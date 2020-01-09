大众汽车涨势不减 中国市场支撑过半

（德国之声中文网）还记得"柴油门"丑闻吗？大众曾为其旗下车型的尾气排放指标提供虚假数据。但很多人想必已经忘记了这一丑闻，否则就很难解释大众车销量仍继续上升的现象了。去年大众车的销量高达628万辆，比前年增加了0.5%。

仅去年12月，大众就售出61万5千辆轿车，同比增加14%。即便是环保指标极其糟糕、引起广泛批评的所谓城市越野车型（SUV），也同样受到顾客的欢迎。大众公司表示，去年销售总量中，SUV占比高达近30%，比2018年提升了近十个百分点。

在最初引爆"柴油门"丑闻的北美市场，大众车去年12月的销量下降了7.9%。但由于大众最主要市场中国的销量见涨，北美市场的下滑影响非常有限。12月，中国大众车的销量增涨了22.2%，达到35万辆。就此，2019年大众总销量的一半是在中国市场实现的。

市场占有率继续提升

大众销售经理史塔克曼（Jürgen Stackman）在总结2019年业绩时表示："2019年，我们通过提高市场占有率使我们的市场地位又得到进一步巩固。"史塔克曼对德国《商报》表示，大众目前的全球市场份额大约为8%。

新疆的一条试车公路

不过，同其他汽车厂家一样，大众也不得不为中国汽车市场出现下滑做好准备。中国汽车制造商联合会预计今年汽车销量会下跌两个百分点。而去年中国汽车销售总量则下跌了8.2%。截至去年12月，中国汽车市场连续十八个月呈现下跌势头。

在中国，使用替代能源车辆的销量同样也在下滑，去年总体下跌了4%。而大众电动车的销量则在全球范围内都有所上升，销量增幅高达60%。不过，大众去年628万部的总销量中，电动车只有区区八万部。

提高电动车产量 减少员工人数？

从传统燃油车到电动车的转型过程也使整个汽车工业陷入焦虑状态。德国国家机动车未来平台（Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität）周一发布的一份调研称，截至2030年，随着电动车的产量提升，德国将有四十万个工作岗位受到威胁。因为，专家们普遍认为，同传统车辆的生产相比，生产电动车所需的工人数量将大大减少。

德国汽车工业联合会总干事谢尔（Kurt-Christian Scheel）则立即批评这一调研报告"耸人听闻"。谢尔称，这份调研报告的假设前提是，德国在2030年只拥有很小的电动车和电池生产规模，但这显然是不切实际的。

不过，慕尼黑IFO经济研究所的调研也显示，替代型动力的兴起已经造成了德国汽车产量的下跌，并对德国整体经济产生了负面影响。根据IFO的估算，2019年由于德国汽车工业表现"疲软"，给德国经济总量带来了0.75个百分点的损失。IFO市场部主任沃尔梅豪泽（Timo Wollmershäuser）表示："汽车工业的转型已经对就业市场产生了影响。今年以来，汽车工业的员工人数抛去季节因素后下降了1.3%, 下降幅度比其他行业明显的多。"

大众汽车的一处电池生产基地

销量增加 产量下降

沃尔梅豪泽同时指出：有意思的是，"2019年对德国造车辆的需求量继续增加，但这些客户得到的车辆却并不是德国境内厂家生产的。"德国境内的汽车产量去年下降了8.9%, 而此前一年也下降了9.3%。"德国汽车制造商都在扩大境外生产基地，然后返销德国。"沃尔梅豪泽认为，德国汽车厂家向境外转移生产基地的一个可能原因是，境内厂家正在为转型生产电动车做准备。

来自IFO的专家认为："在转型过渡期，德国境内将不再生产新车，此前在德国境内生产的传统动力车型将转往欧洲其他国家生产。"

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达扬/叶宣（德新社、路透社）