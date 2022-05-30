 大众汽车: 全球销售仍低迷 工会质疑其新疆工厂 | 经济纵横 | DW | 17.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

大众汽车: 全球销售仍低迷 工会质疑其新疆工厂

德国金属业工会要求大众汽车从中国新疆地区撤出，表示该公司必须对侵犯人权的行为“公开表达明确立场”。这显然是在该集团监事会下次会议前向大众汽车管理层施压。

图为大众汽车在中国城市乌鲁木齐的工厂

图为大众汽车在中国城市乌鲁木齐的工厂

（德国之声中文网）德国金属业工会（IG Metall ）要求大众汽车公司撤出中国新疆地区。该汽车制造商在那里有一生产基地。     

德国金属业工会（IG Metall ）工会主席霍夫曼（Jörg Hofmann）

德国金属业工会（IG Metall ）工会主席霍夫曼（Jörg Hofmann）

大众集团监事会副主席、德国金属业工会主席霍夫曼（Jörg Hofmann）对《沃尔夫斯堡新闻报》表示，在新疆，无疑发生了侵犯人权事件，目前虽然无证据显示大众汽车公司本身有侵犯人权行为，但董事会也必须正视这一问题，必须澄清“继续在当地投资对大众集团的声誉意味着什么”。  

自2013年起，大众一直和中方国营企业上汽集团一起在乌鲁木齐市经营一家工厂。   

这位工会领导人表示，公司不能只看自己眼前发生了什么，还必须注意自己住在哪条“街”上。他称，“如果周围明显发生了侵犯人权事件，就该采取行动。公司必须对侵犯人权行为公开表达明确立场。”    

DW.COM

德国大众汽车据报道无法再获得德国政府的在华投资担保，原因很可能是因为该公司坚持在新疆经营工厂。大众汽车因此会面临怎样的风险？德国政府的投资担保对于海外经营的德企又有怎样的意义？德国之声专访了一名熟悉投资中国的德国公司法律师。

新疆恶劣的人权记录受到持续关注，而在新疆开设有工厂的德国大众也因此成为众矢之的。尽管大众坚决否认其新疆工厂中存在强制劳动等问题，但德国政府和欧盟还是决定要对大众展开深入的调查。

中国是大众公司最重要的市场，因此大众总裁迪斯在达沃斯世界经济论坛上，对中国政府经济政策赞不绝口，并呼吁西方国家进一步加强同中国的合作也就不足为奇了。

德国政府不再为大众汽车在华投资提供担保，是否会对这家老牌车企的经营产生重大影响？专家认为，尽管短期层面上影响很小，但是柏林政界释放出的长期信号不可小觑。

正积极推动电动车丶期待在中国市场取得一定市占率的德国大众汽车，2013年启用其在中国新疆乌鲁木齐的工厂。然而，面临新疆强迫劳动议题争议不断，该公司也不得不面对回应外界质疑。

中国是大众汽车的最大市场。长期以来，因其在维吾尔地区的工厂，大众受到批评，但该公司反驳说，大众设厂有助于改善当地人民处境。在一份声明中，大众集团写道：“我们不知有上汽-大众的员工曾经或现在被关入拘留营的任何案例。”

大众全球销量持续低迷  

与4月份相比，大众汽车公司5月全球售量减速虽有所放缓，但与去年同期相比仍减少达23.5% 。5月份，大众集团全球范围内销售轿车、卡车和客车共65万8300辆。4月份因晶片短缺和中国的封控防疫，大众的销量剧跌40%。    

全球比较，销量下降最多的是东欧地区，上月降幅48%；在西欧，同比减少23%；在北美，降幅亦高达24%。除奢侈品牌兰博基尼和宾利外，所有品牌销售量无一不降。这样，今年以来，这家德国汽车制造商的销量下降整整25%，为310万辆。   

在大众的全球最大市场——中国，大众汽车销量在前一个月因疫情严重而减半后，又下降近四分之一。此间，数家在华工厂已重新加紧生产，但人们忧虑不知何时又遭“封城”。   

（德新社） 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

观看视频 03:25

大众新疆设厂 有什么见不得人？

相关内容

Eine Metallabsperrung versperrt am 07.04.2014 die Einfahrt zum neuen Werk von Volkswagen im westchinesischen Ürümqi (Xinjiang). Volkswagen wagt sich in Chinas Westen. Das Abenteuer könnte sich auszahlen. China ist für VW ohnehin unverzichtbar. Foto: Stephan Scheuer/dpa (zu dpa «Volkswagen ringt mit Chinas wildem Westen») ++ +++ dpa-Bildfunk +++

柏林撤除担保后 大众坚持运营新疆工厂 30.05.2022

德国政府不再为大众汽车在华投资提供担保，是否会对这家老牌车企的经营产生重大影响？专家认为，尽管短期层面上影响很小，但是柏林政界释放出的长期信号不可小觑。

Eine Metallabsperrung versperrt am 07.04.2014 die Einfahrt zum neuen Werk von Volkswagen im westchinesischen Ürümqi (Xinjiang). Volkswagen wagt sich in Chinas Westen. Das Abenteuer könnte sich auszahlen. China ist für VW ohnehin unverzichtbar. Foto: Stephan Scheuer/dpa (zu dpa «Volkswagen ringt mit Chinas wildem Westen») ++ +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：投资中国 风险自负 06.06.2022

大众公司一项在华投资项目未能获得德国政府的借贷担保，这也是德国政府首次以人权原因拒绝为企业的境外投资计划提供担保。对于高度重视中国市场的德国企业界来说，这无疑是一个严重的警告信号。

Eine Metallabsperrung versperrt am 07.04.2014 die Einfahrt zum neuen Werk von Volkswagen im westchinesischen Ürümqi (Xinjiang). Volkswagen wagt sich in Chinas Westen. Das Abenteuer könnte sich auszahlen. China ist für VW ohnehin unverzichtbar. Foto: Stephan Scheuer/dpa (zu dpa «Volkswagen ringt mit Chinas wildem Westen») ++ +++ dpa-Bildfunk +++

专访: 大众汽车不会太担忧失去德国政府投资担保 02.06.2022

德国大众汽车据报道无法再获得德国政府的在华投资担保，原因很可能是因为该公司坚持在新疆经营工厂。大众汽车因此会面临怎样的风险？德国政府的投资担保对于海外经营的德企又有怎样的意义？德国之声专访了一名熟悉投资中国的德国公司法律师。

广告

如何规避网络审查？

加速移动页面、VPN和洋葱网络如何使用？俄罗斯及其他专制政府正打压独立新闻网站和一些社交网络。这支视频将介绍如何在网络遭到审查的国家获取重要信息。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  