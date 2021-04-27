大众安然挺过新冠危机 全靠中国市场？

（德国之声中文网）今年第一季度，大众汽车公司营业利润翻了五番，达到48亿欧元。根据大众集团周四（5月6日）在沃尔夫斯堡所作的通报，1月至3月获利34亿欧元，与受到新冠大流行瘟疫严重影响的去年同期相比，增加约6倍。该集团销售额增加13%，达624亿。在中国的销售增长尤其迅速。全球范围，大众汽车公司今年头三个月交付了约240万辆汽车。

集团首席执行官迪斯（Herbert Diess）如此描述这一历史佳绩："我们强势开年，并保持了这一势头。" 他指出，电动化攻势继续有条不紊进行，在实现转型方面，大众进展良好。良好业绩为集团金库带来大量资金。在所谓的净现金流方面，超过了比危机前的2019年第一季度一倍以上，达47亿欧元；汽车业务的流动资金同比增加了三分之二，增至296亿欧元。

大众汽车的确有着庞大的投资计划，欲使把自己转变为一个除电动汽车外还提供自动驾驶汽车和相关服务的汽车企业。为此需要大量资金。该康采恩计划10年内在欧洲建立6座电池工厂。专家估计，仅此一项就将花费至少120亿欧元。

大众汽车公司还希望自己开发高性能芯片，用于机器人汽车软件。受目前世界市场上电脑芯片短缺影响，大众已不得不削减生产。财务董事安特利茨（Arno Antlitz）就此表示，必须始终关注关键电子元件的短缺问题："全行业半导体供应不足，预计对第二季度的影响会大于此前。"

（德新社，路透社）

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