 多项游行活动同时进行 巴黎戒备“黄背心” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.09.2019

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时政风云

多项游行活动同时进行 巴黎戒备“黄背心”

这个周末，有多个不同主题的游行以及“欧洲遗产日”等活动同时在巴黎举行。警方高度戒备，严防“黄背心”抗议者扰乱局面，已经出动了催泪弹驱散人群，以防止暴力事件发生。

Frankreich Paris Proteste von Gelbwesten (Reuters/P. Rossignol)

警方动用催泪弹驱散人群

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法国始终“火药味”浓厚。经数月辩论，4月25日，比原计划推迟一周，法国总统马克龙对全国发表讲话，阐述改善国民福利的解决方案。 (26.04.2019)

自11月以来，法国一到周末就会因“黄背心”运动而瘫痪，且暴力行为愈演愈烈。法国政府试图通过“反暴力示威法”加以遏止。此举令批评者倍感震惊。 (06.02.2019)

法国"黄背心"运动本周末的示威再次出现骚乱。总统马克龙中断滑雪度假提前返回巴黎，并宣布要对过激行为采取果断行动。 (17.03.2019)

（德国之声中文网）周六，"黄背心"游行再度举行，法国警方在巴黎市中心动用了催泪弹以驱散抗议者。为了黄背心示威者和无政府主义者干扰气候保护主题的游行，整个首都处于高度戒备之下。

法国的黄背心运动从十个月前兴起至今，已经进入第45场，但是在今年夏天，每周末一次的抗议活动常常会升级至暴力事件。

警方在巴黎中心地带布置了超过7000名警员执勤，当局禁止"黄背心"到总统府、政府和议会大楼、香榭丽舍大道、埃菲尔铁塔以及巴黎圣母院等区域游行。

配有防暴装备的警察动用催泪弹，驱散了一些在禁止游行区域出现的几百名抗议者，逮捕了至少39人。

法国总统马克龙曾试图通过改善工资待遇和降低税赋等措施，来平息黄背心抗议浪潮。周五，他再次提前呼吁示威者保持"冷静"。

"人们想要表达诉求是件好事"，马克龙说，但是他们不应该干扰周六原本计划进行的气候保护游行以及文化活动。

一年一度的"欧洲遗产日"（European Heritage Days）也恰好在周末举行。在活动期间，一些平时不对外开放的建筑，比如总统府爱丽舍宫等，都可供民众参观。

此外，气候保护活动人士也于周六下午在巴黎举行游行集会。

左派的法国工会组织也在同一天举行示威活动，反对政府的退休金制度改革计划。

雨涵/任琛（法新社、美联社）

  • A yellow vest demonstrator has a picture of Macron on it with the word, 'dictator' under his face (Reuters/C. Platiau)

    席卷法国的“黄背心运动”

    马克龙犯众怒

    2016年5月当选法国总统后，马克龙的支持度便一路下滑。罪魁祸首便是他所推行的一系列财政政策不得人心，比如停止征收富人税；以及他自大傲慢的形象。不过最终触发抗议运动的是为了促进环保而大幅增加燃油税的政策。去年10月，一个指控马克龙“猎杀司机”的视频在网上疯传。

  • Police confront yellow vest protesters in Antibes, France (Reuters/E. Gaillard)

    席卷法国的“黄背心运动”

    抗议波及全国

    网上怒火很快蔓延到街头，超过29万名抗议者穿上交通应急黄背心，在全国各地封堵道路。通过社交媒体串联的这场运动并没有特定组织架构，也没有明确的领导人物，此外参与者也不接受来自工会或党派的支持。有一人在这次抗议过程中身亡，超过150人遭到逮捕。

  • A yellow-vest protester holds up a flare on the Champs-Elysees (Reuters/B. Tessier)

    席卷法国的“黄背心运动”

