大众新疆厂审计：未发现“强迫劳动”迹象

（德国之声中文网）一家由德国大众汽车委托的审计公司对其新疆工厂进行独立审计调查后表示，大众新疆工厂没有发现强迫劳动迹象。

负责审计的德国勒宁人权与企业责任公司创办人勒宁（Markus Löning）周二（12月5日）在大众总部所在地沃尔夫斯堡提交报告摘要时表示：「我们没有发现任何强迫劳动的迹象或证据。」

勒宁曾是德国联邦政府人权事务专员，其公司在今年夏天受到大众汽车委托，对其新疆工厂的工作条件进行审计，以查明是否存在侵犯人权的情况。

大众汽车与中国上汽集团（SAIC）合资经营的上汽大众2013年启用新疆乌鲁木齐工厂，该厂因被质疑侵犯人权而饱受批评。长期以来，中国当局被指在新疆地区将维吾尔族和其他穆斯林少数民族关押于再教育营并强迫劳动。不仅是人权组织，大众汽车投资者也对该公司在新疆运营工厂作出批评。在今年5月举行的大众汽车年度股东大会上，维吾尔族代表呼吁大众汽车停止强迫维族人劳动。

据大众汽车公司称，该生产基地目前只有约197名员工，只负责为交付车辆做准备。厂内已停止汽车生产，员工人数也从650人缩减至如今的规模。

德国勒宁人权与企业责任公司创办人勒宁称，审计调查结果显示，大众新疆工厂没有发现强迫劳动迹象

审计仅限于厂内197名员工

勒宁表示，为了调查员工的工作条件，审计人员在现场检查员工过去三年的劳动合同和其他文件。此外，审计公司自行挑选了40名员工进行面谈。据勒宁称，两名中国律师在现场提供支援。

大众汽车首席法律顾问多斯（Manfred Döss）表示：「针对乌鲁木齐厂的审计结果显示，没有发现存在强迫劳动的证据。」

「我们今后将继续认真对待任何侵犯人权的迹象。如果有任何怀疑或迹象，我们将进行调查。」多斯说道。

然而，尽管勒宁表示审计人员可以在现场自由行动，但他也承认，在中国进行此类独立调查面临特殊挑战。

勒宁表示，「中国和新疆的情况，以及收集审计数据所面临的挑战是众所周知的」，这就是为什么审计仅限于工厂内部的工作条件。「我们的任务仅限于上海大众（新疆）汽车有限公司的 197 名员工。」

审计报告指出，在197名员工中，约四分之三是汉族人，47人属于少数民族，其中多数是维吾尔族人。

德国媒体Table Media指出，由于无法独立核实劳动状况，大型国际检测公司早已退出新疆地区。虽然根据专家说法，可以检查工厂的雇佣合同等文件，查看现场的铁丝网等安全措施，或进行其他合理性检查，但知情人士对 Table Media表示，目前无法对情况做出确切的陈述。

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投资者呼吁提高透明度

迫于外界压力，大众汽车集团首席执行官布鲁姆（Oliver Blume）今年6月宣布，将对该工厂进行独立审计。

在审计公司完成对大众新疆工厂的调查后，投资者要求大众汽车提高透明度。资产管理公司联合投资（Union Investment）负责可持续发展问题的庞岑（Henrik Pontzen）周三对路透社表示，公布审计结果是朝着正确方向买进的一步，但大众汽车尚未实现其目标。「在中国的审计绝对不能止步于一次性任务上。」

庞岑表示，有必要建立一个有效的投诉管理系统。「大众汽车薄弱的企业治理仍是其弱点。」

德卡投资公司（Deka Investment）的可持续发展专家施派希（Ingo Speich）称，资本市场施加的压力已经发挥作用；就过程和结果而言，审查是朝着正确方向迈出的一步。「我们还希望看到价值链更加透明。」

美国投资顾问公司MSCI此前曾对大众汽车新疆厂发出警告。长期以来，人权活动人士一致批评大众汽车持续运营该厂的做法。根据合同，大众汽车与合资伙伴上汽集团将继续运营这座新疆工厂至少至2029年。

(德新社、路透社、Table.Media)

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