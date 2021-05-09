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多特蒙德

德国西北部大城市，位于北威州的鲁尔区。

也是足球强队多特蒙德(BVB)的主场所在地。

(L-R) Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski, Bayern Munich's German forward Thomas Mueller and Bayern Munich's German goalkeeper Manuel Neuer celebrate after the German first division Bundesliga football match FC Bayern Munich v Borussia Moenchengladbach in Munich, southern Germany on May 8, 2021. - Bayern Munich won the Bundesliga for the ninth time in a row after Leipzig lost to Dortmond earlier in the day. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE/POOL/AFP via Getty Images)

德甲赛季近尾声 拜仁实现九连冠 09.05.2021

由于多特蒙德此前已经击败了排名第二的RB莱比锡队，拜仁当晚出场迎战明兴格拉德巴赫时，德甲冠军称号已成毫无悬念的囊中之物。这已经是拜仁慕尼黑连续第九次夺得德甲冠军称号。
Soccer Football - Bundesliga - 1.FSV Mainz 05 v Borussia Dortmund - Opel Arena, Mainz, Germany - November 24, 2018 Borussia Dortmund's Marco Reus celebrates their first goal scored by Paco Alcacer (not pictured) REUTERS/Ralph Orlowski DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

马尔科·罗伊斯当选德国足球先生 28.07.2019

效力多特蒙德球队的罗伊斯当选2019年德国足球先生，这是他第二次荣获这个称号了。德国年度最佳足球教练是尤尔根·克洛普，最佳女球员是中场球员毛罗然。
Former German football players Sepp Maier, Andreas Brehme and Franz Beckenbauer attend the opening gala for the Hall of Fame of German Football at the German Football Museum in Dortmund on April 1, 2019. (Photo by Ina Fassbender / POOL / AFP)

德国足坛“名人堂”揭幕 02.04.2019

德国足球博物馆的"名人堂"（Hall of Fame）正式揭幕，由体育记者评选出的"传奇国脚"正式入选"名人堂"。开幕式上，德国足协主席格林德尔显然不愿意接触媒体。周二，格林德尔宣布辞去德国足协主席。

德甲联赛精彩一刻：阿尔卡塞尔最后时刻的爆发 01.04.2019

阿尔卡塞尔（Paco Alcacer）在补时阶段为多特蒙德进球两粒，使多特蒙德重新晋升积分榜首。
China DFB-Fans in Shanghai DW, Jose Qian

付费就能当"经理" 德国小球队闯荡中国 27.01.2019

无论是拜仁慕尼黑、多特蒙德或是沃尔夫斯堡，都希望在中国市场上分一杯羹。如今，一支来自德国埃森的小球队也进军中国，他们将管理全面电子化，会员只要支付会费就能投票决定球队大小事。
28.04.2018 Dortmund - Puppenbordell

任劳任怨：德国性爱娃娃妓院纪实 30.04.2018

在德国西部城市多特蒙德的一家妓院，顾客们也可以依据自己的不同需要租赁性爱娃娃。德国之声记者专门走访了这家妓院。
Ein Beamter des Landeskriminalamtes (LKA) untersucht am 12.04.2017, in der Nacht nach dem Vorfall, in Dortmund (Nordrhein-Westfalen) den Mannschaftsbus der Fußballmannschaft von Borussia Dortmund, bei dem es drei Explosionen gegeben hatte. Die Mannschaft war auf dem Weg zum Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco. Der Dortmunder Spieler Bartra wurde durch die Explosionen verletzt. Das Spiel wurde abgesagt. Der Hintergrund der Explosionen war zunächst noch unklar. Foto: Marcel Kusch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

多特蒙德大巴炸弹袭击案开庭 21.12.2017

对多特蒙德足球俱乐部施放炸弹一案在案发8个月后于周四开庭。检察官指控作案嫌疑人犯有28重企图谋杀罪。
Ein Beamter des Landeskriminalamtes (LKA) untersucht am 12.04.2017, in der Nacht nach dem Vorfall, in Dortmund (Nordrhein-Westfalen) den Mannschaftsbus der Fußballmannschaft von Borussia Dortmund, bei dem es drei Explosionen gegeben hatte. Die Mannschaft war auf dem Weg zum Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco. Der Dortmunder Spieler Bartra wurde durch die Explosionen verletzt. Das Spiel wurde abgesagt. Der Hintergrund der Explosionen war zunächst noch unklar. Foto: Marcel Kusch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

多特蒙德大巴爆炸案嫌犯竟是贪财股民 21.04.2017

股市有风险，入市需谨慎！就在所有人都以为上周多特蒙德足球队大巴遭遇了恐怖袭击之时，案情如今出现了神转折：嫌犯并非怀有深仇大恨的恐怖分子，而是一名希望多特蒙德队股票暴跌的贪财股民。
Korea: North Korean (DPRK) propaganda poster showing a fierce communist soldier smashing the Capitol building in Washington DC, USA. Socialist Realism is a style of realistic art which developed under Socialism in the Soviet Union and became a dominant style in other communist countries. Socialist Realism is a teleologically-oriented style having as its purpose the furtherance of the goals of socialism and communism. Although related, it should not be confused with Social Realism, a type of art that realistically depicts subjects of social concern. Unlike Social Realism, Socialist Realism generally glorifies the ideology of the communist state. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