    冲突与破坏

    由于马克龙政府表示不会退让，抗议运动持续进行。11月24日，约11万人再度举行全国抗议，巴黎有8000人参与。抗争过程中发生暴力及破坏行为。警方与抗议者在香榭丽舍大街爆发冲突（上图），并动用高压水龙和催泪瓦斯。媒体报道称，骚乱造成高达100万欧元损失。

  • Macron presses his lips together and looks down as he stands next to a guard (Getty Images/AFP/B. Guay)

    席卷法国的“黄背心运动”

    压力之下的屈服

    “黄背心”成为马克龙面对的巨大难题。他起初拒绝在燃油税问题上作出让步，后来又表示如果油价上涨会作出相应调整。抗议者并没有因此感到满足，12月1日 ，抗议浪潮再次席卷法国，巴黎发生暴力打砸事件。马克龙第二天召集危机会议。在抗议运动持续不断的威胁之下，马克龙12月5日宣布放弃燃油税改革计划。

  • A man in a gas mask with a french flag stands in front of burning debris in Paris (picture-alliance/dpa/J. Mattiale Pictorium)

    席卷法国的“黄背心运动”

    巴黎严阵以待

    但是，马克龙依然拒绝重新实施富人税，并拒绝按照抗议者要求辞职下台。“黄背心运动”的参与者很难简单归类，其政治光谱涵盖极左到极右，其中后者原本就反对马克龙出任总统。12月8日 ，法国再度爆发全国范围的抗议活动。武装防暴车出现在巴黎街头维持秩序，城市大部分地区进入封锁状态。

  • Macron sits at an elaborate desk and holds out his hands as he gives a televised address (Reuters/L. Marin)

    席卷法国的“黄背心运动”

    对全国发表讲话

    12月10日，马克龙在爱丽舍宫对全国发表电视讲话。超过2100万人收看直播。马克龙表现和解意愿，承认在危机中自己也有责任，并推出一些财政措施，包括提高最低工资水平，加班工资免税，并对低收入退休者减免税收。

  • Two protesters in yellow vests cling to one another and cry out as police stand in the background (Reuters/Y. Herman)

    席卷法国的“黄背心运动”

    波及邻国

    在此期间，“黄背心运动”已经从法国蔓延到周边其他国家。比利时的抗议者对高税负，食品价格高涨，工资收入和养老金过低表达不满。抗议人群对比利时首相府投掷石块，防暴警察出动高压水龙回击。德国的柏林和慕尼黑也出现类似抗议活动。

  • Protesters in yellow vests stand in front of the Arc d'Triomphe (Reuters/C. Hartmann)

    席卷法国的“黄背心运动”

    平安新年夜

    法国的抗议活动一直持续到12月底，尽管参与人数有所回落。一些比较知名的“非正式”运动领导者并未因此灰心丧气，而是在社交媒体上继续鼓舞民众抗争。不少抗议者在新年夜的巴黎穿上黄背心，举行颇有“节日气氛”的和平抗议。

  • A protester jumps on a car in Paris (Reuters/G. Fuentes)

    席卷法国的“黄背心运动”

    2019:未完待续

    2019:未完待续 如果以为“黄背心”就此偃旗息鼓，就大错特错。1月5日，节日之后的第一波抗议活动再次聚集超过5万民众，不过这一数字依然比不上12月的高潮期间。巴黎再次发生警方与民众的冲突，部分抗议者燃烧摩托车，冲击政府机构。马克龙谴责暴力行为，宣称“会实现正义”。

  • Yellow Vest women protesters during a demonstration of the 'Yellow Vests Women' in Paris

    席卷法国的“黄背心运动”

    重塑形象

    1月6日，数百名女性身穿“黄背心”穿行巴黎市区，以求恢复该运动的和平形象。在游行期间，参与者集体跪下，对运动迄今的10名死难者和众多伤者默哀致意。

    作者: Cristina Burack


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席卷法国的“黄背心运动”

尽管法国总统马克龙对抗议者做出妥协，部分夹杂暴力及骚乱的“黄背心运动”并未能彻底平息。德国之声为您回顾这场震撼法国的街头运动。 (07.01.2019)  

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