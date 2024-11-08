多数德国人希望尽快举行新一届大选

德国总理肖尔茨坚持等两个月后再要求联邦议院对政府进行信任投票。信任投票是举行新一届联邦大选的前提。多个在野党纷纷要求下周就举行信任投票。德国超一半民众也认为应该尽快举行新一届选举。

（德国之声中文网）在德国红绿灯“政治联姻”宣告破裂之后，在野党基民盟主席默尔茨（Friedrich Merz）已经一再要求迅速举行新一届联邦议院选举。本周五（11月8日），他再次呼吁联邦总理肖尔茨，下周三（13日）就提请联邦议院对现任柏林政府做出信任投票。肖尔茨在过去两天一直坚持要等到明年1月15日再举行信任投票。

联邦议院对政府进行信任投票是举行新一届大选的前提。在无法赢得联邦议院信任的情况下，联邦总理可以提请联邦总统解散联邦议院。按照德国基本法中的相关规定，联邦议院解散后60天之内必须举行新的大选。根据总理肖尔茨提出的时间表，新一届大选有可能在明年3月底举行。

在何时举行信任投票的问题上，默尔茨与肖尔茨之间存在巨大分歧。默尔茨抱怨肖尔茨没有对为什么要等两个月后，而不是下周就要求举行信任投票做出合理的解释。

除了基民盟之外，选项党、“莎拉·瓦根克内希特联盟”（BSW）和被赶出联合政府的自民党也都要求下周就举行信任投票。

BSW党首瓦根克内希特在接受法新社采访时说：“红绿灯政府出现的人事混乱局面表明新的选举不能再推迟。总理早就失去了对一切的控制，民众对此已经无法再理解。”

被肖尔茨解职的前财政部长、自民党主席林德纳周三晚间也表示支持“立即进行信任投票和新的选举”。他说，这不仅“对民主很重要…… 我们的国家不能再浪费任何时间”。

选项党领导人韦德尔周三晚间也向肖尔茨提出迅速举行信任投票，“以便让这个国家能够尽快重新开始”。她还呼吁联盟党和自民党与选项党达成协议，以便“建立一个没有社民党和绿党的政府”。

德国联邦总统施泰因迈尔向自民党前部长们发出“离职证书”。 图像来源: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

周四，德国联邦总统施泰因迈尔向自民党籍的前财政部长林德纳、前教育部长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）和前司法部长布施曼（Marco Buschmann）发放了“离职证书”。

同样为自民党成员的数字和交通部长维辛（Volker Wissing）宣布退党，得以留任，同时还兼任司法部长。

社民党籍的库基斯（Jörg Kukies）接任财政部长。

绿党籍的农业部长厄兹代米尔（Cem Özdemir）同时兼任教育部长。

如果周日就举行联邦大选……

根据德国电视二台周五（11月8日）发布的“政治晴雨表”民调，30%的受访者支持在明年3月举行新的联邦议院大选，但54%的受访者更倾向于大选更早举行。民调显示，84%的受访者认为提前举行联邦选举是正确做法，13%的受访者表示反对。此外，12%的受访者认为联邦议院的选举应该按照原定的时间表举行，也就是应等到明年9月再举行。

按照这项民调，如果周日就举行大选，各党派的得票率将是：社民党16%，基民盟和基社盟组成的联盟党33%，绿党12%，自由民主党3%，选项党18%，左翼党4%，“莎拉·瓦根克内希特联盟”（BSW）6%，其他政党合计8%。

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（德新社、法新社等）

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