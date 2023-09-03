多次袭击中国人的“俾路支解放军”究竟是什么组织？

（德国之声中文网）8月13日，一支载有23名工程师的中国企业车队在巴基斯坦俾路支省瓜达尔港——也是中国投资620亿美元的所谓“中巴经济走廊”项目的中心所在——遭到袭击。虽然并未造成中方人员伤亡，但是这一袭击引发了中国驻巴基斯坦大使馆的强烈谴责，中方也要求伊斯兰堡政府对袭击事件进行彻查，严惩肇事者，并且敦促巴方采取切实有效措施，以确保类似事件不再发生。

中方的这一声明明确表示，将会继续与巴方合作，共同应对恐怖主义威胁，保护中方人员、机构和项目在巴基斯坦的安全。

俾路支解放军究竟是什么来头？

鉴于俾路支解放军（英文简称BLA）构成的安全威胁十分严峻，很多观察人士都怀疑中方继续合作的决心是否坚定。不过在探讨这个问题之前，有必要先来了解一下这个对中国公民以及中国利益相关设施进行过一系列袭击的武装部队究竟是一个什么组织。

根据学者法尔汉·哈尼夫·西迪基（Farhan Hanif Siddiqi）的研究，这一武装组织的确切成立日期存在争议。有观点认为，这支武装在上世纪90年代就初现雏形，也有人认为它是在2004年成立的，还有人说是2002年。不过西迪基指出，俾路支解放军的创立者巴拉奇·马里（Ballach Marri）之父凯尔·布克什·马里（Khair Buksh Marri）是在90年代开始组织一些讲座。“他就是从那时候开始在一些封闭的讲座活动中鼓吹分离主义思想。今天的这些分离主义者，大多数都是当时这些学习班的产物。”

大多数研究俾路支民族的学者认为，俾路支解放军这支武装正式成立是在2004年。此后，他们的武装人员开始袭击巴基斯坦安全力量，以及生活在这个矿产资源丰富地区的非俾路支民众——尤其是旁遮普人，因为他们在巴基斯坦军队中占据主导地位。

首领巴拉奇·马里在逃亡阿富汗之后，于2007年在一次导弹定点清除行动中身亡。他的弟弟希尔比亚尔·马里（Hyrbyair Marri）成为继任首领。他自我流放在英国，但是前线的指挥官拒绝听命于他。此后，阿斯拉姆·俾路支（Aslam Baloch）——别名阿楚（Achu）当选为新的首领。2018年12月，阿楚在阿富汗死于一场自杀式爆炸事件，当时几位其他的武装头目也和他一起命丧黄泉。

目前担任俾路支解放军首领的是巴希尔·泽布（Bashir Zeb）。2010年，该组织内部成立了一个“马吉德旅”，这个自杀袭击小分队是以曾经在1974年刺杀巴基斯坦首位民选总理布托未遂的武装分子命名的。当时这个马吉德想要炸死布托总理，但是炸弹在他瞄准目标之前就爆炸了，他本人也一命呜呼。

这些年俾路支解放军实施的袭击

根据华盛顿智库詹姆斯敦基金会（The Jamestown Foundation）的记录，这个马吉德旅2011年12月在俾路支省省会奎达实施了第一起汽车自杀式袭击，针对目标是巴基斯坦前内政部长孟加勒（Shafeeq Mengal），后者在袭击中幸免于难。

2018年8月，俾路支解放军又在达班丁对一辆载有中国工程师的巴士车实施了自杀式袭击，造成三名中国公民受伤。这场袭击是由前首领阿斯拉姆的22岁儿子雷汗·阿斯拉姆·俾路支所为。这个所谓的马吉德旅还在2018年11月策动了对中国驻卡拉奇领事馆的袭击，此外还有2019年5月对中国企业承建的瓜达尔港明珠酒店的袭击，2020年6月对巴基斯坦证券交易所的袭击，以及去年4月针对孔子学院人员乘坐巴士车的袭击——这起事件造成三名中国公民和一名巴基斯坦司机遇难。