七张图看一周大事 16.04.2017

刚刚过去的一周，错过了哪些大事？七张图一览本周要闻。
Der Bus von Borussia Dortmund steht mit einer beschädigten Scheibe am 11.04.2017 in Dortmund (Nordrhein-Westfalen) an einer Straße. Kurz nach der Abfahrt der Mannschaft von Dortmund vom Hotel zum Stadion sind in der Nähe des Mannschaftsbusses drei Sprengsätze explodiert. Das teilte die Polizei in Dortmund am Dienstagabend mit. Der BVB-Bus wurde nach Vereins-Angaben an zwei Stellen beschädigt. BVB-Spieler Bartra ist bei der Explosion verletzt worden. Foto: Ina Fassbender/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

又发现一封自白信 多蒙爆炸案谜团重重 15.04.2017

多特蒙德球队队车遭炸弹袭击事件后，又现一份作案者的自白留言。该留言极右色彩浓厚。如同此前发现的伊斯兰主义和极左内容的疑似作案者自白留言一样，这份自白书的真伪也受到强烈怀疑。
Zwei Polizisten stehen am 13.04.2017 vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe (Baden-Württemberg). Im BGH findet die Haftprüfung eines Verdächtigen statt, der im Rahmen der Fahndung nach den Tätern des Anschlags auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund festgenommen wurde. Bisher gibt es keine Beweise, dass der Festgenommene an dem Anschlag beteiligt war. Foto: Uli Deck/dpa | Verwendung weltweit

联邦检察院向多蒙爆炸案一嫌犯发出正式逮捕令 13.04.2017

在调查多特蒙德球队大巴炸弹袭击案中被控制的一名伊拉克人因涉嫌参加“伊斯兰国”恐怖组织，联邦检察院向其发出正式逮捕令。
Football Soccer - Borussia Dortmund v AS Monaco - UEFA Champions League Quarter Final First Leg - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - 12/4/17 Borussia Dortmund's Julian Weigl in action with Monaco's Almamy Toure Reuters / Kai Pfaffenbach Livepic

惊魂未定便上场！球员难道不是人？ 13.04.2017

多特蒙德球员们在不到24小时之内经历了两次煎熬，先是大巴遇袭，再是球场失利。这样的安排是否妥当？比赛之后，相关争议仍未停息。
12.4.2017*** Fußball Champions League: Viertelfinal-Hinspiel, Borussia Dortmund - AS Monaco am 12.04.2017 in Dortmund (Nordrhein-Westfalen). Der Mannschaftsbus von Borussia Dortmund verlässt, begleitet von Fahrzeugen der Polizei, das Trainingsgelände des BVB in Dortmund (Nordrhein-Westfalen). Am Vorabend (11.04.) explodierten neben dem Mannschaftsbus der Fußballmannschaft von Borussia Dortmund drei Sprengsätze. Das Champions-League-Spiel in Dortmund war nach der Sprengstoff-Attacke mit zwei Verletzten kurzfristig abgesagt worden. Foto: Marius Becker/dpa | Verwendung weltweit

多特蒙德爆炸案一嫌疑人落网 12.04.2017

多特蒙德球队对车遭遇爆炸袭击案发生后，本周三，警方逮捕了第一名嫌疑人。据报道，这名嫌疑人带有极端伊斯兰主义背景。
DORTMUND, GERMANY - APRIL 11: Police stand near the team bus of the Borussia Dortmund football club after the bus was damaged in an explosion on April 11, 2017 in Dortmund, Germany. According to police an explosion detonated as the bus was leaving the hotel where the team was staying to bring them to their Champions League game against Monaco. So far one person, team member Marc Bartra, is reported injured. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

多蒙球队遭袭 凶手还留了言？ 12.04.2017

在德甲球队多特蒙德的队车遭受炸弹袭击后，该球队当天同摩纳哥球队AS Monaco之间的欧冠比赛临时取消，改为周三进行。多特蒙德球员巴特拉（Marc Bartra）的手严重受伤。
Titel: BVB Bus after the explosion on 11.04.2017 Photographer/Copyright: Sascha P. via Samantha Early Caption: Eyewitness Sascha P. sent DW this photo of the BVB bus shortly after witnessing an explosion on 11.04.2017

多蒙球队大巴车遭遇炸弹爆炸 11.04.2017

多特蒙德警方周二晚间对外通报称，欧冠四分之一决赛举行前，参加比赛的多特蒙德足球队乘坐的大巴车在前往体育场的路上遭遇炸弹爆炸。爆炸造成一人受伤。原定当晚举行的比赛延期举行。
July 18, 2015 - Beijing, People's Republic of China - Chinese Bayern Munchen fan during the match between Bayern Munich vs Valencia CF at National Stadium in Beijing

德甲劲旅进军亚洲——听说过秦升吗？ 19.03.2017

拜仁慕尼黑和多特蒙德继续进军海外市场。这两家德国超级俱乐部将在7月份出访亚洲，此外还将参加国际冠军杯赛。而这几天国际媒体对于中国足球的报道焦点却集中在一桩球场暴力事件上。
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