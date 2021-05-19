多次称“中国病毒” 特朗普遭华裔民权联盟控告

（德国之声中文网）前美国总统特朗普因为曾将COVID-19称为“中国病毒”，而被美国华裔民权联盟（CACRC）於本週起诉。该组织认为，特朗普使用该词组和其他类似用语伤害了华裔美国人社群。

美国华裔民权联盟是一個位於紐約的非營利組織，該聯盟在訴訟文件中表示，特朗普在新冠疫情中的此种极端的言行，并没有考虑到是否会导致美国华人遭受精神折磨。该联盟要求按照亚裔美国人和太平洋岛民的人数提供赔偿，总计約2290万美元。若勝訴，該筆款項將用于建立博物馆，以展示亚裔族群的历史和成就。特朗普的高级顾问米勒（Jason Miller）在一份声明中表示：“这是一场愚蠢的诉讼，如果一经法庭审理将会被驳回。”

针对亚裔的袭击事件增加

新冠病毒大流行以来，针对亚裔美国人的暴力行为有所增加。今年以来，美国各地就有许多起受害者为亚裔的袭击事件，亚洲脸孔的美国居民在公共场合被陌生人以暴力攻击。

今年三月中旬，佐治亚州亚特兰大发生连环凶杀案，数家按摩馆遭遇袭击，八名死者中有六位为亚裔。嫌犯宣称并非出于种族主义动机，而是性瘾所致。不过，这起案件还是引发了有关亚裔美国人遭歧视的讨论，部分倡议者将这种对亚裔的攻击现象归咎于特朗普的言论。

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自从最初在中国武汉发现新冠病毒以来，特朗普及其盟友就反复使用了“中国病毒”一词和其他贬义词。去年，一张特朗普在新闻发布会上的笔记照片被公开，代表冠状病毒的“Corona”一词被划掉，并加上了“Chinese”的字样。特朗普为他使用该词辩护说：“因为它来自中国，我希望能表达得更准确。” 除此之外，他也多次以"功夫流感"（Kung Flu）来称呼新冠肺炎。

特朗普多次提及“中国病毒”和“功夫流感等词语

美国华裔民权联盟表示：“事实很重要，言语会产生后果，尤其是从那些有影响力的人物口中说出来的话。” 他们指出：“（特朗普）故意重复这些诽谤性言论，以恶意和疏忽达到个人和政治利益，从而在过程中严重伤害了华裔/亚裔美国人社群。”

反歧視亞裔法案在参众两院高票通过，拜登正式签署生效

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現任美國總統拜登本週四在白宮正式簽署了反歧視亞裔法案（Anti-Asian Hate Crimes Bill），这份法案在美国参众两院皆以压倒性多数获得通过。

拜登也在个人推特表示：“在过去一年中，针对亚裔美国人的仇恨事件出现了惊人的增长。这是不对的，而且非常‘不美国’。对所有那些受到伤害的人，我们看到了你们，而我们正致力于阻止仇恨和偏见。”

(国会山报、美联社、美国华裔民权联盟)



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