展览将持续到2020年1月19日结束。


 

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