大众十年前遭窃密 中国否认黑客间谍

（德国之声中文网）大众汽车曾在长达数年的时间里，成为黑客攻击、窃取数据的目标。大众公司周六（4月20日）证实，共有数千份文件被窃，但不愿进一步透露细节，并表示，事件发生在大约10年之前。

此前，德国电视二台（ZDF）和《明镜》周刊援引大众公司内部文件报道了黑客事件。报道称，黑客关注的一些技术资料，包括某些发动机、传动装置和离合器的技术研发。此外，电动车和氢电池等新能源驱动技术也是窃取的重点。

一名了解此事的专家对《明镜》表示，黑客感兴趣的是"传动控制软件和技术手册"。

报道称，被窃取的文件多达19000份，时间跨度从2010年至2014或2015年。2013年，黑客甚至获得了大众内部系统的管理员权限。除大众之外，该集团旗下的奥迪和宾利也是窃密的对象。

大众公司表示，此后大力加强了网络安全防范，包括重建了全部IT基础设施。对于谁是黑客的幕后指使，大众不愿对媒体妄加猜测。

德国汽车制造商落后了吗?

线索指向北京

在回应德国媒体的问询时，中国驻德国大使馆否认黑客事件与中国有关，称这样的联系是"美国和其他西方国家一些人散布的传言和不实信息"，并称中国谴责任何形式的网络间谍活动。

电视二台引述的一位知情人士表示，技术专家循黑客的IP地址一直追溯到北京，线索指向同中国人民解放军接近的单位，但最终仍缺乏确凿无疑的证据。两家媒体所询问的专业人士，包括德国安全部门人士均认为，效力于中国政府的黑客窃取大众公司数据的可能性非常高。

大众内部文件显示，黑客最初在大众墨西哥工厂的网络找到了缺口，潜入系统后，一路摸到了德国沃尔夫斯堡的总部。2014年夏天一次偶然的失误，使黑客暴露了踪迹。

大众在墨西哥Puebla的工厂

2015年4月，大众进行了一次史无前例的网络系统止损行动，在黑客一般不“上班”的一个周末，将集团全球的IT系统“重启”，由此让黑客无法再进入。

之后大众进行的网络安全全面升级，耗资上亿欧元。而黑客将窃得的数据做了何种利用，这场数据窃密造成的损失到底有多高？根据现有公开的信息尚无法判断。

（德新社、明镜、ZDF）

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