严肃的威胁

俾路支解放军还对巴基斯坦军队发动了大胆的袭击。鉴于该武装的历史，很多人认为，其威胁性绝对不容小觑。奎达政治家、前巴基斯坦议员莱萨尼（ Lashkari Raisani）表示，8月份俾路支省发生了多起袭击事件却并未被报道。如果俾路支解放军能够渗透到瓜达尔港地区，也就是该省份最安全的地区，那么其威胁就绝对值得重视。

前省议会议员莱赫里（Yasmin Lehri）认为，鉴于该组织还招募过女性并且进行自杀式袭击，他们所构成的威胁是严重的。

看数字 学历史：印巴独立75年 190 英国殖民印度长达190年。起初是由东印度公司作为“代理”，其后则是英国王室直接统治。尽管东印度公司直到1757年，也就是190年前才取得南亚次大陆绝大部分地区的控制权，但在此之前100多年，该公司就在当地开设了贸易分支。

看数字 学历史：印巴独立75年 4亿 英属印度在1947年的总人口为4亿，其中包括现在的巴基斯坦和孟加拉国。英属印度首先分裂成两个独立国家—印度和巴基斯坦，1971年，东巴基斯坦宣布独立，成立孟加拉国。

看数字 学历史：印巴独立75年 40 英国法官拉德克里夫（Cyril Radcliffe ）整整花了40天，来划分印度和巴基斯坦的边界。不知他当时是否想到，在此后的几十年里，沿着这条边界所爆发的血腥争斗持续不断。图为印度锡克族士兵在印巴边界。

看数字 学历史：印巴独立75年 6100 印度与巴基斯坦独立时，两国之间的边界长达6100公里。巴基斯坦的西部（也就是现在的巴基斯坦）和东部（现在的孟加拉国）之间相隔1500多公里。图片中间身着军装男子是英国最后一任印度总督蒙巴顿子爵。

看数字 学历史：印巴独立75年 48 1947年8月15日，印度宣布独立后48小时，英军开始撤出印度。这一行动持续数月，直到1948年2月英国军队才完全撤离。图中是英国皇家空军战机飞越英属印度和阿富汗边界的开伯尔山口。

看数字 学历史：印巴独立75年 100万 大部分学者专家估计，印巴分治后爆发的宗教暴力冲突造成大约100万人死亡。另有一些人估计的数字更高，达到200万。图为新德里骚乱爆发后逃离家乡的穆斯林难民。

看数字 学历史：印巴独立75年 83000 南亚次大陆陷入混乱后，老弱妇孺成为最大的受害者。据估计，大约有83000名女性遭到强奸或绑架。

看数字 学历史：印巴独立75年 1500万 印度和巴基斯坦分别宣布独立之后，爆发人类历史上罕见的大规模难民潮。能坐火车的人还算幸运儿，许多人往往不得不徒步逃难。印度教徒和锡克族人前往印度，穆斯林涌入巴基斯坦。

看数字 学历史：印巴独立75年 3 1947年之后，印度和巴基斯坦已经爆发3场战争。第一次就在独立之后3个月，第二次是在1965年（图中），起因都是克什米尔地区主权争议。而最后一次发生在1971年，是由于孟加拉国独立而引起。 作者: 石涛



反华武装可能结盟

俾路支解放军并不是中国人在当地面对的唯一反对力量，比如巴基斯坦塔利班、伊斯兰国呼罗珊分支（ISK）以及一些信德民族主义武装也持激进的反华态度。根据巴基斯坦外交部网站提供的消息，2012年7月发生在该国北部达苏地区的袭击事件，就是“巴塔”组织的斯瓦特分支策划执行的。

