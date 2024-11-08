多数德国人希望尽快举行新一届大选

多数德国人希望尽快举行新一届大选2024年11月8日
（德国之声中文网）在德国红绿灯“政治联姻”宣告破裂之后，在野党基民盟主席默尔茨（Friedrich Merz）已经一再要求迅速举行新一届联邦议院选举。本周五（11月8日），他再次呼吁联邦总理肖尔茨，下周三（13日）就提请联邦议院对现任柏林政府做出信任投票。肖尔茨在过去两天一直坚持要等到明年1月15日再举行信任投票。
联邦议院对政府进行信任投票是举行新一届大选的前提。在无法赢得联邦议院信任的情况下，联邦总理可以提请联邦总统解散联邦议院。按照德国基本法中的相关规定，联邦议院解散后60天之内必须举行新的大选。根据总理肖尔茨提出的时间表，新一届大选有可能在明年3月底举行。
在何时举行信任投票的问题上，默尔茨与肖尔茨之间存在巨大分歧。默尔茨抱怨肖尔茨没有对为什么要等两个月后，而不是下周就要求举行信任投票做出合理的解释。
除了基民盟之外，选项党、“莎拉·瓦根克内希特联盟”（BSW）和被赶出联合政府的自民党也都要求下周就举行信任投票。
BSW党首瓦根克内希特在接受法新社采访时说：“红绿灯政府出现的人事混乱局面表明新的选举不能再推迟。总理早就失去了对一切的控制，民众对此已经无法再理解。”
被肖尔茨解职的前财政部长、自民党主席林德纳周三晚间也表示支持“立即进行信任投票和新的选举”。他说，这不仅“对民主很重要…… 我们的国家不能再浪费任何时间”。
选项党领导人韦德尔周三晚间也向肖尔茨提出迅速举行信任投票，“以便让这个国家能够尽快重新开始”。她还呼吁联盟党和自民党与选项党达成协议，以便“建立一个没有社民党和绿党的政府”。
周四，德国联邦总统施泰因迈尔向自民党籍的前财政部长林德纳、前教育部长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）和前司法部长布施曼（Marco Buschmann）发放了“离职证书”。
同样为自民党成员的数字和交通部长维辛（Volker Wissing）宣布退党，得以留任，同时还兼任司法部长。
社民党籍的库基斯（Jörg Kukies）接任财政部长。
绿党籍的农业部长厄兹代米尔（Cem Özdemir）同时兼任教育部长。
如果周日就举行联邦大选……
根据德国电视二台周五（11月8日）发布的“政治晴雨表”民调，30%的受访者支持在明年3月举行新的联邦议院大选，但54%的受访者更倾向于大选更早举行。民调显示，84%的受访者认为提前举行联邦选举是正确做法，13%的受访者表示反对。此外，12%的受访者认为联邦议院的选举应该按照原定的时间表举行，也就是应等到明年9月再举行。
按照这项民调，如果周日就举行大选，各党派的得票率将是：社民党16%，基民盟和基社盟组成的联盟党33%，绿党12%，自由民主党3%，选项党18%，左翼党4%，“莎拉·瓦根克内希特联盟”（BSW）6%，其他政党合计8%。
（德新社、法新社等）
© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。