多数美国人不希望特朗普或拜登再参选 拜登比特朗普更受欢迎

（德国之声中文网）美国NBC新闻（NBC News)4月23日公布的一项民调显示，60%的美国人认为特朗普不应该再次竞选总统，其中30%称他们的主要理由是特朗普在纽约受到的刑事指控。

特朗普的党内支持率遥遥领先

不过，大约三分之二的共和党人仍然支持特朗普并排除了对其参选的担忧。68%的受访共和党人表示，他们认为针对特朗普的多项调查是出于政治动机。

在所有共和党竞争者中，特朗普的党内支持率遥遥领先。如果立即举行初选，有46%的受访者表示将支持特朗普，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)获得的31%的支持率，前副总统彭斯(Mike Pence)的支持率为6%。

特朗普遭到起诉意味着什么？

48%受访者因年龄原因认为拜登不应再参选

所有受访者中，70%的人认为拜登不应竞选连任。民主党受访者中，51%的人认为拜登不应竞选连任。48%的民主党受访者表示，拜登不应参选的主要原因是他的年龄--他已年满80岁。

如果拜登成为民主党候选人，41%的受访者表示很可能或肯定会投票给他，47%的受访者表示会投票给不确定的共和党候选人。按党派划分，88%的民主党选民表示他们肯定或可能会投票给拜登，只有22%的独立人士以及3%的共和党人表示会投票给拜登。

民调中，41%的成年人认可拜登的工作表现，54%的人不认可，低于今年1月份45%认可、50%不认可拜登工作表现的评分。按党派划分，83%的民主党人认可拜登的工作表现，30%的独立人士和6%的共和党人认可拜登的工作表现。

拜登比特朗普更受欢迎

该民调还显示，拜登仍然比特朗普更受欢迎：38%的成年人对现任总统持正面看法，而48%的人持负面看法。相比之下，34%的成年人对特朗普持正面评价，53%对他持负面评价。

该民调由Public Opinion Strategies和Hart Research两个机构的民调专家完成，在4月14日至18日期间采访了1000名成年人，误差率约为3%。

特朗普已于去年11月15日宣布他将第三次参与美国总统竞选。拜登预计最快本周将正式宣布将在2024年大选中竞选连任。

（NBC News）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。