伊斯兰堡的军事专家马苏德（Ihsanullah Tipu Mehsud）认为，不同意识形态的武装组织会协调策划袭击或是在一些战术层面进行合作，以对付共同的敌人。俾路支解放军实施的自杀式爆炸，也是巴塔以及其它宗教主义、圣战和宗派武装惯用的袭击方式，因此会给人造成一种印象，那就是世俗派的俾路支武装分子可能正在与圣战组织巴塔合作，以针对共同的敌人。马苏德认为，这样的合作是可能存在的。他在接受德国之声采访时说，塔利班和俾路支解放军都强烈反对中国和巴基斯坦军方，而且都把中国公民和巴基斯坦军队人员当作袭击的目标。“有鉴于此，他们在战术层面上进行合作并非不可能，虽然目前我们还没有具体证据来证明存在这种合作关系。对于已经面临多次袭击的中国人来说，这样的合作可能是存在致命危险的。”

“反华国家”的支持？

一些分析人士认为，俾路支武装分子得到了印度和美国的支持。在俾路支解放军从事叛乱活动的这些年里，至少三名首领——巴拉奇·马里、布吉和阿斯拉姆·阿楚都曾在阿富汗生活，引发人们对于他们得到外国势力资助的猜测。卡拉奇大学国际关系专业前系主任韦扎拉特博士（ Talat A Wizarat）认为，由于俾路支武装反华，他们应该是受到了新德里和华盛顿方面的庇护。巴基斯坦和中国是战略合作伙伴，人们相信伊斯兰堡政府会为北京提供涉足印度洋的通道，而这两个“反华国家”则在支持俾路支武装分子。“巴基斯坦逮捕印度情报特工贾达夫（ Kulbhushan Sudhir Jadhav）就是无可争辩的证据，说明新德里就是在支持这些武装分子，而华盛顿对此的沉默则证明了其同谋身份。”

巴基斯坦退役少校、安全分析专家拉贾（Adil Raja）也同意这一观点。他对德国之声表示，印度情报机构在伊朗恰巴哈尔地区有一个专门训练俾路支武装分子的网络组织。

巴基斯坦：本土产品不敌“中国制造”

中国的投资未能惠及当地？

一些俾路支省的政界人士认为，中国的投资没有给当地民众带来好处。莱赫里表示，尽管中国一直在吹嘘其数十亿美元的投资，但是瓜达尔仍然严重缺水，更不用说其它设施了。“俾路支省是巴基斯坦儿童死亡率最高的省份之一，基础设施破烂不堪，健康和教育并没有得到优先发展。”

韦扎拉特相信中国的投资会给俾路支人带来裨益。“如果俾路支省能够通过中国的投资而得到发展，那么俾路支人会是首先获益的。”

曾为巴基斯坦前总理布托担任顾问的瓜达尔政治家扎法尔（Abdul Rahim Zafar）认为，中国的投资反而加剧了民众的苦难。他对德国之声表示，为了给中国人提供安全，当局限制了本地民众的行动自由，他还认为叛乱的问题应该通过政治手段来解决。“在印度独立之前，社会主义者一直在但都，后来尼赫鲁对这些武装宣布了大赦。这是我们应该效仿的先例。”

中国会停止项目吗？

很多人认为，北京不会因为袭击和威胁就停止在这里的项目。一位不愿意透露姓名的俾路支省前首席部长告诉德国之声，中国不会撤出这些项目。“这是两个国家之间的事宜，一些激进武装是不能阻止这个崛起中的超级大国继续开展这些项目的。”

不过来自俾路支省图尔巴特市的参议员阿克拉姆·俾路支（Akram Baloch）表示怀疑，在袭击的威胁之下，相关投资是否还能继续。他告诉德国之声，投资项目是需要和平环境的，而这类袭击事件会制造恐慌气氛，而在这样的状态下任何投资都不会成功。

尽管如此，安全专家拉贾还是相信，中国人已经为应对这些袭击做好了心里准备。“他们知道风险存在。他们遭受了损失，但是不会放弃中巴经济走廊的项目。

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