大众(中国)总裁贝瑞德：我们不能削弱在中国的地位

（德国之声中文网）"我们决不能因为政治原因而故意削弱我们在中国的地位。"--在柏林举行的一场围绕中西关系的研讨会上，大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德（Ralf Brandstätter） 向政界这样谏言。他说，中国将改变其与世界的关系，但脱钩不能成为解决办法，欧洲和德国必须适应这种情况并调整战略。"我们现在尤其需要保持交流，而紧密的经济关系对此有所裨益"，贝瑞德说。他指出，尽管中国汽车市场的增长最近有所放缓，但对国际汽车工业而言，中国仍是一个决定性的市场，在全球范围内的重要性正在增加。

贝瑞德的这番表态正值德国政府制定新的中国战略的敏感时期。主要在绿党的施压下，柏林方面希望对北京表现出更强硬的路线。但德国经济界部分反对这样做，担心这会影响他们在中国的生意。

决定性的市场

在燃油汽车领域，大众汽车在中国拥有近五分之一的市场份额，同时还致力于加强在电动汽车领域的地位。2022年，中国市场上售出2100万辆新车，超过世界上其他任何一个地方。据预测，最迟到2030年，中国的新车销售额将达到3000万辆。贝瑞德说，重要的是，我们在那里保持存在并继续获得成功。

用外交方案解决台湾问题

谈到台湾问题，贝瑞德表示，"如果围绕台湾问题发生军事冲突，那么对我们所有人来说后果都会很严重。"他表示，应坚持采用外交解决方案，他认为这样做完全有可能取得成功。"我的印象是，相关各方都对缓和局势感兴趣，而不是让局势升级"，他说。

将访问大众在新疆的工厂

就任大众中国总裁5个月的贝瑞德还宣布将于下个月访问大众汽车在新疆乌鲁木齐的工厂。他说，"我们正竭尽全力确保我们的合资企业上汽大众在乌鲁木齐的工厂有良好的工作条件。我们还仔细检查供应商网络，没有发现侵犯人权或强迫劳动的证据。"

去年9月，联合国人权办发布关于新疆的报告，认为针对维吾尔族和"其他主要以穆斯林为主的社区"存在"严重侵犯人权行为"。此前，美国、英国、加拿大、欧盟等都分别因新疆人权问题宣布对有关个人及实体实施制裁。大众汽车在新疆的工厂也受到质疑和压力。

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加快开发电动车

中国政府现今的计划是让国内生产商在自动驾驶或智能网联汽车领域成为领头羊，许多中国企业从中受益。面对这一压力，贝瑞德也表示，大众将提高速度，开发新的电动汽车。他说，中国的竞争对手开发新车只需大约两年半的时间，而大众却要近4年。不过，为了达到质量标准，大众还需要一些时间。

推动本地供应链

在全球范围内，大众汽车公司目前正在推动市场多样化，以减少依赖性。比如，大众在北美大量投资，同时也将在该地区建设一个电池工厂，以保障电动汽车的部分原材料供应。

另一方面，为保证企业免受供应链变化的干扰，贝瑞德表示将推动中国本地供应商的参与。他说，"我们将在中国为中国开发更多的产品，并让本地供应商更密切地参与进来，"他表示，通过这种方式，大众将加快发展速度，更好地服务于客户。同时，企业对地缘政治冲突的敏感度也会降低。

（路透社等）

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