多项游行活动同时进行 巴黎戒备“黄背心”

（德国之声中文网）周六，"黄背心"游行再度举行，法国警方在巴黎市中心动用了催泪弹以驱散抗议者。为了黄背心示威者和无政府主义者干扰气候保护主题的游行，整个首都处于高度戒备之下。

法国的黄背心运动从十个月前兴起至今，已经进入第45场，但是在今年夏天，每周末一次的抗议活动常常会升级至暴力事件。

警方在巴黎中心地带布置了超过7000名警员执勤，当局禁止"黄背心"到总统府、政府和议会大楼、香榭丽舍大道、埃菲尔铁塔以及巴黎圣母院等区域游行。

配有防暴装备的警察动用催泪弹，驱散了一些在禁止游行区域出现的几百名抗议者，逮捕了至少39人。

法国总统马克龙曾试图通过改善工资待遇和降低税赋等措施，来平息黄背心抗议浪潮。周五，他再次提前呼吁示威者保持"冷静"。

"人们想要表达诉求是件好事"，马克龙说，但是他们不应该干扰周六原本计划进行的气候保护游行以及文化活动。

一年一度的"欧洲遗产日"（European Heritage Days）也恰好在周末举行。在活动期间，一些平时不对外开放的建筑，比如总统府爱丽舍宫等，都可供民众参观。

此外，气候保护活动人士也于周六下午在巴黎举行游行集会。

左派的法国工会组织也在同一天举行示威活动，反对政府的退休金制度改革计划。

雨涵/任琛（法新社、美联社）