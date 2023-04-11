 多数美国人不希望特朗普或拜登再参选 拜登比特朗普更受欢迎 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.04.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

多数美国人不希望特朗普或拜登再参选 拜登比特朗普更受欢迎

一项最新民调显示，多数美国人不希望特朗普或拜登再次参选2024年美国总统。但在所有共和党竞争者中，特朗普目前的支持率仍遥遥领先。如果拜登成为民主党候选人，41%的受访者表示很可能或肯定会把票投给他。

60%的美国人认为特朗普不应该再次竞选总统，70%的美国人认为拜登不应竞选连任

60%的美国人认为特朗普不应该再次竞选总统，70%的美国人认为拜登不应竞选连任

（德国之声中文网）美国NBC新闻（NBC News)4月23日公布的一项民调显示，60%的美国人认为特朗普不应该再次竞选总统，其中30%称他们的主要理由是特朗普在纽约受到的刑事指控。

特朗普的党内支持率遥遥领先

不过，大约三分之二的共和党人仍然支持特朗普并排除了对其参选的担忧。68%的受访共和党人表示，他们认为针对特朗普的多项调查是出于政治动机。

在所有共和党竞争者中，特朗普的党内支持率遥遥领先。如果立即举行初选，有46%的受访者表示将支持特朗普，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)获得的31%的支持率，前副总统彭斯(Mike Pence)的支持率为6%。

特朗普遭到起诉意味着什么？

48%受访者因年龄原因认为拜登不应再参选

所有受访者中，70%的人认为拜登不应竞选连任。民主党受访者中，51%的人认为拜登不应竞选连任。48%的民主党受访者表示，拜登不应参选的主要原因是他的年龄--他已年满80岁。

如果拜登成为民主党候选人，41%的受访者表示很可能或肯定会投票给他，47%的受访者表示会投票给不确定的共和党候选人。按党派划分，88%的民主党选民表示他们肯定或可能会投票给拜登，只有22%的独立人士以及3%的共和党人表示会投票给拜登。

民调中，41%的成年人认可拜登的工作表现，54%的人不认可，低于今年1月份45%认可、50%不认可拜登工作表现的评分。按党派划分，83%的民主党人认可拜登的工作表现，30%的独立人士和6%的共和党人认可拜登的工作表现。

拜登比特朗普更受欢迎

该民调还显示，拜登仍然比特朗普更受欢迎：38%的成年人对现任总统持正面看法，而48%的人持负面看法。相比之下，34%的成年人对特朗普持正面评价，53%对他持负面评价。

该民调由Public Opinion Strategies和Hart Research两个机构的民调专家完成，在4月14日至18日期间采访了1000名成年人，误差率约为3%。

特朗普已于去年11月15日宣布他将第三次参与美国总统竞选。拜登预计最快本周将正式宣布将在2024年大选中竞选连任。

（NBC News）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

80歲拚連任 拜登：我將投入2024大選

現年80歲的拜登是美國史上年紀最大的總統，4月10日他向媒體透露，他有意再度出馬角逐2024總統寶座。不過，隨著美國兩黨對立深化，拜登能夠再度贏得選民支持嗎？

备战2024 特朗普开始首场选战活动

3月25日，特朗普在德克萨斯州小城韦科举行了首场竞选集会。他在活动上抨击正在调查他的检察官，认为这是“虚假调查”和“政治迫害”。这位前总统还抨击一些共和党内同僚，认为他们对美国的威胁更甚于中国。

相关内容

WASHINGTON, DC - APRIL 04: U.S. President Joe Biden holds a meeting with his science and technology advisors at the White House on April 04, 2023 in Washington, DC. Biden met with the group to discuss the advancement of American science, technology, and innovation, including artificial intelligence. (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)

80歲拚連任 拜登：我將投入2024大選 11.04.2023

現年80歲的拜登是美國史上年紀最大的總統，4月10日他向媒體透露，他有意再度出馬角逐2024總統寶座。不過，隨著美國兩黨對立深化，拜登能夠再度贏得選民支持嗎？

Former President Donald Trump speaks at a campaign rally at Waco Regional Airport Saturday, March 25, 2023, in Waco, Texas. (AP Photo/Nathan Howard)

美前總統特朗普遭起訴 ​​史上首例 31.03.2023

前美國總統特朗普週四（30日）遭到起訴，創下美國史上首位卸任元首被刑事起訴的首例，發生了什麼事？

Former President Donald Trump appears in court for his arraignment, Tuesday, April 4, 2023, in New York. (Timothy A. Clary/Pool Photo via AP)

被控34項罪名 特朗普拒認罪 05.04.2023

已經宣布參選2024年美國總統大選的特朗普，成為美國史上第一位面臨刑事指控的前總統。他週二（4日）在紐約出庭應訊，對被指控的罪名拒不認罪。

广告

评论分析

中國駐法大使盧沙野在法國新聞節目上表示，中國會以「一切必要手段」收復台灣，若是不能實現和平統一的目標，就會訴諸其他方式。

客座評論：是誰讓國際看到台灣？

中國駐法大使盧沙野接受法國媒體採訪時，就台灣議題舌戰主持人，他說「前蘇聯成員國家不具備主權國家權利」的一席話，惹惱了多個國家與歐盟，不但引來了抗議，也讓台灣再次登上歐美主流媒體。