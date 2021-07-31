 多部门和外卖平台开会：保障外卖骑手劳动权利 | 经济纵横 | DW | 07.08.2021

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经济纵横

多部门和外卖平台开会：保障外卖骑手劳动权利

中国应急管理部周六在微信上发布消息说，最近与公安部和人力资源和社会保障部一起跟众外卖平台开会，商量改善外卖骑手的安全保障和劳动权利。

在中国 外卖骑手的劳动条件极其艰苦（资料图片）

在中国 外卖骑手的劳动条件极其艰苦（资料图片）

（德国之声中文网）包括美团配送和阿里巴巴旗下的饿了么在内的中国外卖平台最近参加了政府监管部门组织的会议，讨论改善外卖骑手的安全保障和劳动权利。 

食品外卖平台成为监管部门要求改革的重点行业。这些机构给外卖骑手的待遇在社交媒体上引来如潮批评，因为外卖骑手大多没有基本的社会保障和医疗保险。 

根据中国应急管理部周六（8月7日）在微信上发布的消息，参加会议的还有公安部和人力资源和社会保障部的官员。 

会议提出，要重视劳动者身心健康，优化平台算法，不得制定损害劳动者安全健康的考核指标。 

提高外卖骑手劳动保护 中国的消费者是否愿意为此买单（资料图片）

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中国正在发生重大转变

阿里巴巴集团及其超市运营商盒马鲜生、达达集团等企业也参加了会议，据称围绕落实企业安全生产主体责任和加强劳动权益保障等工作情况进行专题汇报。 

投资者认为，随着政府积极推行不惜牺牲企业利益也要削减生活成本压力的改革，中国正在发生重大转变，这让股市发生动荡。 

7月，中国人社部、国家发改委、市监局等多个部门先后印发“指导意见”，要求保障骑手收入在最低工资保障之上，以及降低工作强度，放宽送餐时限等。 

路透社此前报道称，投资者担心这些平台人力成本上升。 

（路透社） 

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