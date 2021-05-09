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德国西北部大城市，位于北威州的鲁尔区。
也是足球强队多特蒙德(BVB)的主场所在地。
由于多特蒙德此前已经击败了排名第二的RB莱比锡队，拜仁当晚出场迎战明兴格拉德巴赫时，德甲冠军称号已成毫无悬念的囊中之物。这已经是拜仁慕尼黑连续第九次夺得德甲冠军称号。
效力多特蒙德球队的罗伊斯当选2019年德国足球先生，这是他第二次荣获这个称号了。德国年度最佳足球教练是尤尔根·克洛普，最佳女球员是中场球员毛罗然。
德国足球博物馆的"名人堂"（Hall of Fame）正式揭幕，由体育记者评选出的"传奇国脚"正式入选"名人堂"。开幕式上，德国足协主席格林德尔显然不愿意接触媒体。周二，格林德尔宣布辞去德国足协主席。
阿尔卡塞尔（Paco Alcacer）在补时阶段为多特蒙德进球两粒，使多特蒙德重新晋升积分榜首。
无论是拜仁慕尼黑、多特蒙德或是沃尔夫斯堡，都希望在中国市场上分一杯羹。如今，一支来自德国埃森的小球队也进军中国，他们将管理全面电子化，会员只要支付会费就能投票决定球队大小事。
在德国西部城市多特蒙德的一家妓院，顾客们也可以依据自己的不同需要租赁性爱娃娃。德国之声记者专门走访了这家妓院。
对多特蒙德足球俱乐部施放炸弹一案在案发8个月后于周四开庭。检察官指控作案嫌疑人犯有28重企图谋杀罪。
股市有风险，入市需谨慎！就在所有人都以为上周多特蒙德足球队大巴遭遇了恐怖袭击之时，案情如今出现了神转折：嫌犯并非怀有深仇大恨的恐怖分子，而是一名希望多特蒙德队股票暴跌的贪财股民。
刚刚过去的一周，错过了哪些大事？七张图一览本周要闻。
多特蒙德球队队车遭炸弹袭击事件后，又现一份作案者的自白留言。该留言极右色彩浓厚。如同此前发现的伊斯兰主义和极左内容的疑似作案者自白留言一样，这份自白书的真伪也受到强烈怀疑。
在调查多特蒙德球队大巴炸弹袭击案中被控制的一名伊拉克人因涉嫌参加“伊斯兰国”恐怖组织，联邦检察院向其发出正式逮捕令。
多特蒙德球员们在不到24小时之内经历了两次煎熬，先是大巴遇袭，再是球场失利。这样的安排是否妥当？比赛之后，相关争议仍未停息。
多特蒙德球队对车遭遇爆炸袭击案发生后，本周三，警方逮捕了第一名嫌疑人。据报道，这名嫌疑人带有极端伊斯兰主义背景。
在德甲球队多特蒙德的队车遭受炸弹袭击后，该球队当天同摩纳哥球队AS Monaco之间的欧冠比赛临时取消，改为周三进行。多特蒙德球员巴特拉（Marc Bartra）的手严重受伤。
多特蒙德警方周二晚间对外通报称，欧冠四分之一决赛举行前，参加比赛的多特蒙德足球队乘坐的大巴车在前往体育场的路上遭遇炸弹爆炸。爆炸造成一人受伤。原定当晚举行的比赛延期举行。
拜仁慕尼黑和多特蒙德继续进军海外市场。这两家德国超级俱乐部将在7月份出访亚洲，此外还将参加国际冠军杯赛。而这几天国际媒体对于中国足球的报道焦点却集中在一桩球场暴力事件上。
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