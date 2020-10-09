夜间阅兵 不戴口罩 朝鲜劳动党举行庆典

（德国之声中文网）朝鲜以不同寻常的夜间阅兵式庆祝劳动党建立75周年。该国国家电视台从当地时间周六晚间起开始播放此次大规模阅兵式庆典画面，显示首都平壤市中心列队行进中的未戴口罩的成千上万官兵、欢呼的人群、高奏的军乐和烟花，掌权者金正恩发表了讲话。

不过，分析人士认为，朝鲜媒体放送的并非直播画面，而是周六凌晨的一次阅兵式和庆典的录像。

新型导弹亮相

朝鲜中央电视台播放的画面上，人们可以看到全副武装的步行方队以及装甲车辆经过街道；朝鲜还展示了一种巨大的新型洲际弹道导弹，分析人士称，这是世界上此类导弹中最大的。电视画面显示，这种导弹由一辆11轴的机动垂直导弹发射车运载，缓缓通过平壤的金日成广场。

金正日在致辞中强调，朝鲜武装力量将继续增强，以用于"自卫和威慑"。

在金日成广场上，无论是受阅官兵还是观者都不戴口罩。金正恩在致辞中称，朝鲜"无一人"感染新冠病毒。在中国出现首批新冠病例后，朝鲜很快关闭了与该邻国的边界。

韩国军方此前通报说，这个闭关锁国的国家可能在黎明前就举行了一次大规模阅兵式。

凝炼/文山/（路透社）

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