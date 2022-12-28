大众公司获准出售在俄资产

（德国之声中文网）俄罗斯文传电讯社周二援引交易双方的信息报道称，这项资产转售申请已经获得官方外资管控审核机构的批准。德国汽车制造商大众公司多年前就已进入俄罗斯市场，并在2007年在莫斯科西南约两百公里处的卡卢加（Kaluga）开设了自己的工厂。

2022年2月，俄罗斯入侵乌克兰之后，大众公司同许多其他西方国家汽车制造商一道停止了在俄罗斯的生产活动。相关交易完成后，Avilon公司将全面接管大众俄罗斯公司及其子公司，其中包括数家Scania载重汽车的销售公司。

大众公司沃尔夫斯堡总部表示："大众公司目前正在出售在大众俄罗斯公司（Volkswagen Group Rus）所持股权，其中包括拥有四千名员工的卡卢加工厂，买家则是俄罗斯一家著名的投资公司。"但大众总部拒绝透露更多细节。

大众公司设在卡卢加的现代化工厂，是大众公司在俄罗斯境内的重要资产。俄罗斯副总理曼托罗夫（ Denis Manturov）表示，目前正在寻找合适的承包商，以便让这一工厂尽快恢复运营。

由于大众公司在俄罗斯的合资伙伴嘎斯公司曾对大众提起诉讼，出售股权的事宜一度拖延。苏联时期，嘎斯公司曾以生产伏尔加牌桥车而闻名。嘎斯公司以大众公司违背合资协定而提出索赔诉讼，但相关诉讼已被俄罗斯一家法庭驳回。

西方汽车制造商纷纷离开俄罗斯，使该国的汽车生产受到严重影响。经济协会AEB提供的数据显示，2022年俄罗斯境内的新车销售量为68万7千台，远远低于此前一年的166万7千台。目前，很多西方汽车厂家设在俄罗斯境内的工厂已被俄罗斯投资商以象征性价格收购，但多数情况下母公司保留了回购选项。

去年，法国雷诺就以一欧元的价格将其在拉达车制造商 Avtovaz所拥有的多数股权卖给了俄罗斯政府。

（德新社）

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