多组基因影响性向 複杂超出想象

(德国之声中文网) 一群欧洲与美国学者从英国、美国、瑞典搜集了近50万笔基因资料，并且询问志愿者他们是否与同性有发生过性行为。 这堪称是同领域研究中资料量最大的一次调查。分析结果发现，拥有同性性伴侣的志愿者之间，彼此的基因具有更多共通点。

主导此研究的美国哈佛-麻省理工学院博德研究所(Broad Institute)的尼尔(Ben Neale)表示: 「我们发现个人表达性欲的行为与方式几乎无法用基因准确预测。 」这个结论也印证了过去许多研究的成果，认为没有单一基因会决定人的性倾向。 但是他们发现，虽然没有单一基因可以决定性倾向，但是基因组当中多個基因的交互作用，却会产生综合性的影响: 「单一的『同性恋基因』并不存在，但是在基因组上不同地方的小基因却会共同作用出一股影响力。 」其他环境因素，例如一个人在童年时是怎么被抚养，或是在成年后又过着怎么样的生活，也都会影响个人的性向。

尼尔表示: 「我希望这个研究能让大众认知到，同性性行为和异性性行为一样平常...这是写在我们基因当中，也是我们环境的一部份。这是我们种族的一部份，也是定义我们的一部份。」

研究团队认为，基因对性向的影响，可以用基因对身高的影响来做比喻: 一个人的身高不可否认的会遗传自父母的基因，但是就算一系列复杂的遗传因子决定了先天的条件，童年时期所摄取的营养素也同样重要。 这也像是一个人心脏病发作的几率，不但取决于先天的基因所决定的心脏构造，后天的作息与饮食也同样重要。

研究团队表示，他们希望可以透过这份研究扭转人们的印象。 从1990年代开始，人们普遍相信人类的性向也是靠一个「同志基因」决定，就像瞳孔颜色是用单一基因决定一样。

提供志愿者资料给研究团队的企业23andMe的科学家(Fah Sathirapongsasuti)表示: 「基因绝对有扮演某种角色，但是很可能不是主角: 环境扮演着难以被解释的影响，也很难准确衡量。 」

性倾向不是「光谱」

同时，这项研究也挑战了过去美国性学专家金賽(Alfred Charles Kinsey)把性向视为「光谱」的想法。 金赛认为，对同性或是异性有兴趣是线性的光谱，也就是说，从绝对的异性恋到绝对的异性恋，每个人都有各自的落点，当一个人对同性越感兴趣，对异性便会越不感兴趣。 这个理论甚至产生了之后的评量性倾向的「金赛量表」(Kinsey Scale)。 但是，周四发表的研究结果否认了这个论点: 「基因显示，仅仅因为一个人对同性较感兴趣，就推论他较不会被异性吸引，是过度简化的做法。 」

多组基因合力才会有影响

1993年，曾经有过一份报告综合了40个家庭的基因，指称Xq28基因为决定性倾向的基因。

但是最新的研究否决了这个观点，這個研究顯示: 「当我们分析所有共同基因的时后，发现他们可以捕捉到个人的性向与表现大约8-25%的差异。 」但是他们强调，这个结果必须将多组基因综合在一起才会出现，如果把各组基因独立开来，基因的影响并不显著。

最新的研究找到了染色体上的五个基因座(loci)，虽然每个基因座独立出来都只有非常微弱的影响，但是整体而言与性倾向高度相关。 其中一个基因也跟掉发问题有关，这也支持了先前关于管制荷尔蒙使用的讨论。

研究团队认为，这五个基因只是一小部份，未来还有上千个基因等待发掘。

罗法/楊威廉(法新社、美聯社)