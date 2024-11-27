大众汽车及伙伴宣布出售在新疆的分公司

德国大众汽车及其中国伙伴本周三宣布出售在乌鲁木齐的工厂以及位于吐鲁番和上海安亭的测试车道，并将此举归因于“战略调整”下的“经济原因”。大众汽车在新疆的工厂此前被指存在强迫劳动等侵犯人权的现象。

（德国之声中文网）大众汽车的一位发言人周三（11月27日）在一份声明中表示，该公司将把其位于新疆首府乌鲁木齐的工厂出售给上海临港集团旗下上海机动车检测认证技术研究中心有限公司（SMVIC）。声明还表示，大众汽车也将出售位于新疆吐鲁番和上海安亭的测试轨道，并将此举归因于"战略调整"下的"经济原因"。

上海临港集团旗下上海机动车检测认证技术研究中心有限公司（SMVIC）为国有企业。

目前尚不清楚这笔交易的价值。

路透社早前引述知情人士透露，上述交易完成后，大众在新疆将不再拥有任何业务。

2023年，中国依然是大众汽车最大的单一市场，但大众汽车在中国市场上的销量增速放缓，其最畅销汽车品牌头衔也被比亚迪夺走。

大众的乌鲁木齐工厂曾被指存在强迫劳动现象

2013年，大众与中国国有企业上海上汽集团合资在乌鲁木齐建了一家装配厂，生产廉价的燃油汽车，在中国的西部地区销售。其近200名员工中将近四分之一是维吾尔族。

《纽约时报》在11月初发表的一篇报道中指出，大众曾特意雇佣大量维吾尔族人。但"维吾尔族长期以来一直受到中国雇主的歧视，维吾尔族激进分子在2008年到2014年发动了多次致命袭击事件后，中国雇主对维吾尔族人的不信任进一步加深"。

多年来，人权活动家一直指责北京镇压新疆的维吾尔族和其他穆斯林少数民族，包括强迫劳动和设置再教育营。2022年9月，联合国人权事务高级专员办事处发表报告，认为针对维吾尔族和"其他主要以穆斯林为主的社区"存在"严重侵犯人权行为"，谴责中国利用模糊的国家安全法压制少数民族的权利，并建立"任意拘留制度"，并称"关于酷刑或虐待模式的指称，包括强迫医疗和恶劣的拘留条件，以及对于个别性暴力和基于性别的暴力事件的指称，是可信的。"

中国则反驳说，其在新疆的反恐和"去极端化努力"是按照"法治"进行的，绝不是"打压少数民族"，在新疆的职业教育和培训中心是"依法设立的去极端化学习设施"，而不是"集中营"。中国政府还发表声明说："新疆各族劳动者的合法权益受到保护，不存在'强迫劳动'之类的情况"。

大众中国总裁称新疆厂无强迫劳动 维族学者：说法有问题 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

去年夏天，大众聘请了一家审计公司对其在新疆是否遵守国际劳工标准的问题进行调查。年底的时候，审计人员宣布，他们没有发现存在强迫员工劳动的证据。但海外批评意见认为，审计工作不符合国际标准，如在为提供信息的工人保密姓名上做得不够，普通工人仅被问及有限的、预设的问题等等。此外，大众在吐鲁番的测试车道也不在审计之列。德国《商报》今年报道称，2019 年大众在吐鲁番修建测试跑道时可能使用了强迫劳工。

德国化工巨头巴斯夫今年宣布将加速退出新疆的两家合资企业后，要求大众重新考虑其在新疆业务活动的呼声越来越大。今年2月，大众汽车终于宣布，正在与上汽集团就其在新疆业务活动的未来方向进行讨论。大众公司表示，撤出新疆业务并不容易，因为也需要得到合作伙伴上汽的同意。

（法新社等）

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