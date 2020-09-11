多数德国人对联合国有好感

（德国之声中文网）总部位于居特斯洛（Gütersloh）的贝塔斯曼基金会周三（9月16日）公布了该基金会委托民意研究机构YouGov进行的一项调查的结果。在以联合国成立75周年为契机授权进行的这一调查过程中，询问了约2000名德国人。



根据调查结果，受访者认为，国际合作富有意义，前提是，如果全球生活因此得到改善（占48%）、和平共处得到促进（占37%）。只有比重各为8%的小群体认为，自己的家乡获得好处，或者，德国在政治、经济上由以受惠，国际合作方才重要。



调查结果还显示，比例约占90%的大多数受访德国人还表示，在国际社会中应少一些自私自利、多一些合作。同样比例的人敦促实现联合国成员国中的更多平权。五分之四的受访者批评美、俄、英、法、中这5个联合国安理会常任理事国享有否决权。他们认为，单个国家不应拥有杯葛手段。



有193个成员国的联合国是在全球保障国际安全与和平的国际合作的中心组织。联合国有多个下属组织，例如，世界卫生组织、联合国教科文组织、难民事务高级专员办事处、联合国儿童基金会等。



凝炼/达扬（德新社、路透社）



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