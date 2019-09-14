大众甲壳虫和纳粹标志：“第三帝国设计展”

（德国之声中文网）从纳粹德国占领者手中解放75年之际，荷兰登博施市（Den Bosch）设计博物馆取名"第三帝国设计"的展览开展。该市早已预告将举办此展。

该展展出了来自荷兰和德国的借品，从希特勒亲自下令生产的大众甲壳虫车到成为纳粹标志的纳粹十字，十分丰富。反映当年历史的纪录片和照片讲述了令人印象至深的纳粹游行场面或1936年奥运。展览馆墙壁上播放着擅长以画面展示纳粹意识形态的女导演里芬施塔尔（Leni Riefenstahl）的影片，比如，表现1934年国家社会主义工人党纽伦堡大会的《意志的胜利》（Triumph des Willens）。博物馆馆长德赖克（Timo de Rijk）指出，"所有这些展品都显示出，创造性的形式美学如何有力帮助了无耻的纳粹意识形态的产生。"

来自反纳粹人士的批评

展览举办者指出，1933年，首批集中营已经开设，但纳粹对外仍展示一幅德国人民富裕、乐享生活的画面。德赖克表示，设计常被表现为对一个更美好世界的贡献，但事实上大谬不然。他强调，从原则上讲，设计本身没有立场，"因此，人们理应费一番功夫，分析当时的宣传机器是如何运作的。"

但这下，让赖克和他的策展人也立即遭到了对其展览项目的批评。荷兰反法西斯联盟（AFVN）便拒绝这一展览，称它是一种"挑衅"，并要求市行政当局"干预"。海牙以色列信息与文献中心主任鲁登（Hanna Luden）指出，这一展览计划尤如"走钢丝"。不过，她认为，如果解释宣传手法如何操控人们，这"原则上是好的"。

设计"富于政治性"

科隆设计专家埃尔豪夫（Michael Erlhoff）在接受德国之声采访时指出，"设计关乎存在的每一种形式"，"纳粹颇懂这一点"，大规模游行图案、衣着、手势、语言，"所有那些人们今天以品牌和企业认同相连接的东西"，都不例外。埃尔豪夫撰写了登博施展览的说明书。他指出，设计"富于政治性"，因为，它是构成社会的一部分，"可以被每个人掌握和拥有，并用于自身目的"。

长期在科隆国际设计学校任教的设计专家和艺术理论家埃尔豪夫对荷兰展览批评者们表示理解。他指出，"终于有机会了解到当年发生了什么，而且，看到它给人留下深刻印象，这自然很有挑衅意味儿。"不过，他说，他更希望，展览的举办地是德国。

有一点可以确定：博物馆馆长德赖克追求的不是轰动效应。他说，否则，他就会举办一个全然不同的展览了，比如，他可以从柏林借一具战争时期的断头机来的。不过，他不愿意。

"第三帝国设计"展从2019年9月8日至2020年1月20日在荷兰登博施设计博物馆展出。