大众中国计划2026年推出2万欧元电动车

（德国之声中文网）大众集团中国董事会主席贝瑞德（Ralf Brandstatter）近日对德新社表示，大众将"在中国、为中国"生产汽车。他指的是公司在中国创建大众首家研发中心 - 大众汽车（中国）科技有限公司。

今年春季，大众汽车公司宣布，在中国安徽省合肥市建立德国以外最大的研发中心，投资10亿欧元。从2024年年底开始，将有3000名工程师在这里工作。而紧邻的是一座在18月内建成的新工厂，与其余30多座在中国的工厂不同，大众在这里是多数股东，安徽江淮汽车（JAC）是次要合伙人。

大众研发高层曾表示，根据多年的经验，相距8000公里，每天共同的工作时间只有6小时，很难推进共同研发。

迄今为止，每个在中国使用的大众汽车生产平台，都是在德国开发的。从今以后，这项工作将在合肥完成，此举不仅节省开发成本，也将大幅度提速。贝瑞德说，就地设计和生产，可以更好地满足客户的需求。他表示，在中国继续实现增长已越来越难。

大众公司计划， 2026年向中国市场推出约合1.8万欧元至2.2万欧元的电动车。它们属于较低级别的小型车，介于Polo和Golf之间。在2030年前，向中国市场投放30种电动车新型号。

这项计划的"大脑中枢"位于合肥，即大众汽车（中国）科技有限公司，各种型号从设计到投放市场全由该公司负责，这样可以节省三分之一的时间，成本也将降低三分之一。新款电动汽车的95%的配件在当地生产，电池、电力发动机以及驱动装置都已找到了解决方案。

今年以来，大众电动车在华业绩同比降低了2个百分点，虽然中国的电动车市场正在迅速扩大。电动车在华市场占比的减少也是促使大众改变战略的原因之一。

贝瑞德表示，合肥的研发中心将首先服务于中国的生产线以及中国市场，如果这套技术具有竞争优势，他暗示，也将提供给其它地区，"我们对此持开放心态。"

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（综合报道）

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