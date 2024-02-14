大众汽车会是下个撤出新疆的德企吗？

（德国之声中文网）德新社指出，考虑到可能存在的侵犯人权行为，德国大众汽车正在研究对其在中国新疆地区的业务进行重组。该车企一位发言人周三（2月14日）向德新社表示：「大众汽车集团目前正与非控股合资企业上汽大众讨论涉及其新疆业务未来方向等事宜，并对各种情况进行深入研究。」

在回答问题时，大众汽车发言人没有对是否讨论了从该地区撤出作出回应，也不对正在进行的会谈内容发表评论。大众最近在本月初曾表示，它非常重视其在人权领域的责任，也严格遵守联合国商业与人权指导原则。

该公司位在乌鲁木齐的工厂于2013年开业，长期以来因侵犯人权的疑虑而受到批评。此外，德国《商报》周三的一篇报导提到，2019年大众与上汽在新疆吐鲁番市共同建造的测试车道可能也使用了维吾尔强迫劳工。

大众股东大会: 高管被扔蛋糕 被批赚“不义之财”

德国政界呼吁大众效仿巴斯夫

就在不久之前，德国化工巨头巴斯夫（BASF）宣布将从位于新疆的两家合资企业中撤出股份，称「其涉及的行为有悖于巴斯夫的价值观」。

随后，几位政界人士随后呼吁大众汽车也应效仿。绿党的欧洲议会议员比蒂科夫（Reinhard Bütikofer，又译包瑞翰）表示：「大众必须离开新疆！企业的商业考量也有一条伦理的红线，与推行强迫劳动的新疆当局同流合污，无疑越过了这条红线。」社民党议员施瓦贝（Frank Schwabe）表示，总体来看，新疆的人权状况是「灾难性和难以准确评估的」，因此德国企业不应该在当地进行商业活动，「对大众来说也是如此」。

2022年一份针对德国公众的民调显示，71％受访者反对进口有强迫劳动疑虑的产品；67%受访者支持大众公司关闭新疆工厂。

大众新疆设厂 有什么见不得人？

大众的乌鲁木齐工厂是与中国合作伙伴上汽集团的合资企业。去年夏天，大众委托了外部审计公司对该工厂进行调查。审计人员在去年12月宣布调查结果时指出，没有发现存在强迫劳动或侵犯人权的证据。根据大众此前所称，乌鲁木齐工厂目前员工人数从650人减少到约197人，现已停止生产汽车，仅专门负责准备交付的车辆。

「强迫劳动」指控未曾停歇

多年来，维吾尔族、其他少数民族和人权组织的成员一直提出警告，称新疆有数十万人被送往再教育营，在某些情况下遭受酷刑并被迫从事强迫劳动，中国政府则否认这些指控。

「人权观察」组织本月初发布报告，称包括通用汽车、大众、特斯拉、比亚迪和丰田在内的各大车企，均未尽可能减低其铝料供应链中使用维吾尔强迫劳动的风险。该组织敦促这些车企和各国政府采取更多措施，避免涉及强迫劳动的产品进入其供应链。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



（德新社、商报等）

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