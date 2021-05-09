又发现一封自白信 多蒙爆炸案谜团重重

多特蒙德球队队车遭炸弹袭击事件后，又现一份作案者的自白留言。该留言极右色彩浓厚。如同此前发现的伊斯兰主义和极左内容的疑似作案者自白留言一样，这份自白书的真伪也受到强烈怀疑。