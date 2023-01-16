大众中国CEO：新疆工厂没有"人权侵犯"的迹象

（德国之声中文网）大众汽车集团计划继续运营其设在新疆地区备受争议的工厂，这是在大众汽车（中国）董事长兼CEO贝瑞德（Ralf Brandstätter）对该地区工厂进行参观后作出的决定。贝瑞德针对该西部省份存在对穆斯林维吾尔族人系统性压迫的说法表示，"我们当然知道这些批评报告，我们也非常重视。但我们在这家工厂没有发现任何侵犯人权的迹象--在我参观之后情况也没有改变。"

贝瑞德于2月中旬前往乌鲁木齐市考察当地工厂，他是大众汽车中国区负责人。他表示："我没有发现任何矛盾。我也没有理由对所获得的信息和产生的印象表示怀疑。尽管如此，我们肯定还会继续关注。"

大众公关部负责人施特格（Thomas Steg）表示，由于该工厂是由合资企业的子公司与中国合作伙伴上汽集团共同运营，公司的决策受到限制："根据现有合同--决策只能通过双方协议做出。我们同意合作伙伴上汽集团的观点，即在合资企业中必须遵守和保护基本价值观和法律。"

“我们的团队非常敬业”

该工厂项目于2012年启动，位于乌鲁木齐市。施特格表示，该地区经济结构相对薄弱，但汽车需求量预估很高。随着时间的推移，大环境也发生了变化--中国政府在维吾尔自治区的政策在一次恐怖袭击后发生了转变。根据一些非政府组织的说法，新疆地区可能存在再教育营。

联合国人权事务高级专员在去年的一份报告提到该地区存在严重的违反人权行为。 施特格表示："我们确实对这份报告所反映的状况深感担忧，并仔细地进行了研究。我们从未忽视这种情况，也从未掉以轻心，而是一再明确表示，大众汽车集团绝不容忍强迫劳动或其他形式的歧视。"

贝瑞德描述了他自己的印象："这个工厂与中国其他合资公司的工厂没有什么不同。我遇到了一支非常敬业的团队。他们通过有针对性的融合措施来确保良好的工作氛围。此外也非常重视和睦相处。"

去年夏天，贝瑞德接任中国区负责人一职，并在今年初强调："我们不容忍强迫劳动，供应商或人才招聘机构也不例外。" 并进行定期抽查。

工厂大约有240名员工

目前，大众和上汽并未在乌鲁木齐生产自己的汽车，而是对其他工厂提供的车辆进行技术考核，为上路做最后的准备。据贝瑞德称，至2023年预计将有约10,000台汽车在那里接受技术处理，之后分配给地区经销商。目前只有不到240名员工在工厂工作，比新冠疫情前少很多。由于不存在当地供应商结构，因此目前没有必要对具体个别供应商的工作条件进行更详细的分析。

贝瑞德表示，他对工厂进行了详细的参观，并与七名员工进行了长时间的交谈，其中包括维吾尔族以及哈萨克族和汉族等其他群体的代表。没有政府或行政部门的代表参与。乌鲁木齐工厂的员工中，29％属于少数民族，17％是维吾尔族。"不同的人口群体在生产、技术和管理领域的分布大致相当。"根据合作伙伴上汽集团的数据，四分之三的员工已经在那里工作了八年或更长时间。

大众汽车工会强调，虽然对该工厂流程缺乏正式直接干预，但这并不意味着集团可以对这些问题置之不理，应该积极地直面问题并进行立场表态。

监事会要求新疆工厂的详细信息

总体而言，中国的人权问题备受关注、令人担忧。大众汽车因其在中国乌鲁木齐的工厂而受到越来越大的压力。据德国媒体《明镜》报道，现在大众监事会中的员工代表要求公司更详细地解释该工厂的作用。

大众汽车工会（其代表也是监事会成员）的一位发言人对《明镜》表示，非常关注中国人权问题，"目前国际社会在新疆问题上掌握的事实是不容置疑的"，"我们要求中国当局立即停止在新疆侵犯人权行为"。

工会要求，管理层必须明确解释大众在该地设厂的作用，必须更清楚地说明该工厂在新疆"当前和未来的经济战略重要性"，明确它在多大程度上有助于"将我们的价值观传播出去"。

据施特格称，与上汽集团的现有合同将持续到2030年初。"从与上汽的谈话中可以得知，我们的合作伙伴对此没有疑虑。"中国仍是大众汽车的主要销售市场和技术驱动力。公司会考虑批评的声音："我们在寻求交流。如果有更多这样的研究和发现，我们将与我们的合资伙伴直接对质。"

（德新社，明镜周刊）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。